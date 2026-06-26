Почему поездка на московском метро превращается в экзамен по русскому языку

Трудно найти москвича, который ни разу не поправлял кого-то в разговоре о метро. Но есть одна забавная деталь: сами жители столицы нередко ошибаются в ударениях. Особенно когда речь заходит о названиях станций, улиц и районов, происхождение которых давно забыто, .

Одна из самых частых ловушек — станция «Серпуховская». Ударение здесь ставят как угодно: и на первый слог, и на третий. Между тем правильно говорить СерпуховскАя. Путаница возникает неслучайно. Рядом существуют СерпухОвский вал и СерпухОвский переулок, а в Подмосковье находится город СЕрпухов и СерпухОвский район. Неудивительно, что многие начинают сомневаться.

Не меньше вопросов вызывает «Планерная». Кажется, что все просто, но у станции и улицы ударения разные. Станция называется ПлАнерная, а улица — Планерная. История тянется еще с момента открытия станции, когда название было связано со словом «планер», от которого и сохранилось первоначальное ударение.

Есть и другая распространенная ошибка — станции «Автозаводская» и «Электрозаводская». Часто ударение переносят на окончание, хотя правильно говорить АвтозавОдская и ЭлектрозавОдская. Здесь помогает простая подсказка: достаточно вспомнить слово «завОд», от которого и образованы эти названия. По тому же принципу произносятся ВелозавОдская улица, АвтозавОдский и ЭлектрозавОдский мосты.

Свою загадку приготовила и Устьинская набережная. Название связано с устьем реки Яузы, поэтому ударение остается на первом слоге: Устьинская. То же правило действует для Устьинского сквера, проезда и причала.

Даже название Быково регулярно произносят неправильно. Многие автоматически делают ударение на первый слог, особенно из-за ассоциации с быком на гербе. Однако исторический район Москвы, поселок и бывший аэропорт правильно называть БыкОво. Правда, есть исключение: в Волгоградской области существует село БЫково, где ударение уже другое.

Так что иногда самая короткая поездка на метро превращается в небольшой экзамен по русскому языку. И, как показывает практика, пройти его без ошибок удается далеко не всем.

Метро давно перестало быть просто транспортом. «ГлагоL» рассказывал, что московская подземка удивляет не только архитектурой и инженерными решениями, но и входит в число крупнейших метрополитенов мира наряду с системами Шанхая, Пекина, Лондона и Нью-Йорка.