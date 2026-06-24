Что на самом деле означает имя Борис

В русской истории немного имён, окутанных такой же тайной, как имя Борис. Казалось бы, что тут сложного? Мы произносим его с детства, знаем царей и святых, носивших это имя. Но спросите лингвиста, что оно означает, — и вы услышите как минимум четыре разных ответа. И каждый из них будет подкреплён солидными аргументами.

© Unsplash

Версия первая: славянский борец

Самая распространённая в России версия гласит: Борис — это сокращённая форма древнеславянского имени Борислав. Оно образовано сложением двух основ: бор (от «бороться») и слав (от «слава»). Таким образом, Борис — это «борющийся за славу», «славный в борьбе».

Эту версию поддерживает и бытовая логика: в русском языке имя легко укладывается в привычную схему славянских имён — Владимир («владеющий миром»), Ярослав («славный яростью»), Святослав («святая слава»). Почему бы и Борису не быть в этом ряду?

Лингвисты, впрочем, добавляют важную деталь: в древнерусском языке формы «Борислав» не зафиксировано. Имя Борис появляется в письменных источниках начиная с XI века именно в том виде, в каком мы его знаем сейчас — без промежуточного «Борислава». Это не опровергает славянскую версию, но заставляет отнестись к ней с осторожностью.

Версия вторая: тюркский волк

А вот версия, которую в России знают меньше, но которая в Болгарии считается основной. Имя Борис пришло в славянский мир от тюркских народов. Его нёс на своих плечах хан Богорис (или Борис) — правитель Первого Болгарского царства, крестивший Болгарию в 864 году.

А как переводится это тюркское имя? Есть несколько вариантов.

Согласно одной из гипотез, оно восходит к древнетюркскому бё:рю — «волк». Волк был священным животным для многих тюркских народов, тотемным предком. Имя, означающее «волк», — это имя воина, вождя, защитника.

По другой версии, имя происходит от тюркского барыс — «барс», «снежный барс». Барс — символ силы, ловкости и царственного достоинства. Вспомните: на гербе Болгарии красуется лев, но барс — тоже образ, достойный правителя.

Некоторые исследователи переводят тюркское имя как «прозорливый, умный». Не исключено, что первоначальное значение было утрачено, и разные народы толковали его по-своему.

В Болгарии это имя ассоциируется именно с ханом-крестителем, а не со святыми Борисом и Глебом, как в России. Кстати, сам хан Борис при крещении получил имя Михаил — но в народной памяти остался как Борис. И сегодня это одно из самых популярных болгарских имён.

Версия третья: персидский наследник

Совершенно иной путь предлагает лингвист Александра Суперанская. Она связывает имя Борис с древнеперсидским словом «варес» — «наследник».

В древнеперсидском это звучало как bāriz или vāris. Отсюда, кстати, и арабское толкование имени — «видный» или «знатный», что вполне вписывается в логику «наследника престола», человека видного и знатного.

Если принять эту версию, то Борис — это не «борец» и не «волк», а человек, которому по праву рождения принадлежит власть. Интересно, что в истории России это имя действительно носили князья и цари — Борис и Глеб, Борис Годунов. Как будто имя само выбирало своих носителей.

Версия четвёртая: монгольский коротышка

Есть и совсем экзотическая гипотеза. Некоторые исследователи выводят имя Борис из монгольского boghori — «маленький, низкорослый».

Вряд ли это значение было «почётным» для правителей. Скорее всего, это случайное фонетическое совпадение, которое не имеет отношения к реальной этимологии имени.

Что говорят учёные

Среди лингвистов нет единого мнения. Словарь Макса Фасмера связывает имя с болгарским ханом Богорисом, то есть признаёт его тюркское происхождение. Однако Фасмер не даёт окончательного ответа — он лишь фиксирует существующие гипотезы.

Профессор Суперанская настаивает на персидском следе. Сторонники славянской версии указывают на то, что имя Борис было распространено и у западных славян — например, у полабов, что делает тюркскую этимологию менее вероятной, но не опровергает её полностью.

Википедия, суммируя данные, пишет:

«О происхождении и значении имени существуют несколько мнений».

И это, пожалуй, самый честный ответ.

Тайна, которую не разгадать

Почему же вокруг имени Борис столько споров? Дело в том, что оно возникло на стыке культур. Болгарский хан Борис был тюрком по происхождению. Но его имя попало на славянскую почву и стало звучать как исконно славянское. А затем в игру вступила народная этимология — люди переосмыслили непонятное имя на свой лад, связав его со знакомым словом «бороться».

Так что же означает имя Борис на самом деле?

Если мы хотим докопаться до исторических корней, скорее всего, правильный ответ — тюркский. Имя пришло к славянам от булгарского хана и означало либо «волк», либо «барс», либо «прозорливый». Именно так его понимали в Болгарии — и до сих пор понимают.

Но если мы говорим о том, как имя воспринималось и воспринимается на русской почве, то ответ — славянский. Борис для русского уха — это «борющийся за славу». И в этом смысле имя оказалось пророческим. Святые Борис и Глеб, царь Борис Годунов, писатель Борис Пастернак, первый президент России Борис Ельцин — все они в той или иной мере «боролись за славу»: кто за небесную, кто за земную.

Лингвисты до сих пор спорят. Но в этом споре — особая прелесть имени Борис. Оно как будто специально создано для того, чтобы быть многозначным. Волк, барс, борец, наследник — в каждом из этих значений есть что-то от настоящего мужского характера. И, возможно, именно эта многозначность и сделала имя таким живучим. Оно прошло через века, через языки и культуры, впитало в себя их смыслы — и стало тем, чем стало. Именем, которое мы произносим, не задумываясь, но которое, если вглядеться, хранит в себе целую историю — историю народов, войн, вер и великих судеб.