В зоопарк Калининграда из Москвы прибыл гималайский медведь Вася

Гималайского медведя по кличке Вася на временное проживание привезли в зоопарк Калининграда. Через пару лет его перевезут в Московский зоопарк на постоянное место жительства, говорится в сообщении Telegram-канала калининградского зоопарка.

"Гималайский медведь по кличке Вася 2015 года рождения прибыл на временное жительство в Калининградский зоопарк из Московского зоопарка. Вася был изъят у прежних владельцев в связи с неблагополучными условиями содержания и передан в Московский зоопарк. <...> В Калининградском зоопарке Вася пробудет примерно пару лет, пока для него ремонтируют вольер в Московском зоопарке", - сказано в сообщении.

Из Москвы в Калининград медведя везли паромом. На судне было очень жарко, поэтому все время в пути животное поили прохладной водой и кормили фруктами. По прибытии медведя разместили в вольере напротив бурого собрата по кличке Фима.

Вася поселился в Московском зоопарке в 2022 году. Его и еще двух гималайских медведей - Бефану и Бабулю - изъяли у контрабандистов, звери были в истощенном состоянии, они жили в стесненных условиях и плохо питались. В Московском зоопарке они прошли курс реабилитации.