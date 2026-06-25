Спецоперация «Спасая Бориса»: как США помогли Ельцину победить коммунистов

В политической карьере Бориса Ельцина и Билла Клинтона 1996 год был важнейшим: оба очень хотели избраться на второй срок. В России избирательная кампания стартовала раньше, и коллеги регулярно обсуждали ее ход по телефону. В этих беседах Ельцин уверял, что «власть ему не нужна» и он не горел желанием баллотироваться повторно, но «почувствовал угрозу возвращения коммунизма» и решил идти на выборы. Клинтон, в свою очередь, советовал ему не бояться реванша левых сил и обещал всемерную поддержку. Как США помогли Ельцину победить коммуниста Геннадия Зюганова, «Ленте.ру» рассказал историк-архивист Леонид Максименков. Интервью с ним публикуется в рамках спецпроекта «Ельцин против всех» о выборах президента России, состоявшихся ровно 30 лет назад.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

***

В апреле 1996 года лидеры стран «Большой семерки» собрались в Москве для обсуждения проблем ядерной безопасности — это был демонстративный жест в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. По завершении саммита президент России и его коллега из США Билл Клинтон на встрече в Кремле говорили о предстоящих выборах.

«Знаешь, Билл, в нашей президентской кампании ты тоже играешь роль, — сказал Ельцин. — Может, это широко и не известно, но психологически очень важно».

«Мне кажется, лучший способ, которым я могу помочь тебе, — это быть настоящим партнером и показать, что ты проводишь наилучшую для России политику», — ответил Клинтон.

Многие европейские политики между тем поглядывали в сторону Геннадия Зюганова, который на экономическом форуме в Давосе показал себя респектабельным политиком с компромиссной риторикой. Некоторые иностранные бизнесмены тогда увидели в лидере КПРФ будущего главу российского государства и поспешили установить с ним контакты. А скандальный финансист Джордж Сорос (Фонд Сороса внесен Минюстом России в список нежелательных организаций) якобы предупредил олигарха Бориса Березовского: «Я абсолютно не верю в победу Ельцина. Если хотите остаться живыми, вам нужно бежать».

Поэтому Клинтон предпочел успокоить своего кремлевского коллегу по поводу возможного прихода Зюганова к власти.

Тебе не стоит об этом волноваться. Мы потратили 50 лет, чтобы получить другой результат Билл Клинтон

РИА Новости

«На Западе ходили слухи, что Ельцин не прошел во второй тур»

«Лента.ру»: У генерала армии и коммуниста Валентина Варенникова в мемуарах есть такая фраза: «Судя по 1996 году, президента РФ нам выбрали американские специалисты». Развивая свою мысль, он отмечает, что в предвыборном штабе Ельцина в «Президент-отеле» работали шесть граждан США. Насколько Варенников далек от истины?

Леонид Максименков: В московский «Президент-отель», что на улице Якиманка, в феврале 1996 года действительно приземлился десант в составе трех граждан США. Включили ли их формально в штатное расписание структур предвыборных штабов Ельцина, сказать невозможно. Отечественные архивные документы полностью недоступны. Так, в фонде ЦИК РФ в хранилищах Госархива на сегодняшний день числится всего шесть документов — это за 35 лет новейшей истории России.

А что говорят американские источники?

Опираюсь на документы из архива Клинтона, публикации СМИ, интервью участников, документальные и даже художественные фильмы. Люксовые номера американцев находились на том же этаже и напротив кабинета неформального руководителя штаба Татьяны Дьяченко (позднее Юмашевой), дочери президента Ельцина. Такое соседство красноречивее архивных фактов. Каким образом они прилетели в Москву, кто их пригласил в Россию, кто оформлял документы и выдавал визы, кто платил зарплату, оплачивал суточные и командировочные расходы — покрыто глубокой тайной. К американской стороне еще больше вопросов. Ведь эти люди попадали под действие драконовского закона США об иностранной агентуре и многочисленных подзаконных актов.

Сколько платили американским специалистам?

Называлась сумма в четверть миллиона долларов, но непонятно — это на троих или на каждого. Гастролерам все сошло с рук. Таким образом, слова Варенникова — общеизвестный факт. Его интерпретация, разумеется, всегда будет субъективной. Об этом десанте консультантов мир узнал буквально сразу после победы Ельцина во втором туре. Уже 9 июля история как по команде одновременно просочилась на страницы The New York Times и The Los Angeles Times. А 15 июля ее развернутая версия под красноречивым заголовком «Спасая Бориса» попала на обложку номера журнала Time.

Саммит «Большой семерки» по ядерной безопасности в Кремле, 20 апреля 1996 года // Лента.ру

Материал тогда стал сенсацией?

Он передавался из Москвы. На обложке — карикатура на Бориса Николаевича и пояснительный текст «Янки на спасение. Тайная история о том, как американские советники помогли выиграть Ельцину». Судя по имеющейся информации, и две газеты, и журнал на протяжении многих десятилетий тесно сотрудничали с ЦРУ, Госдепартаментом и Пентагоном. Эти ведомства сливали свои утечки на страницы важнейших американских СМИ. Такой сенсационный материал вряд ли мог быть опубликован без согласования с ними. Разумеется, добро дал и Белый дом. А если это на поверхности, то можно только фантазировать на тему того, что осталось за фасадом.

Получается, американцы приписали победу Ельцина себе?

На Западе упорно ходили слухи, что он не прошел во второй тур и президентское кресло должны были разыграть Зюганов с генералом Лебедем

«Правильную арифметику» якобы обеспечили американские суперкомпьютеры. Один из американских консультантов хвалился тем, что «проект Лебедь» был подсказан именно ими.

А для чего вообще спецслужбам США понадобилась эта утечка?

Похоже, для того, чтобы железобетонно засекретить тесную координацию кампании самим Ельциным с президентом Клинтоном.

«Клинтон развернул беспрецедентную деятельность»

Чем конкретно занимались американские специалисты в предвыборном штабе российского президента?

Это осталось бы в тайне, если бы главный советник Клинтона Ричард Моррис не разругался со своим боссом и, как это принято в американской политике, не начал поливать его помоями. Свои многолетние наблюдения он подытожил во французском документальном фильме «Москва 1996. Голосуй или проиграешь!».

Это Моррис посоветовал Клинтону, чтобы тот предложил Ельцину взять на работу его бывшего бизнес-партнера Ричарда Дрезнера. Сначала требовалось только организовать проведение опросов общественного мнения. Затем Дрезнер послал результаты в Белый дом. Моррис показал их Клинтону, и они вместе диктовали Ельцину, как себя вести.

Жители Омска приветствуют кандидата Бориса Ельцина, 19 мая 1996 года // Лента.ру

Известно, что европейцы в первой половине 1996-го не слишком верили в Ельцина и в Давосе обхаживали Зюганова. А как вел себя в это время «друг Билл», как он оценивал шансы «друга Бориса»?

В отличие от европейских партнеров, Клинтон развернул беспрецедентную в истории взаимоотношений наших стран деятельность. В тот год он был активно занят собственным переизбранием на второй срок, и победа демократа Ельцина над коммунистом Зюгановым в России была важной главой его личной битвы за право остаться в Белом доме.

В чем конкретно заключалась поддержка со стороны Вашингтона?

Например, администрация Клинтона пробила через Международный валютный фонд кредит России в размере примерно десяти миллиардов долларов (сегодня это равнозначно уже 21 миллиарду). Цена услуги — уступка Москвы по вопросу расширения НАТО на Восток. Единственное, о чем умолял тогда Ельцин, — повременить с объявлением об этом решении до следующего года. Я не оговорился: именно умолял! Это видно из переписки двух президентов.

Вообще, в телефонных разговорах 1996 года, рассекреченных Национальным архивом США, Ельцин ведет себя как секретарь провинциального обкома партии перед большим начальником в Центральном комитете в Москве

Из разговора 7 мая: «Билл, у меня другой вопрос, Билл. Пожалуйста, пойми меня правильно. Билл, для моей избирательной кампании мне срочно нужно для России заем в два с половиной миллиарда». В том же разговоре Клинтон лоббирует окончание войны в Чечне. Ельцин в ответ обещает войну закончить. Клинтон поднимает вопрос об Украине. Ельцин тут же докладывает, что уже встретился с новым президентом Леонидом Кучмой, обсудил с ним вопросы Черноморского флота и собирается на Украину, чтобы подписать там всеобъемлющий договор. Далее они говорят о координации двух президентских кампаний. Клинтон обещает отложить экспансию НАТО на год.

И это лишь небольшой список акций Вашингтона в рамках предвыборной программы Ельцина в 1996 году. Американские консультанты играли роль тайных информаторов и советников Белого дома в Москве. Они следили, чтобы все шло по американскому сценарию.

На одном из избирательных участков во время выборов президента России и мэра Москвы, 1996 год // РИА Новости

«Никаких нарушений на выборах США не фиксировали»

Боялись ли американцы проигрыша Ельцина?

Да, разумеется. Даже не столько проигрыша, сколько продолжения бесперебойной работы двух столпов российской государственности — органов госбезопасности и военно-промышленного комплекса (ВПК). Соответственно, в роли врагов американцев оказались директор ФСБ Михаил Барсуков и первый зампред правительства Олег Сосковец вкупе с начальником президентской охраны Александром Коржаковым. Какой задачей руководствовались США и НАТО? Уничтожить российский ВПК и довести до ничтожества армию, измордовать и полностью дискредитировать органы госбезопасности. В этом смысл пресловутой истории с «коробкой из-под ксерокса».

Какая тут вообще связь?

По номерам купюр можно было легко установить, на каком рейсе из Вашингтона они прибыли, в какой сейф Центробанка попали и как оказались в Белом доме, в штабе под руководством Анатолия Чубайса. Ельцин лежал в отключке после перенесенного инфаркта, и как принималось решение об отставке Сосковца, Коржакова и Барсукова — неизвестно.

Здесь невооруженным глазом видна провокация ЦРУ

Демонизация Зюганова — тоже подсказка американцев?

Публично они сильно преувеличивали личность Геннадия Андреевича, а также интеллектуальный коэффициент КПРФ. Не следует забывать, что эта партия и четырнадцать ее филиалов в союзных республиках всего лишь пятью годами ранее довели сверхдержаву до национальной катастрофы. С другой стороны, тенденция в трех славянских государствах, подписавших Беловежские соглашения, была очевидна: Леонид Кравчук на Украине и Станислав Шушкевич в Белоруссии свои выборы проиграли, но на смену им все-таки пришли не вожди местных компартий.

Информационный центр по выборам, 3 июля 1996 года // Лента.ру

Как власти США оценивали проведение выборов 1996 года в России?

Никаких нарушений они не фиксировали, иначе получилось бы как в русской классической литературе: унтер-офицерская вдова сама себя высекла. На выборы были брошены огромные средства через известную контору USAID, не так давно разгромленную президентом США Дональдом Трампом.