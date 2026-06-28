Приметы и поверья на 28 июня: с кем нельзя разговаривать в Фитов день?

По народному календарю 28 июня — Фитов день, или день святого мученика Вита (Фита). Наши предки почитали его как покровителя домашнего скота.

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Что можно делать в Фитов день

На Руси этот день считался несчастливым. Из дома следовало выходить только с иконой или оберегом и обязательно помолиться, иначе есть риск встретиться с нечистой силой. Люди старались посвятить время работе на огороде, а вот веселиться и гадать было нежелательно, чтобы до конца года не пришлось плакать. Хозяйки готовили лепешки, постные блинчики, варили морсы и компоты и относили угощения пастухам, чтобы они хорошо следили за скотиной и заботились о ней. В этот день наводили порядок в доме и хозяйственных постройках, подметали полы, стирали, занимались рукоделием. Чтобы привлечь в дом мир и благополучие, пекли овсяные блины. Девушки на выданье готовили себе приданое, например вышивали полотенца. Хорошим делом считается помощь нуждающимся.

Что нельзя делать в Фитов день

В этот день нельзя ходить в лес, поскольку там промышляет нечисть, в том числе Леший. Он заманивает одиноких путников в непроходимую чащу. Не менее опасными могут быть и водоемы: русалки и водяные также могут обернуться простыми женщинами и мужчинами, чтобы утащить человека на дно. Чтобы защититься от нечистой силы, в день святого Фита нужно соблюдать несколько правил. Нельзя разговарить с незнакомыми людьми и пускать в дом незваных гостей. Услышав свое имя за спиной, нельзя оборачиваться. Также запрещается приносить в дом найденные на улице деньги или ценности и брать подарки от посторонних людей. Еще один запрет гласит: не выяснять отношения с родными, особенно с пожилыми, не ссориться и не сквернословить. Громкие разговоры на повышенных тонах привлекают злых духов. Не стоит в Фитов день начинать новые дела: успеха они не принесут, но могут закончиться убытками.

Приметы в Фитов день

По народным приметам, если 28 июня утром много росы, лето будет урожайным. Если комары особенно сильно надоедают и кусаются, зарядят сильные затяжные дожди. Ненастье предвещают и громко стрекочущие кузнечики. Если на Фитов день идет дождь, пшеница не уродится. Красное небо на закате — следующий день будет ветренным и прохладным.