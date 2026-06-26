Кого на Руси называли «порчеными» — и что с ними делали

Сегодня слово «порченый» звучит почти бытово: так говорят о чем-то испорченном, негодном, иногда — о человеке с «трудной» судьбой. Но в старой русской речи это слово имело куда более тревожный смысл. «Порченым» называли не просто больного или странного человека, а того, кого, как полагали, «испортили» колдовством — навели порчу.

© globallookpress

Для традиционной Руси это было не метафорой. Если у человека внезапно начинались припадки, он терял речь, сох, кричал в церкви, не мог есть, спать, зачать ребенка или неожиданно «ломался» без видимой причины, в этом нередко видели не случайную болезнь, а чье-то злое действие. За страданием искали волю — соседки, колдуна, завистника, обиженного родственника.

История «порченых» — это не анекдот из деревенского фольклора, а важная часть русской повседневности XVII–XIX веков, которую хорошо знают этнографы, историки религиозной культуры и исследователи народной медицины.

«Порченый» — это не ругательство, а народный диагноз

В народной культуре порча понималась как намеренное вредоносное воздействие. Это мог быть наговор, заговор, подброшенная вещь, «дурной» подарок, испорченная еда или питье, а иногда просто подозрительный взгляд, прикосновение, сказанное «не к добру» слово. Иначе говоря, порча — это болезнь, несчастье или телесная ломота, которым община приписывала магическое происхождение.

Отсюда и слово «порченый»: человек не просто занемог, а оказался поврежден чужой злой волей.

Современные исследователи подчеркивают важную вещь: в традиционной деревне граница между болезнью, грехом, сглазом, бесовским наваждением и колдовством была подвижной. Один и тот же случай могли объяснять по-разному — в зависимости от местной традиции, авторитета знахаря, позиции священника, семейного конфликта. Поэтому «порченый» — это не медицинский, а культурный статус.

Кто чаще всего попадал в число «порченых»

В теории — любой. На практике существовали группы, которых считали особенно уязвимыми.

Прежде всего это младенцы, беременные, роженицы, невесты и молодые супруги. То есть люди в «переходных» состояниях — на пороге рождения, брака, материнства. Для традиционного сознания это были моменты особой открытости миру, а значит, и опасности. Именно поэтому свадьба и роды сопровождались множеством охранительных запретов: не давать чужим расческу, не принимать подозрительных угощений, не показываться лишний раз посторонним.

Часто «порчеными» считали и тех, у кого проявлялись непонятные припадки. В русских источниках особенно заметны женщины, которых в момент приступа «корчило», «ломало», они кричали, падали, называли имя предполагаемого виновника. Таких женщин могли называть кликушами, а их состояние — порчей. На Русском Севере и в Прикамье известен близкий круг представлений об икоте— особой болезненной одержимости, которую тоже часто связывали с колдовским воздействием.

Важно подчеркнуть: сегодня историки и антропологи не ставят таким людям задним числом один общий диагноз. За описаниями «порчи» могли стоять самые разные состояния — от неврологических и психосоматических расстройств до тяжелого стресса, отравлений, депрессии, последствий родов. Но для самих современников это было не «заболевание вообще», а болезнь, наведенная кем-то.

Как, по народным представлениям, наводили порчу

Народная традиция знала десятки способов «испортить» человека. Наиболее часто в этнографических записях и судебных делах упоминаются три схемы.

Первая — через пищу и питье. Это особенно важно для свадебного и праздничного контекста: общий стол был не только знаком мира, но и местом риска. Если после угощения человеку становилось плохо, подозрения почти автоматически падали на того, кто «поднес».

Вторая — через подклад: предмет, тайно оставленный в доме, под порогом, в одежде, в постели, в бане. Это могла быть нитка, клок шерсти, земля, кость, узелок — сама вещь нередко воспринималась как носитель вреда.

Третья — через слово. В традиционной культуре слово вообще обладало силой: им благословляли, лечили, защищали — и им же, как верили, могли навредить. Поэтому ссора, завистливый взгляд, проклятие, сказанное на эмоциях, нередко становились отправной точкой для разговора о порче.

При этом подозреваемым мог оказаться не только какой-то «профессиональный» колдун. Наоборот: чаще всего виновника искали совсем рядом — среди соседей, сватов, родственников, тех, с кем недавно был конфликт. Порча в деревенском мире была почти всегда историей о разрушенных отношениях.

Что делали с «порчеными» в деревне

Здесь важно разрушить популярный миф. «Порченого» обычно не считали преступником. Им, как правило, видели жертву. Поэтому с ним прежде всего пытались что-то сделать — вылечить, «отчитать», «снять» с него наведенное зло.

Первый путь — знахарь или знахарка. Народный целитель читал заговоры, умывал больного наговоренной водой, окуривал травами, проводил очистительные действия, иногда «отливал» болезнь воском или использовал другие хорошо засвидетельствованные в этнографии обряды снятия порчи. Смысл был один: вытащить, вытеснить, вернуть зло туда, откуда оно пришло.

Второй путь — церковь. «Порченых» водили к священнику, заказывали молебны, служили водосвятие, исповедовали и причащали, читали над ними молитвы. В народном сознании магическое и церковное лечение часто не противостояли друг другу, а существовали параллельно. Семья могла сначала пойти в храм, затем к знахарке — или наоборот.

Третий путь — поиск виновного. Если община решала, что порча наведена конкретным человеком, от него могли требовать «снять» сделанное. В народных представлениях это очень характерная логика: раз навел — значит, умеешь и отпустить. Отсюда и бытовое давление, угрозы, а иногда и прямое насилие в адрес подозреваемого.

Иными словами, с «порченым» не просто сочувственно сидели у печи. Его тело становилось центром активных действий — лечебных, религиозных, а порой и следственных.

Почему особенно боялись кликуш

Если обычная порча могла оставаться делом семейным, то кликушество делало ее зрелищем. Припадок происходил на людях, часто в церкви, на службе, в толпе. Женщина начинала кричать, биться, выкликать имя того, кто ее «испортил». Для деревни это было почти публичное обвинение.

Поэтому кликуш одновременно жалели и боялись. Жалели — как страдалиц. Боялись — потому что их крик мог запустить цепочку взаимных подозрений. Не случайно исследователи религиозной культуры России XVII–XIX веков видят в кликушестве не только частную болезнь, но и форму коллективного напряжения: через тело «порченой» наружу прорывались страхи общины, семейные конфликты, скрытая агрессия.

При этом церковь относилась к таким случаям неоднозначно. Одни священники видели в этом бесовское действие, другие — суеверие, третьи — состояние, требующее прежде всего пастырской осторожности. Но для простого народа сама сцена в храме лишь усиливала уверенность: дело тут не житейское, а страшное.

Что делало государство: от следствия до наказания

В допетровской и раннеимперской России обвинения в колдовстве и порче могли попасть и в официальное поле. Историки хорошо знают следственные дела XVII века, где фигурируют «испорченные» люди, их родственники, соседи и предполагаемые колдуны. Государство не считало подобные обвинения пустяком.

Если подозрение доходило до приказной или воеводской канцелярии, начиналось разбирательство: допросы, очные ставки, поиск свидетелей. В раннее время такие дела могли вестись жестко. В источниках известны и тяжелые наказания для признанных виновными в колдовстве, вплоть до казней.

Но здесь нужна важная оговорка. Русская история не знала такой массовой «охоты на ведьм», как ряд стран Западной Европы. Это не значит, что колдовства «не было» как категории обвинения — было, и вполне серьезное. Но масштаб и логика преследований были иными: меньше серийных процессов, больше локальных конфликтов, связанных с конкретной порчей, болезнью, ссорой, доносом.

К XVIII веку отношение образованной элиты к подобным делам постепенно менялось: власти чаще старались отделять суеверие от уголовного преступления. Однако в народной среде сама вера в порчу никуда не делась. Поэтому и в более позднее время «порченых» продолжали лечить, возить по монастырям, показывать знахарям и связывать их страдание с чьим-то злым умыслом.

Порченый — это жертва, но жертва опасная для общины

Самое интересное в этой теме — двойственное положение «порченого». С одной стороны, это человек, которому плохо, и ему нужно помочь. С другой — его состояние опасно для деревенского равновесия. Ведь как только община признает: болезнь наведена, тут же возникает следующий вопрос — кто навел?

А значит, история порчи почти неизбежно ведет к подозрению, расколу, поиску врага.

Поэтому «порченые» в русской культуре — не просто фольклорный сюжет о темной старине. Это ключ к пониманию того, как традиционное общество вообще объясняло страдание. Там, где современная медицина говорит о симптомах и причинах, старый крестьянский мир искал намерение, волю, человеческий источник беды.

Именно поэтому с «порчеными» поступали сразу в нескольких регистрах: их лечили, за них молились, из-за них судились, а иногда через них мстили.