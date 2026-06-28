В усадьбе Останкино открыт для посещения Египетский павильон: его построили в 1795 году по проекту архитектора Винченцо Бренны. Департамент культуры города Москвы рассказывает, почему в русских усадьбах конца XVIII века появились египетские мотивы, как и кем была построена усадьба Останкино и из какой посуды ели представители аристократического рода.

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Древний Египет в европейской культуре

XVIII век ознаменовался всплеском интереса к цивилизации Древнего Египта. Путешественники из Европы отправлялись к Нилу. Этот новый виток увлечения отразился в искусстве и дизайне. Египетские мотивы — сфинксы, монументальные пирамиды, грандиозные пилоны — стали проникать в оформление интерьеров. Один из примеров такого влияния — Останкинский дворец.

Европейский интерес к египетской культуре был сформирован через римское наследие, а позднее (египетский поход Наполеона в конце 1790-х годов) зародился феномен египтомании. Именно он прослеживается в интерьерах Останкинского дворца.

История усадьбы Останкино

Усадьба Останкино — архитектурный ансамбль XVII–XVIII веков. Это часть Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково», созданного путем объединения двух единственных в своем роде московских усадеб — Останкина и Кускова, которые принадлежали древнему русскому роду графов Шереметевых. До наших дней сохранились основное здание дворца, состоящее из нескольких частей, театр с парадной анфиладой и картинной галереей, Египетский и Итальянский павильоны, кухонный флигель, беседка на горке Парнас и беседка-храм, восстановленные по старым чертежам в 1980-е годы, а также примыкающее с севера пространство увеселительного сада с частично уцелевшей первоначальной планировкой конца XVIII века.

Усадьбу строили по заказу графа Николая Шереметева, большого поклонника музыкального театра и драматического искусства. Проект дворца-театра разрабатывал итальянский архитектор Франческо Кампорези. Над созданием трудились и другие выдающиеся мастера того времени, в числе которых Иван Старов, Винченцо Бренна и Джакомо Кваренги.

Дворцовый комплекс возвели с возможностью трансформации сцены и зрительного зала. Примой театра была Прасковья Ковалева-Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой Николая Шереметева и графиней.

23 октября 1918 года усадьба была национализирована и стала государственным музеем, который принял первых посетителей 1 мая 1919-го.

Египетский павильон

Этот павильон — часть архитектурного ансамбля усадьбы Останкино. Его использовали как парадную столовую, малую сцену для концертов и театральных постановок. В названии павильона, а также в декоре интерьеров отражена мода на египетскую тему, пик которой в Европе и России пришелся на конец XVIII — первую треть XIX века. К Древнему Египту отсылают фигуры сфинксов и стилизованные орнаменты.

В ходе реставрации специалисты восстановили более 700 квадратных метров художественного паркета, позолоченные и посеребренные двери, лепнину и искусственный мрамор. Фасад и интерьеры воссоздали по историческим образцам XVIII века.

Печи из порфира и скульптуры сфинксов

Важная композиционная часть Египетского павильона — расположенные в углах зала четыре печи. Они украшены колоннами из искусственного порфира и скульптурами египетских сфинксов — модными элементами искусства Египта. Именно эти сфинксы дали название павильону. «…В среднем поясе (печей) в филенках по лепному купидончику», — так описывали сюжеты на печах Египетского павильона Останкинского дворца в описях имущества начала XIX века. Предположительно, барельефы для печей были заказаны через Винченцо Бренну, с которым Николай Шереметев сотрудничал, проектируя интерьеры усадьбы.

Египтомания отражена не только в павильоне, но и в интерьерах самого дворца. К этой тематике относятся мраморные статуи, поддерживающие порталы Голубого зала дворца. Останкинские «идолы» представляют собой копии беломраморной статуи Антиноя в виде Осириса из Григорианского Египетского музея Ватикана, датируемой II веком до нашей эры. В статуях есть черты египетского и греческого искусства. Так, строгая фронтальность фигуры, прямые плечи и вытянутые по бокам руки отчетливо напоминают о древнеегипетской скульптуре, а более свободная, чем у древнеегипетских статуй, постановка корпуса отсылает к позам греческих статуй.

Приобретение графом Николаем Петровичем Шереметевым темно-мраморных статуй происходило в разные годы. Первый «идол» был куплен графом в 1796 году, о чем известно из его повеления московской домовой канцелярии: «№ 31. Генваря 19-го. Взнесть ко мне для платежа италианцу за покупную у него статую из серого мрамору в рост человеческой денег тысячу шестьсот рублей».

Побывать в гостях у графа Шереметева

В Египетском павильоне открыта выставка «В гостях у графа Шереметева», органично вписанная в подлинные интерьеры. Экспозиция воссоздает атмосферу праздничного застолья в Останкине и знакомит с фарфоровыми, фаянсовыми и стеклянными предметами, украшавшими торжества 1795–1801 годов. Среди экспонатов — фаянсовые сервизы, созданные на фабрике Джозайи Веджвуда в 1770-1790-х, фарфоровый сервиз Венской мануфактуры 1794-го, хрустальные светильники-жирандоли, а также изящные фарфоровые украшения: миниатюрные скульптурные группы и небольшие декоративные вазы. Кроме того, гости увидят графины, рюмки, бокалы, стаканы, штофы, соусники и судки для специй. Билеты можно приобрести в сервисе «Мосбилет».

Посетителям также предлагаются обзорные экскурсии. Гости могут воспользоваться аудиогидом на трех языках или совершить прогулку с помощью VR-технологий, не переступая порог дворца. Для самых юных посетителей есть детский аудиогид, адаптированные экскурсии и уроки рисунка в парке. Билеты — в сервисе «Мосбилет».

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