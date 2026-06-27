Приметы и поверья на 27 июня: зачем покупать новые вещи в Елисеев день?

По народному календарю 27 июня — Елисеев день, или день Елисея Гречкосея. На Руси в этот день продолжали сеять гречиху. Если стояла засуха, проводили ритуал с крапивой и просили ее «обжечь небо, чтобы оно даровало дождь, и посевы хорошо взошли. Православные верующие в этот день вспоминают святого пророка Елисея, который жил в IX веке до нашей эры. Он отказался от богатого наследства и стал учеником и последователем пророка Илии.

© Мир24

Что можно делать в Елисеев день

В этот день нужно усердно потрудиться, например заняться домашними делами или садовыми работами. Можно устроить генеральную уборку и навести порядок в шкафах, прополоть грядки и окучить всходы. Тот, кто будет лениться, рискует навлечь на себя беды. Также в Елисеев день рекомендуется приобрести какую-нибудь обновку. Вещь нужно освятить в храме, и тогда она принесет богатство и удачу. Новый предмет гардероба следует после этого носить в течение трех дней, а затем спрятать, не стирая, и надевать только в тех случаях, когда необходимо везение.

Что нельзя делать в Елисеев день

На Елисея Гречкосея нельзя предаваться чревоугодию. Того, кто осушается, ждут проблемы в личной жизни. Чтобы не поссориться с важным человеком, не стоит срывать цветки лютика. Если попадется двухжелтковое яйцо, его не следует готовить, а лучше выбросить, иначе можно притянуть беды и несчастья. Женщинам не рекомендуется расчесывать волосы, чтобы не заболеть. Волосы можно собрать в пучок или заплести косу. Также нельзя долго лежать в кровати и бездельничать.

Приметы в Елисеев день

По народным приметам, если петух 27 июня трясет головой и поет невпопад, погода скоро испортится. В небе парят коршуны — день будет ясным. Лягушки и жабы прыгают по земле — к дождю. Если вечером в лесу теплее, чем на открытом пространстве, погода будет дождливой. Непогоду предвещает и северо-западный ветер.