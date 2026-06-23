Три года вместо двух: почему призывники на советском флоте служили так долго

Служба на флоте всегда была особой статьёй в жизни советского человека. В то время как призывников в «сухопутке» ждали два года, моряки подписывались на три года службы. Казалось бы, всего один год разницы, но для восемнадцатилетних парней на призывном пункте этот год был целой вечностью. И нередко случались курьёзы: бывало, что пятеро новобранцев, узнав, что их отправляют во флот, где служить надо на год дольше, просто перепрыгивали через забор военкомата и пускались в бега. За что же флоту такая «честь» и почему призывники на советском флоте служили так долго?

Наследие империи и морская специфика

Корни этого различия уходят в глубину веков и закреплены в государственных законах. Ещё в царской России, а затем и в Советском Союзе, военная служба на флоте считалась более сложной и ответственной. Первый советский закон «Об обязательной военной службе» 1924 года установил для моряков четырёхлетний срок службы, тогда как для сухопутных войск он составлял два года. Затем, в 1928 году, срок на флоте сократили до трёх лет.

В 1939 году, накануне Второй мировой войны, в СССР был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности, который вновь увеличил сроки: для флота — до пяти лет. Это было вызвано предвоенной обстановкой и необходимостью иметь максимально подготовленные экипажи на кораблях, которые требовали долгого обучения. Именно этот пятилетний срок и стал пиком «долгой» службы.

После Великой Отечественной войны сроки начали постепенно сокращать. В 1949 году службу на флоте уменьшили до четырёх лет. И, наконец, в 1967 году был установлен тот самый трёхлетний срок службы в ВМФ СССР, который и запомнился большинству. Он просуществовал вплоть до распада Советского Союза.

Техника, требующая времени

Главная причина, по которой на флоте служили дольше, — это колоссальная техническая сложность военно-морской техники. Надводный боевой корабль или атомная подводная лодка — это не просто место службы, а сложнейший инженерный комплекс, напичканный высокоточным оборудованием.

Подготовка квалифицированного специалиста для ВМФ требовала времени. Матрос-срочник должен был не просто освоить азы, а стать настоящим профессионалом: боцманом, дальномерщиком, водолазом, подшкипером или минёром. Сейчас, когда срок службы сократился до года, подготовить такого специалиста из призывника практически невозможно, поэтому флот всё больше переходит на контрактников.

Отбор на флот был крайне строгим. Помимо отличного здоровья (категории А1-А3), призывник должен был иметь рост не ниже 180 см и, что самое важное, обладать психической устойчивостью. Предпочтение отдавалось выпускникам военно-морских училищ и обладателям гражданских технических специальностей — радиотехникам, сварщикам, мотористам. Вложить в такого человека знания и навыки за короткий срок было просто невозможно, поэтому дополнительный год службы был объективной необходимостью.

Океан, проверяющий на прочность

Три года службы были связаны и с особыми, порой экстремальными условиями. Если армейская служба проходила на суше, в казарме, то моряк жил и работал в замкнутом пространстве корабля, часто вдали от дома, в океане.

Условия на подводных лодках были особенно суровыми. Воспоминания ветеранов-подводников рисуют картину, далёкую от романтики: при морозе в -30°C на поверхности, внутри лодки температура могла опускаться до +5°C, превращая отсеки в ледяные погреба. А в тропиках, в дизельном отсеке, температура достигала 50 градусов при повышенной влажности и высокой концентрации углекислоты.

Такие условия требовали от человека не только профессиональных навыков, но и колоссальной психологической выносливости. Привыкнуть к такому ритму жизни, научиться работать в экстремальных условиях и войти в сплочённый экипаж можно было только за несколько лет.

«Годковщина»: особая иерархия

Долгий срок службы породил на флоте свою, особую систему взаимоотношений между матросами разных сроков службы — «годковщину». В то время как в армии это явление называли «дедовщиной», на флоте оно имело свою специфику.

Из-за трёхлетнего срока службы иерархия была более растянутой. Новичков-матросов первого года службы называли «карасями». Тех, кто отслужил два года, — «подгодками». А матросы с 2,5-летним стажем носили гордое звание «годков». Эта временная иерархия была строгой и регламентированной: «караси» выполняли всю чёрную работу, чистили механизмы и даже отдавали часть своего рациона «годкам». Однако на флоте «годковщина» проявлялась не так жёстко и жестоко, как в армии, — небольшой коллектив в ограниченном пространстве корабля не позволял неуставным отношениям переходить в откровенное насилие.

От трёх лет к одному году

Система трёхлетней службы на флоте просуществовала до самого развала СССР. После 1991 года сроки стали стремительно сокращаться. В 1993 году был принят новый закон, по которому срок службы на флоте сократили до 24 месяцев (двух лет).

Но и это было недолго. Уже через год, в связи с началом первой чеченской кампании, ситуация изменилась: для максимальной мобилизации ресурсов сроки службы в армии и на флоте уравняли — везде стало два года. Позже, в 2000-е годы, срок службы по призыву в России был сокращён до 12 месяцев, и сегодня для моряков-срочников действуют те же правила.

Вместо послесловия

Три года службы на советском флоте были не прихотью командования, а суровой необходимостью, продиктованной сложностью техники, спецификой службы и исторической традицией. Это был год, который превращал вчерашнего школьника в настоящего специалиста, способного управлять сложнейшими механизмами и выживать в экстремальных условиях.

Для самих моряков эти три года стали школой жизни, проверкой на прочность и навсегда остались в памяти как время особой мужской дружбы и «годковщины» — уникальной флотской иерархии. А тот факт, что сейчас на флоте служат всего год, лишь подтверждает, что советская система готовила специалистов, а не просто «пушечное мясо», и на это требовалось время.