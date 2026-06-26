Как Ленин посетил Тюмень и покрылся плесенью

Тело Владимира Ильича было одним из важнейших сокровищ Советской власти. Опасаясь, что немцы его уничтожат во время Великой Отечественной войны, Сталин приказал тайно эвакуировать Ленина из Москвы в Тюмень. О том, как вождь отправился в посмертное путешествие, в котором поправился на несколько килограммов и начал покрываться плесенью, — в материале «Газеты.Ru».

Ленин в Тюмени

В конце июня 1941 года, когда вермахт перешел советскую границу и начал стремительное наступление на восток, в Москве было относительно тихо. Немецкая авиация была сосредоточена на атаке советских приграничных аэродромов, а затем — на тактической поддержке наступающих войск. Бомбардировки Москвы начались лишь 21 июля, что дало время властям подготовить город.

Москву защищали бесчисленные зенитные батареи, сотни истребителей, а самые приметные здания столицы маскировали, чтобы затруднить прицеливание немецким пилотам. Над Мавзолеем, где хранилось тело Ленина, сколотили целый двухэтажный «дом» из фанеры, предполагая, что символ советского строя станет приоритетной немецкой целью.

Понимая, что маскировка не защищает от случайных попаданий, власти рассматривали варианты засыпать здание песком или прикрыть броней из стальных балок, но ничто из этого не помогло бы при падении достаточно крупной бомбы.

Поэтому 26 июня на заседании Политбюро ЦК КПСС комендант Кремля Николай Спиридонов предложил эвакуировать тело вождя из Москвы на время войны. Возражений не было, и началась одна из самых тайных и необычных операций в истории СССР.

2 июля на основании этого решения СНК СССР принял постановление № 1813-808, гласившее:

«1. Вывезти тело В.И. Ленина в глубь страны в г. Тюмень. 2. Для наблюдения за телом и его сохранения одновременно направить к месту назначения тела профессора Збарского Б.И., 3 его ассистентов и 5 человек обслуживающего персонала. 3. Возложить на профессора Збарского Б.И. полную ответственность за сохранение тела в пути и на новом месте хранения. 4. Охрану тела в пути его следования и на месте нового хранения возложить на НКВД и Наркомат Государственной безопасности».

Илья Збарский, сын и ученик упомянутого в постановлении Бориса Збарского вспоминал, как вечером 3 июля всю их семью отвезли на неприметную платформу за Ярославским вокзалом. По громкоговорителям в тот момент передали знаменитое обращение Сталина «Братья и сестры». Збарского поразило, как плохо говорил Сталин: версия, которая звучит в исторических фильмах, — это позднейшая перезапись, в оригинальном же обращении вождь говорил с сильным акцентом, звучал очень неуверенно и постоянно сбивался, так что его тон хорошо сочетался с атмосферой тайной эвакуации.

В поезд поместили сам гроб с телом Ленина, его сердце, выпущенную Каплан пулю, частицы мозга, а также многочисленные ванны, колбы, реактивы и растворы, с помощью которых ученые предохраняли плоть от разложения.

Вечером поезд без опознавательных знаков тронулся.

По пути на восток, на станциях, его облепляла толпа людей, тоже желающих сбежать от нацистского нашествия, — от них вагоны отбивали красноармейцы.

Плесень и липовый мед

В начале июля в Центральной России царила адская жара, и температура поднималась выше 35 градусов. В таких условиях стандартные методы бальзамирования работают с трудом, и потому для сохранения тела вождя биохимикам приходилось непрерывно за ним следить.

«Гроб из чинары, в котором находилось тело Ленина, изнутри покрытый парафином и закрытый крышкой, входящей в пазы, смазанные вазелином, помещался в отдельном охлаждаемом вагоне с занавешенными окнами, и кто-нибудь из нас круглосуточно дежурил при нем», — вспоминал Збарский.

В Тюмень поезд прибыл 7 июля, где на очищенную от посторонних станцию заехал грузовик. Четверо чекистов вынесли из вагона деревянный маскировочный ящик с саркофагом, погрузили его на машину и отправили в город к зданию сельхозтехникума, бывшего Александровского реального училища, ради чего техникум переселили в более скромные помещения. Бывшее училище было хорошо тем, что от соседних домов его ограждал чугунный забор.

Гроб установили в одной из комнат в левом крыле на втором этаже. Окна в ней заложили кирпичом, — чтобы солнце не нагревало помещение, а также, возможно, для безопасности. В соседней комнате разместили лабораторию, а остальных помещениях жили ее сотрудники, охрана и обслуживающий персонал.

У входа в комнату с Лениным круглосуточно на посту стоял часовой из Кремлевского полка. Наружную охрану, у входа в здание и во двор, несла милиция, чтобы меньше привлекать внимание. Это помогло, но не надолго, — через год уже весь город узнал, какой важный гость их «посетил».

Для бальзамирования требуется дистиллированная вода, которую в Тюмени не производили, и потому поначалу ее возили самолетами из Омска, а потом начали перегонять на месте руками самих ученых. Чтобы не было необходимости открывать гроб, для него соорудили остекленную крышку.

В целом, работа была не слишком тяжелой, проходила скучно и без инцидентов: лишь в январе 1942 года тело заразили грибком из-за плохо простерилизованной марли.

«Однажды на трупе появились черные пятна. Мы знали как бороться с зеленой и белой плесенью, но та плесень была черная, и мы не знали, что с ней делать. Не открывая их происхождения, мы послали образцы в Институт микробиологии. Нам ответили, что избавиться от плесени можно лишь, если ее сжечь или обработать серной кислотой. В результате нам удалось уничтожить черные пятна нашими собственными методами по дезинфекции», — вспоминал Збарский спустя десятилетия.

Других крупных проблем не возникало, и от скуки ученых спасало лишь преподавание в местных институтах и охота на местную дичь. Жили и питались члены сохраняющей тело бригады роскошно, так что Збарскому было стыдно смотреть на голодающих местных жителей и прибывающих в город раненых солдат, — но таковы были реалии эпохи.

В эвакуации биохимикам удалось также наконец восстановить вес Ленина. Он начал услыхать после 1938 года, «похудев» с 53 до 50 кг.

К 1943 году инъекциями жидкости и пропиткой бальзамирующими растворами вес удалось поднять до 54 кг, так что с учетом постоянных косметических работ тело в изгнании только похорошело. Ему даже заказали новый костюм у местного портного, — возможно, именно так и была нарушена секретность.

В апреле 1945 года, когда угроза немецких бомбежек уже была полностью исключена, тело по приказу Сталина вернули обратно в Мавзолей. Путь назад ничем не отличался от эвакуации в Тюмень, кроме настроения, — возвращение домой всегда приятнее бегства. За время отсутствия Ленина его пристанище сильно модернизировали, установили новый саркофаг и кондиционеры, поддерживающие постоянную температуру 16 градусов и влажность 72%. 16 сентября, после окончания Второй мировой войны, доступ к телу был вновь открыт.

Об эвакуации тела вождя народу публично не объявляли, и все следы его пребывания в здании техникума уничтожили. Официально считалось, что Ленин всю войну пролежал в Москве, как символ страны, и лишь во время Перестройки и в 1990-е годы ходившие в народе слухи о последнем путешествии вождя получили документальное подтверждение.

Сейчас в здании, где тело вождя провело войну, расположен Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Там расположена памятная табличка, внутри есть музейный уголок, посвященный эвакуации, но саму комнату, где лежало тело, в мемориал превращать не стали. По ряду сообщений, сейчас в ней расположена университетская серверная, однако до сих пор в ней чувствуется сладковатый запах формалина.