Сколько детей родила Екатерина Долгорукая от императора России

В истории любви императора Александра II и княжны Екатерины Долгорукой было всё: и романтическое обожание, и громкий скандал, и настоящее семейное счастье. У этой пары родилось четверо детей — два сына и две дочери, которых император узаконил, даровав им титул светлейших князей Юрьевских.

Вот их имена и судьбы:

Георгий Александрович (1872–1913). Первенец, родившийся в 1872 году. Единственный из сыновей, кто пережил отца.

Ольга Александровна (1873–1925). Старшая дочь, родившаяся в 1873 году.

Борис Александрович (1876). Второй сын, родившийся в 1876 году. Прожил всего несколько месяцев и умер в младенчестве.

Екатерина Александровна (1878–1959). Младшая дочь, родившаяся в 1878 году.

История семьи, запечатанная в титулах

Роман императора и княжны Долгорукой длился долгих 14 лет, с 1866 года. За это время она родила ему четверых детей, однако по законам Российской империи они считались незаконнорожденными и не имели прав на престол.

Ситуация изменилась лишь после смерти законной супруги Александра II, императрицы Марии Александровны. Спустя 40 дней после её кончины, в 1880 году, император обвенчался с Екатериной Долгорукой в морганатический брак. Это означало, что супруга и дети не получали императорских прав, но их статус был легализован.

В тот же день будущим детям был пожалован титул светлейших князей Юрьевских. Этот титул был присвоен им «задним числом», то есть распространялся и на уже рожденных Георгия и Ольгу.

Жизнь после императора

Трагедия разлучила эту семью. 1 марта 1881 года Александр II был убит народовольцами. После его гибели Екатерина Долгорукая, уже носившая титул светлейшей княгини Юрьевской, вместе с детьми покинула Россию и поселилась в Ницце. Там она и умерла в 1922 году.

Их старший сын, Георгий, скончался в 1913 году, не дожив до революции. Дочери, Ольга и Екатерина, пережили крушение империи и умерли в эмиграции. А второй сын, Борис, так и остался навсегда младенцем в памяти этой удивительной и трагической истории любви.