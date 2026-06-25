Днестр, Днепр, Дунай и Дон: почему у этих рек похожие названия

Вглядитесь в карту Восточной Европы. Четыре великие реки — Дон, Днепр, Днестр и Дунай — расходятся веером от Центральной России до Чёрного моря. Их названия звучат как эхо одного древнего слова. И это не случайность. За этим сходством — глубокая история, уходящая корнями в эпоху, когда по евразийским степям кочевали скифы, а на берегах этих рек ещё не было ни славян, ни городов. Названия рек — это немые свидетели давно исчезнувших народов и языков, которые оставили свой след на карте навсегда.

Тайна корня «дн»

Секрет кроется в одном-единственном корне. В основе всех четырёх названий лежит древнее индоевропейское слово dānu. В переводе с древнеиранского, на котором говорили скифы, оно означало просто — «вода» или «река».

Представьте себе: тысячи лет назад на огромных пространствах от Урала до Дуная жили племена, говорившие на родственных языках. Для них не существовало различий между «рекой» и «водой» — это было одно понятие. И когда они давали имена водным артериям, они просто называли их «Река». А потом, с течением веков, к этому корню добавлялись уточнения — «глубокая», «большая», «пограничная». Так рождались имена, которые мы произносим сегодня.

Дон: просто «река»

Дон — самое простое из всех названий. Оно происходит от скифо-сарматского слова dānu в его чистом виде. В современном осетинском языке, который является наследником скифо-сарматского, слово «дон» до сих пор означает «вода» и «река». В Северной Осетии окончание «-дон» добавлено к имени почти каждой реки.

Историки подчёркивают: русское название «Дон» нельзя связывать напрямую с современным осетинским don, потому что переход dān → don произошёл не ранее XIII–XIV веков. Но оба эти слова — и древнее скифское, и современное осетинское — восходят к одному праиндоевропейскому источнику.

Интересно, что и греки называли Дон по-своему — Танаис. В этом имени тоже слышится тот же корень «дан». Античные географы просто передали местное название на свой лад.

Днепр: глубокая вода

Название Днепра — это уже составное слово. Первая часть — всё тот же корень dan, don — «река». А вторая часть, по наиболее убедительной версии, происходит от древнеиранского apra — «глубокий». Таким образом, Днепр буквально означает «глубокая река».

Готский историк Иордан в VI веке впервые приводит название Danaper. С тех пор форма почти не изменилась: др.-русск. Дьнепрь (1016 г.), Дънепръ (1214 г.) — и наконец современный Днепр.

У этой реки, кстати, было и другое имя. Древние греки называли её Борисфен, что, по одной из версий, означало «река, текущая с севера». Но скифское название оказалось живучее — оно сохранилось в памяти народов, сменивших друг друга на этих берегах.

Днестр: большая или пограничная?

С Днестром история сложнее. Учёные предлагают две основные версии.

Первая: от скифо-сарматского Dānu nazdya — «пограничная река». Действительно, Днестр на протяжении многих веков служил границей между разными государствами и народами.

Вторая версия, предложенная выдающимся лингвистом В. И. Абаевым, гласит: вторая часть названия «-стр» происходит от древнеиранского stūra — «большой, великий». В осетинском языке есть слово ‘стыр с тем же значением. Тогда Днестр — это «Большая река».

Как бы то ни было, первая часть имени — снова тот же самый корень dan, обозначающий воду.

Дунай: самая широкая река Европы

С Дунаем всё несколько запутаннее. Древние греки называли его Истр — это название фракийского происхождения. А вот римляне, которые пришли позже, стали использовать имя Danuvius. Именно от этой латинской формы и пошли все современные названия: немецкое Donau, венгерское Duna, словацкое Dunaj, русское Дунай.

И здесь мы снова видим тот же корень danu — «река». Римляне, продвигаясь на восток, просто заимствовали местное название у кельтских племён, которые уже использовали это слово. Кельтское don означало «вода» — и это тот же самый индоевропейский корень.

Так что Дунай — это тоже «река». Просто самая большая из всех, поэтому её название разошлось по множеству языков.

Одно слово — четыре реки

Что же получается? Четыре великие реки Восточной Европы носят имена, которые восходят к одному-единственному слову — danu, «вода». Дон — это просто «Река». Днепр — «Глубокая река». Днестр — «Большая» или «Пограничная река». Дунай — тоже «Река», только имя это пришло к нам через кельтов и римлян.

Почему же так получилось? Ответ прост: в древности на этих землях жили народы, говорившие на индоевропейских языках. Для них не было нужды придумывать для каждой реки уникальное имя. Они называли их тем словом, которое было у них для обозначения реки вообще. А когда языки стали расходиться, а народы — смешиваться, эти древние названия сохранились, обрастая уточнениями.

Сегодня, когда мы произносим «Дон» или «Днепр», мы даже не задумываемся, что говорим на языке, которому несколько тысяч лет. Мы произносим слово, которое слышали скифы, которым пользовались сарматы, которое перешло к славянам и дошло до нас. В этих названиях — голос исчезнувших народов, застывший в веках.