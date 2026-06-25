Какие поражения были крупнейшими в истории Монгольской империи

В XIII веке монгольская конница наводила ужас от Китая до Венгрии. Казалось, ничто не может остановить эту военную машину, созданную гением Чингисхана. Однако ни одна война в истории не состоит из одних побед. Империя, простиравшаяся от Тихого океана до Средиземного моря, тоже знала горечь поражений. Некоторые из них были настолько сокрушительными, что меняли ход истории, останавливая экспансию монголов на десятилетия — а то и навсегда.

Парван (1221): первая трещина в мифе о непобедимости

В 1221 году в самом разгаре завоевания Хорезма — крупнейшей державы Средней Азии — произошло событие, которое заставило самого Чингисхана срочно менять планы. Сын последнего хорезмшаха, Джелал-ад-Дин Менгуберди, сумел сплотить остатки разбитой армии и дать бой монгольскому темнику Шиги-Хутуху.

В долине Парван в центральном Афганистане 30-тысячное монгольское войско оторвалось от основных сил и наткнулось на 60-тысячную армию хорезмийцев. Битва длилась два дня. Упорно сражавшиеся монголы были уничтожены атакой конницы, которую лично возглавил шах. Это было первое крупное поражение монголов в кампании. Весть о нём настолько разгневала Чингисхана, что он лично выступил против Джелал-ад-Дина. Упорная борьба Хорезма продолжалась ещё десять лет.

Волжская Булгария (1223/1224): тактика, которой монголы не ожидали

Уже после победы на Калке над русско-половецким войском монгольский полководец Субэдэй двинулся на Волжскую Булгарию. И там его ждал сюрприз. Булгары и союзные им башкиры умело применили тактику ложного отступления. Монголы, привыкшие к тому, что противник бежит в панике, попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Спаслось лишь 4 тысячи воинов во главе с самим Субэдэем. По-видимому, в этом сражении пал его давний боевой товарищ Джебе.

Поражение было настолько серьёзным, что следующий поход на Волжскую Булгарию монголы предприняли только через 12 лет — и то после долгой дипломатической подготовки, сумев переманить башкир на свою сторону.

Айн-Джалут (1260): конец мифа на Ближнем Востоке

Самое известное поражение монголов произошло 3 сентября 1260 года в Палестине, у источника Голиафа — Айн-Джалута. Внук Чингисхана Хулагу к тому времени уже захватил Ирак и Сирию. Он оставил для покорения Палестины 20-тысячный корпус под командованием Китбуки, а сам отбыл в Монголию для выборов великого хана.

Этим воспользовались египетские мамлюки — профессиональные воины-рабы, которые оказались не хуже, а в чём-то и лучше монголов. По словам историков, мамлюки были превосходными воинами, лучше обученными и вооружёнными, настоящими профессионалами в отличие от неорганизованных толп монгольских кочевников. В битве при Айн-Джалуте монголы были разгромлены. Это сражение разрушило миф о непобедимости монголов на Ближнем Востоке. Экспансия монголов в этом регионе была остановлена.

В том же году монголы потерпели ещё одно поражение — при Хомсе от объединённых сил сирийских айюбидов и мамлюков.

Вьетнам (1288): джунгли против степи

Монгольская конница, царица степей, оказалась бессильна в джунглях Юго-Восточной Азии. Хан Хубилай, внук Чингисхана и основатель династии Юань в Китае, предпринял три вторжения в государство Дайвьет (современный Вьетнам) — в 1257–1258, 1284–1285 и 1287–1288 годах. И все три раза монголы потерпели поражение.

Решающим стало сражение на реке Батьданг 9 апреля 1288 года, где вьетнамские войска под командованием легендарного полководца Чан Хынг Дао разгромили монгольский флот. Джунгли, болезни, партизанская тактика и умелое использование рек — всё это оказалось для степняков непреодолимым препятствием. Монголы вынуждены были вывести свои войска из Дайвьета.

Япония (1274 и 1281): божественный ветер

Дважды монголы пытались вторгнуться в Японию — и оба раза потерпели сокрушительное поражение, причём виной тому была не столько самурайская доблесть, сколько стихия. В 1274 и 1281 годах Хубилай снарядил огромные флоты, второй из которых был самым большим в истории человечества до высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

Но монголы, не имевшие опыта в мореплавании и навигации, оказались беспомощны перед лицом тайфунов. Мощные ураганы разметали и уничтожили большую часть кораблей. Японцы назвали эти спасительные ветры «камикадзе» — «божественный ветер». Монгольские вторжения провалились. Так непобедимая сухопутная империя навсегда остановилась у берегов Японии.

Цена вопроса

Монгольская империя была величайшей сухопутной державой в истории, но даже она имела свои пределы. Леса и болота Восточной Европы, жара и безводье Сирии, джунгли Вьетнама, морские просторы у берегов Японии — каждый раз природа и тактика противника оказывались сильнее. И каждый раз поражение становилось уроком: даже самая грозная армия не всесильна. Миф о непобедимости монголов был развеян не за один день — он рухнул под ударами мамлюков у Айн-Джалута, в джунглях Дайвьета и в волнах тайфунов у берегов Японии.