Почему дело Елисеевского гастронома шокировало даже сотрудников КГБ

В декабре 1984 года страна, привыкшая к вялотекущей жизни застоя, вздрогнула от новости, которая казалась немыслимой: бывший директор главного гастронома страны приговорён к расстрелу. И шокировала она не только обывателей. Даже сотрудники КГБ, те, кто вёл это дело и видел его изнутри, вслух поражались суровости вердикта. Человек, который добровольно пошёл на сотрудничество со следствием и сдал десятки имён, был казнён. За что? И почему его смерть оказалась выгодна «многим» — так, что даже всесильное ведомство не смогло его защитить? Ответ на этот вопрос лежит не в плоскости уголовного права, а в самой гуще политической борьбы за кремлёвский престол.

Король дефицита

Юрий Константинович Соколов был не просто директором магазина. Он был одной из ключевых фигур в системе советской распределительной экономики. «Елисеевский» — официально «Гастроном № 1» — был не просто магазином, а витриной «развитого социализма», местом, где покупала продукты партийная элита.

Возглавив магазин в 1972 году, Соколов превратил его в настоящее королевство. Он лично знал дочь генсека Галину Брежневу, дружил с её мужем Юрием Чурбановым и министром внутренних дел Николаем Щелоковым. Благодаря этим связям он получал со складов дефицитнейшие товары: икру, парное мясо, красную рыбу, дорогие вина и импортные сигареты.

Схема была отлажена до автоматизма. Продавцы обсчитывали и обвешивали покупателей, проводили пересортицу — овощи второго сорта продавали как первый. Разница оседала в карманах. Директора семи филиалов по пятницам привозили Соколову конверты с «выручкой». Всё это прикрывал начальник управления торговли Москвы Н. Трегубов. За десять лет работы Соколов получил взяток на 297 тысяч рублей. Для сравнения: автомобиль «Жигули» тогда стоил 5 тысяч. При аресте у него изъяли более 100 тысяч рублей, квартиру, дачу и скромную иномарку. По сегодняшним меркам это кажется скромным, но для советского человека тех лет — это были немыслимые богатства.

Андроповский прицел

Осенью 1982 года в жизни Соколова всё рухнуло в одночасье. Его арестовали. Операцию проводили сотрудники КГБ, а не милиции. И это было не случайно.

К 1982 году Леонид Брежнев был уже тяжело болен. В высших эшелонах власти развернулась острая борьба за пост генсека. Председатель КГБ Юрий Андропов, главный претендент на этот пост, начал масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. На самом деле это была тонкая политическая игра: аресты директоров крупнейших магазинов должны были показать неспособность его главного конкурента — первого секретаря Московского горкома КПСС Виктора Гришина — навести порядок в столице. Соколов, как и многие другие «торговые короли», стал пешкой в этой большой игре.

Прослушка и молчание

За месяц до ареста следователи установили в кабинете Соколова прослушивающее устройство. Так они узнали имена всех, с кем он делился доходами. Начались аресты директоров других столичных магазинов.

На первых допросах Соколов молчал. Он надеялся, что его высокие покровители — Чурбанов, Щелоков, люди из ближайшего окружения Брежнева — придут на помощь. Но шло время, и становилось ясно: никто не придёт. Старая власть доживала последние месяцы. Только осознав, что он брошен, Соколов заговорил. Он дал показания на десятки своих «коммерческих партнёров» и высокопоставленных чиновников.

Приговор как политический акт

Судебный процесс над Соколовым начался в ноябре 1983 года. Все ждали, что ему дадут большой срок — 12, может быть, 15 лет тюрьмы. Вместо этого Верховный суд СССР вынес смертный приговор.

Даже следователи КГБ, привыкшие к жёстким решениям, были шокированы. Соколов активно сотрудничал со следствием, без его показаний дело бы просто развалилось. Его казнь была нелогична с юридической точки зрения. Но она была абсолютно логична с точки зрения политической.

Как писал историк, Соколов «поплатился жизнью как раз за эту свою сговорчивость: для кого-то его чрезмерно длинный язык был опасен». На суде он твердил, что его смерть «многим выгодна» и что он стал «козлом отпущения» и «жертвой партийных распрей». Он знал слишком много имён, и эти люди, многие из которых оставались у власти, не могли позволить ему жить.

Казнь в автозаке

14 июля 1984 года приговор был приведён в исполнение. Соколова расстреляли во время перевозки из тюрьмы Лефортово в следственный изолятор № 2. Ему был 61 год. Вместе с ним по тому же делу был расстрелян директор плодоовощной базы Мхитар Амбарцумян.

С момента ареста Соколова до его казни в стране сменились три Генеральных секретаря: умер Брежнев, недолго правил Андропов, затем — Черненко. Дело «Елисеевского» стало одним из самых громких в истории СССР. Однако до сих пор оно хранится в архивах КГБ под грифом «секретно».

Цена правды

«Дело Елисеевского гастронома» — это история о том, как в эпоху застоя даже самый могущественный «король дефицита» оказался всего лишь разменной монетой в большой политической игре. Соколов был виновен — в этом нет сомнений. Он строил свою империю на обмане, взятках и связях. Но он был казнён не за хищения. Он был казнён за то, что заговорил.

Как метко заметил один из исследователей, его расстреляли за то, что он «слишком много знал и слишком многих». Смерть Соколова должна была стать сигналом для всех, кто мог бы последовать его примеру: сотрудничество со следствием — это не гарантия безопасности, а, наоборот, смертный приговор. Правда в той системе была опаснее любой взятки.