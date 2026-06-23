23 июня: какой праздник отмечают в России и мире

23 июня отмечается день главного русского музыкального инструмента — балалайки. Тем временем в мире вспоминают всех вдов. А православные верующие отмечают Собор Рязанских святых. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 23 июня и какие приметы соответствуют этому дню.

Праздники в России

День балалайки

День балалайки в России неофициальный, но отмечается музыкантами-народниками он довольно широко. В этот день балалаечники объединяются и организовывают концерты, даже несмотря на то, что живут в разных регионах.

Почему 23 июня? Дело в том, что именно эта дата стоит у первого документального упоминания об этом инструменте в «Памяти из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» в 1688 году.

Праздники в мире

Международный олимпийский день

Globallookpress.com

Ежегодно с 1948 года 23 июня в мире Франции представители 12 стран Пьер де Кубертен (впоследствии председатель Олимпийского комитета) зачитал перед ними предложения о принципах новой организации Олимпиад, которые он хотел возродить.

Первым и главным из них стало знаменитое «Главное не победа, а участие». К слову, именно Кубертен в 1914 году разработал символ Олимпийских игр — пять колец, скрепленных друг с другом и воплощающих в себе пять континентов, спортсмены которых связаны мирным соревновательным духом.

Международный день вдов

С 2011 года в мире отмечается Международный день вдов: этот праздник призван напомнить о непростом положении женщин, которые остались одни после того, как их мужей не стало.

В ООН подсчитали, что сейчас на планете больше 258 миллионов вдов, причем часть из них оказалась в таком положении из-за вооруженных конфликтов. Специалисты ООН также уточнили, что каждая десятая женщина в мире после похорон мужа сталкивается с нищетой.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 июня

День государственной службы ООН;

День женщин-инженеров;

День рождения пишущей машинки.

Какой церковный праздник 23 июня

Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского

Согласно преданию, святитель Василий Рязанский начал свой духовный путь в Муроме, где принял монашество и был поставлен епископом. Позже муромцы заподозрили его в грехе и изгнали. Тогда святитель чудесным образом переплыл на своей мантии по Оке до Рязани, держа в руках икону Богоматери. Это чудо заставило муромцев раскаяться. В Рязани святитель продолжил служение, укрепляя паству в трудные времена татарского ига. Отошел к Богу Василий около 1295 года. В 1609 году его мощи были обретены нетленными и перенесены в Успенский (ныне Христорождественский) собор.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 июня

День памяти Священномученика Тимофея Прусского;

День памяти Преподобного Силуана Печерского;

Собор рязанских святых.

Приметы на 23 июня

Если куры начали чистить перышки, ждать дождя.

Если во время дождя белые тучи перемешались с синими, будет град.

Если взять деньги в долг, в дом придет бедность.

Кто родился 23 июня

Анна Ахматова (1889 — 1966)

ТАСС

135 лет назад родилась Анна Ахматова — одна из ярчайших представительниц Серебряного века, поэт (сама она не любила феминитивы и не принимала, когда ее называли поэтессой).

Настоящая фамилия Ахматовой — Горенко. Взять псевдоним ей пришлось из-за строгого отца-дворянина, который запретил ей «позорить фамилию», печатая стихи.

Мало кто знает, но Ахматова — не только поэт, но и переводчик, а также в некотором смысле историк литературы. Она наравне с профессионалами изучала творчество Александра Пушкина и искала, чем он вдохновлялся из классической литературы. Например, именно Ахматова Вашингтона Ирвинга.

Жозефина Богарне (1763 — 1814)

Первая жена Наполеона Бонапарта родилась также 23 марта. В историю она вошла как Жозефина, хотя на самом деле так ее называл только супруг: в документах ее именем значилось Мари-Жозеф-Роз. Интересно еще, что для заключения брака с Наполеоном им обоим пришлось подделать документы, чтобы скрыть, что Жозефина на шесть лет старше своего избранника.

Кто еще родился 23 июня