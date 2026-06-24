Что такое «шиш» на самом деле

Слово «шиш» — одно из тех, что мы произносим не задумываясь, вкладывая в него лишь одно-единственное значение: отказ. «Шиш тебе!», «ни шиша не понял», «на какие шиши жить?» — в этих оборотах «шиш» означает пустоту, ничто, грубое «нет». Однако если копнуть глубже, выяснится, что у этого короткого слова — длинная и запутанная история, полная неожиданных поворотов. «Шиш» был и острым концом, и разбойником, и чёртом, и даже защитным оберегом от нечистой силы. Что же скрывается за этим загадочным словом на самом деле?

От вершины до кукиша: первое значение

Начнём с самого простого. В толковых словарях Даля, Ушакова и Ожегова у слова «шиш» обнаруживается не одно, а несколько значений. Первое, сегодня почти забытое, — это заострённая верхушка чего-либо. «Шиши кибиток» — так в старину говорили об острых верхах повозок. Шишом называли торчащий кверху предмет, острый выступ, колышек. Отсюда, кстати, пошло и выражение «волосы шишом» — то есть стоящие дыбом.

С этим же значением связано и другое слово — шишка. В некоторых говорах шишкой величали копну сена с острой вершиной, а на Дону «шишком» называли большой палец — ту самую деталь, которая и образует знаменитую фигуру. От «острого верха» до «кукиша» — один шаг. Сложенная в кулак рука с большим пальцем, просунутым между указательным и средним, действительно напоминает своим очертанием некий заострённый выступ. Так предмет превратился в жест, а жест — в символ.

Чёрт, разбойник и бродяга

Но это только вершина айсберга. В этимологическом словаре Макса Фасмера мы находим совсем иные значения: «разбойник, бродяга», а также «черт» и даже «палач». В древнерусском языке шиш — это разбойник или грабитель. В русских говорах чёрта называли шиш, шишко. Отсюда же произошли слова «шишига», «шишиган» — названия для нечистой силы.

Почему же слово, означавшее «вершину», вдруг стало обозначать черта и разбойника? Историки языка предлагают разные объяснения. Возможно, здесь сыграла роль звукоподражательная природа слова — шипящий звук «ш» в древности мог ассоциироваться с чем-то пугающим, тёмным, враждебным. А может быть, разбойники скрывались в лесах, среди острых вершин деревьев, и прозвище перешло с места на человека. Так или иначе, в сознании наших предков «шиш» прочно связался с тёмными силами.

Защитный жест против нечистой силы

И здесь мы подходим к самому неожиданному. В древности на Руси жест кукиша (шиша) был не оскорбительным, а защитным. Его использовали как оберег — чтобы отогнать нечистую силу, защититься от сглаза и опасности. Кукиш, изначально символизировавший мужской детородный орган и имевший таким образом обсценную семантику, воспринимался как мощное апотропеическое средство. Нечистая сила, будучи существом бесполым, при виде такого жеста якобы отступала.

Этот обычай — не изобретение славян. Жест использовали ещё древние римляне как фаллический символ и применяли для создания амулетов. На Руси же он прижился настолько, что слово «шиш» стало одним из главных обозначений этого жеста. И только с XVII века, когда в русский язык проник галлицизм «фига», «шиш» и «кукиш» постепенно начали уступать ему место. Но не исчезли.

Тюркский след или исконно славянское?

Этимология «шиша» — предмет жарких споров среди лингвистов. Одни исследователи видят в нём заимствование из тюркских языков. В турецком языке есть слово şiş — «вертел, шампур». Именно от него произошло наше «шашлык» — «шишлык», то есть «то, что на вертеле». В тюркских языках şiş также означает «опухоль, нарыв», а глагол şişmek — «опухать, расти». Отсюда, по одной из версий, и пошло наше «шиш» — как нечто вздувшееся, выросшее над поверхностью.

Другие лингвисты, в том числе Фасмер, считают это сближение недостоверным. Они указывают на исконно славянские корни слова, которые прослеживаются в таких словах, как «шишка», «шишко» и их производных. Есть и версия о заимствовании из эстонского siss («разбойник, грабитель») или финского sissi («партизан, лесной разбойник»). Но и она не является общепринятой.

«Шиш» в языке сегодня

Как бы то ни было, сегодня «шиш» прочно обосновался в русском языке в своём самом «отрицательном» значении.

Это отказ: «шиш тебе!» или «шиш тебе с маслом!» — грубая форма сказать «нет».

Это ничто: «ни шиша не понял», «денег у нас шиш».

Это количество — причём сразу в двух противоположных смыслах. С одной стороны, «шиш» может означать «очень мало» или «совсем ничего». С другой — в выражении «до шиша» — «очень много, не счесть».

А ещё — это деньги. Выражение «на какие шиши жить?» означает «на какие деньги?». Как «шиш», означающий «ничто», стал обозначать деньги? Вероятно, через иронию: «шиши» — это те же «копейки», мелочь, которой едва хватает на жизнь.

Одно слово — целая история

Вот так одно короткое слово вместило в себя целую историю: и заострённую вершину, и разбойника с чертом, и защитный оберег, и грубый жест отказа, и символ пустоты. Каждое из этих значений — как слоёный пирог, наложенный веками. В нём — и древнеславянские верования, и тюркские влияния, и народная смекалка, превратившая «ничто» в «деньги».

Когда мы сегодня говорим «шиш тебе!», мы даже не подозреваем, что произносим слово, которое когда-то отгоняло бесов, означало разбойника и указывало на острую макушку. Так язык хранит в себе память веков — стоит только вслушаться.