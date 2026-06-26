Загадка рождения младшего брата Ивана Грозного: что пошло не так?

В тени первого русского царя, человека неистового, жестокого и одинокого, всегда находилась ещё одна фигура. О ней мало говорят, её почти не замечают в учебниках истории, но она была рядом с Иваном Грозным с самого детства и до самой смерти. Это его младший брат — князь Юрий Васильевич Угличский и Калужский. Единственный кровный родственник, разделивший с грозным царём тяготы раннего сиротства. Его судьба была особенной: от рождения он был глухонемым, что в XVI веке почти наверняка означало пожизненную изоляцию от мира. Кто же он такой, этот князь, и почему родился инвалидом?

© Кадр из фильма "Иван Грозный"

Долгожданный наследник

Юрий появился на свет 30 октября 1532 года, став вторым сыном великого князя Василия III и его второй жены Елены Глинской. Рождение двух сыновей стало для немолодого уже Василия III исполнением главной мечты — продолжением династии.

Ради этого он пошёл на беспрецедентный шаг — развёлся с первой женой Соломонией Сабуровой, отправив её в монастырь. Этот поступок вызвал нешуточный скандал и в церковных кругах, и при дворе. Но цель была достигнута: сначала родился Иван, будущий Грозный, а через два года — Юрий.

Радость, однако, оказалась недолгой. В декабре 1533 года, когда Юрию было чуть больше года, Василий III скончался. На престол вступил трёхлетний Иван, а фактическая власть перешла к его матери Елене Глинской.

«Несмыслен и прост»

Юрий же родился с тяжёлым врождённым недугом. Как полагают историки, он с рождения ничего не слышал и не мог говорить. Летописи и записки иностранцев, бывавших в Москве, единодушны в этом.

Современники описывали его как «несмысленного» и «простого умом». Князь Андрей Курбский, знаменитый оппонент Ивана Грозного, характеризовал его ещё резче: «Безумен, без памяти, бессловесен».

Однако здесь нужна осторожность. Современная медицина знает: врождённая глухота сама по себе не означает умственной неполноценности. Глухонемота — это следствие потери слуха до формирования речи. Человек не слышит и потому не учится говорить. Но его мышление, эмоции, способность понимать мир могут быть совершенно нормальными.

В XVI веке таких различий не проводили. Для современников Юрий был «убогим» — и точка. Глухонемых не умели учить не только в России, но и в Европе. Им были недоступны абстрактные понятия, их коммуникация сводилась к примитивным жестам.

Загадка рождения: что пошло не так?

Причины недуга Юрия Васильевича до сих пор остаются загадкой. Историки и исследователи выдвигают несколько версий, и каждая из них имеет право на существование.

Возраст отца. Василию III было за пятьдесят, когда родились его сыновья. Как недавно выяснили генетики, у детей, зачатых мужчинами в возрасте после 40 лет, гораздо чаще встречаются различные врождённые заболевания. Для XVI века это был очень преклонный отцовский возраст.

Наследственность по материнской линии. Возможно, болезнь передалась Юрию от матери, Елены Глинской. В роду Рюриковичей сурдомутизм ранее не встречался, но Глинские — род литовско-русский, и о генетических особенностях их семьи известно немного.

Божья кара. Для верующих русских людей того времени факт рождения глухонемого ребёнка казался очевидным знаком Божьего гнева. И причина была на поверхности: насильственный развод Василия III с первой супругой, против её воли, был воспринят как прелюбодеяние. Рождение «неполноценного» ребёнка стало платой за этот грех.

Инфекции и родовые осложнения. Среди возможных факторов исследователи также называют последствия инфекции матери во время беременности и родовые осложнения. В XVI веке медицина была бессильна перед многими болезнями, и внутриутробные инфекции были не редкостью.

Жизнь под опекой

Несмотря на недуг, Юрий стал постоянным спутником детства Ивана. Их общение было трагичным монологом: Иван говорил, а брат не мог ни услышать, ни ответить. Эта вынужденная односторонность, по мнению многих исследователей, глубоко повлияла на психику будущего царя, усугубляя его подозрительность и ощущение непонятости.

Жестокость Ивана, проявившаяся в юности, отчасти коренилась в желании защитить себя и беззащитного брата от пренебрежения бояр. Известен случай, когда юный Иван приказал бросить псарям князя, плохо обращавшегося с Юрием.

По завещанию отца Юрий получил обширный удел — Углич, Мологу, Бежецк, Калугу, Малоярославец, Медынь и Мещовск. Но реально всем управляли царские дьяки. Став царём, Иван держал брата при себе. В разрядных записях Юрий Васильевич упоминается как участник царских застолий. Он сопровождал царя в поездках на охоту и на богомолье. Во время казанского похода Ивана Грозного Юрий даже формально «возглавлял» Москву.

Политическая тень

Казалось бы, глухонемой княжич не мог играть никакой политической роли. Но это не совсем так. Сам факт существования Юрия Васильевича влиял на расстановку сил при дворе.

В 1553 году, когда Иван Грозный тяжело заболел и возник спор о престолонаследии, Юрий не имел сторонников среди бояр. Его физический недостаток делал его неспособным к управлению государством. Но в то же время он был законным наследником — и это создавало опасный прецедент. Западные державы, например, рассматривали его как потенциальную фигуру для политических интриг.

Тихий уход

Юрий Васильевич скончался 24 ноября 1563 года. Ему был тридцать один год. Причина смерти в источниках не указана. Глухонемой великий князь мирно проводил свою жизнь и так же тихо ушёл из неё.

Похоронен он был в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице русских великих князей и царей.

Эхо судьбы

Фигура Юрия Васильевича — не просто историческая деталь, а ключ к пониманию психологии самого Грозного царя. Иван, лишённый нормального общения с единственным близким человеком, вырос в атмосфере, где его никто не понимал. Он видел, как мир пренебрегает его братом, и это укрепляло в нём ненависть к боярской спеси и желание утвердить свою волю любой ценой.

А сам Юрий остался в истории как «младший брат». Без голоса, без политической роли, без собственной судьбы. Но именно его существование, его немота и беспомощность во многом определили характер того, кто вошёл в историю как Иван Грозный.