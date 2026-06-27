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Экономист Филипп Семенов: почему его считают спасшимся царевичем Алексеем Романовым

Русская семерка

Тайна гибели царской семьи до сих пор не даёт покоя историкам и обывателям. Останки императора, его супруги и троих дочерей были найдены и идентифицированы. Но судьба наследника престола Алексея и великой княжны Марии долгое время оставалась предметом ожесточённых споров. И пока учёные спорили о результатах экспертиз, в народе жила легенда о чудесном спасении цесаревича. Одним из самых необычных претендентов на роль выжившего наследника стал ни много ни мало советский экономист Филипп Григорьевич Семёнов.

Почему экономиста Филиппа Семенова считают царевичем Алексеем Романовым
© Global Look Press

Он не был похож на классического самозванца. Не разыгрывал из себя страдальца, не просил денег и не пытался вернуть престол. Он просто жил своей жизнью, пока однажды в психиатрической лечебнице не рассказал врачам историю, от которой у них, по их собственному признанию, застыла кровь в жилах.

Экономист с «тёмным прошлым»

Филипп Григорьевич Семёнов родился в 1904 году. Казалось бы, что может быть общего у советского экономиста и последнего наследника Российской империи? Внешне — ничего. Семёнов служил в кавалерии Красной Армии, окончил Институт имени Плеханова по специальности «экономист-финансист». Работал по специальности, женился (причём не один раз, а четыре), имел троих сыновей.

Биография как биография. Если бы не одно «но»: Семёнов был осуждён за хищение, приговорён к трём годам заключения, бежал из тюрьмы. Потом снова осуждён за хищения, отбывал наказание в колонии под Медвежьегорском. А там уже и до психиатрической лечебницы рукой подать — зимой 1949 года его доставили в Карельскую республиканскую психиатрическую больницу с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз».

Признание, от которого похолодели врачи

Сначала пациент вёл себя обычно для человека с таким диагнозом: собирался в путь, проклинал некоего Белобородова, страдал от головных болей. Но когда психоз отступил, Семёнов пришёл в себя и спокойно, без истерик рассказал врачам удивительную историю.

Он заявил, что на самом деле он — сын императора Николая II, цесаревич Алексей. И что в ночь расстрела он выжил.

По его словам, в последний момент отец обнял его и прижал лицом к себе, чтобы сын не видел наведённых на него стволов. Пуля попала мальчику в ягодицу, он потерял сознание и вместе с телами родственников был сброшен в яму. Семёнов показывал шрам — след от того самого ранения.

Дальше — больше. Из ямы его вытащили некие монахи и выходили. К тому моменту, как утверждал Семёнов, его гемофилию залечили. Через некоторое время мальчика забрали люди, представившиеся врагами большевиков. Они дали ему новое имя — Владимир Ирин (что якобы означало «имя Романовых — имя нации») и поселили в Петрограде.

Но однажды Алексей подслушал разговор: его спасители хотели использовать его как икону для контрреволюционеров. Мальчик сбежал. Скитаясь по городу, он наткнулся на плакат с призывом вступать в Красную армию. Деваться было некуда, приписал себе два года — и попал в кавалерийскую школу.

Воевал на разных фронтах, Гражданскую закончил в Средней Азии. Потом — институт, работа экономистом, семья. Но прошлое не отпускало. Семёнова стал преследовать некий Белобородов — тот самый председатель Уральского областного совета в 1918 году. Он знал тайну спасения царевича и требовал денег за молчание.

Чтобы скрыться от шантажиста, Ирин взял фамилию умершего родственника жены — Семёнов. Переехал в Тбилиси. Но Белобородов находил его снова и снова. Чтобы платить вымогателю, Семёнов начал воровать, был пойман и осуждён. И в конце концов оказался в психиатрической лечебнице.

Экзамен для самозванца

Первыми, кто услышал эту историю, были врачи больницы Юлия Сологуб и Далила Кауфман. Они были поражены: пациент оказался образованнейшим человеком, в совершенстве владел основными европейскими языками, писал на древнегреческом. Был вежлив, спокоен и не кичился своим «царственным происхождением».

Чтобы проверить Семёнова, в больницу пригласили профессора Самуила Генделевича — психиатра с дореволюционным стажем, который до 1917 года бывал в Зимнем дворце и лично общался с представителями царской семьи. Генделевич устроил пациенту настоящий допрос: гонял его по покоям Зимнего дворца и загородных резиденций, проверял даты тезоименитств, детали дворцовых церемоний.

Семёнов отвечал мгновенно и без запинки. Профессор также провёл личный осмотр и отметил крипторхизм (неопущение одного яичка) и гематурию (наличие эритроцитов в моче) — частые последствия гемофилии. Этими недугами в детстве страдал цесаревич Алексей.

Но главное — внешность. По воспоминаниям врачей, Семёнов был поразительно похож на Романовых, только не на Николая II, а на его «прапрадеда» Николая I. Профессор Генделевич, однако, поставил диагноз: «мания величия в сочетании с манией преследования».

Сомнения, которые не уходят

Семёнова вернули в колонию, где он отбыл срок до 1951 года. Освободившись, поселился в Ленинграде, устроился на работу. Больше никогда не был осуждён и не попадал в психушки. Женился в четвёртый раз.

По воспоминаниям приёмного сына, отчим любил бродить по городу, в Зимнем дворце мог находиться часами, предпочитал старинные вещи. Умер Филипп Семёнов в 1979 году — как раз в тот год, когда на Урале обнаружили останки царской семьи.

Так кто же он был? Гениальный мистификатор, который сумел обмануть даже профессора с дореволюционным стажем? Или несчастный человек, который, пережив ужасы войны и тюрьмы, просто сошёл с ума и поверил в собственную легенду?

Есть и третья версия, которую до сих пор обсуждают отдельные исследователи: а что, если Семёнов действительно был тем самым спасшимся царевичем? Слишком много совпадений: год рождения (настоящий Алексей родился в 1904-м), гемофилия, крипторхизм, шрам на ягодице, безупречное знание дворцового быта и иностранных языков. И главное — поведение. Семёнов не настаивал на своём, не требовал признания, не пытался извлечь выгоду. Он просто рассказывал свою историю тем, кто готов был слушать.

Вместо послесловия

История Филиппа Семёнова — одна из многих загадок XX века, на которую у нас, скорее всего, никогда не будет окончательного ответа. Слишком мало документов, слишком много домыслов. Но сам факт, что советский экономист, отбывавший срок за воровство, сумел поставить в тупик профессора-психиатра, знавшего царскую семью лично, — это уже само по себе феномен.

Был ли он спасшимся царевичем? Ответа мы не знаем. Да и вряд ли узнаем когда-нибудь. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, найденные в 2007 году под Екатеринбургом, были идентифицированы генетической экспертизой. Но и эта экспертиза не стала для всех окончательным аргументом.

А легенда о царевиче, который выжил, стал красным командиром, а потом экономистом-финансистом и умер в Ленинграде в конце 1970-х, продолжает жить. Потому что людям хочется верить в чудеса. Даже если они случились в самой страшной из возможных реальностей.