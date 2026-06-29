Приметы и поверья на 29 июня: какие блюда нельзя готовить в день Тихона Тихого

По народному календарю 29 июня — день Тихона Тихого. На Руси считалось, что в этот день на смену «молодому лету с относительно комфортной погодой приходит настоящая жара, то есть «зрелое лето. У Земли в это время самый тихий ход в году, вместе с планетой отдыхает и природа, и все живое: ветра успокаиваются, певчие птицы замолкают, а звери прячутся в норы. Православные верующие вспоминают святого Тихона, который прославился своим милосердием. К этому святому также обращались с молитвой при зубной боли.

Что можно делать в день Тихона Тихого

Наши предки в этот день отправлялись собирать лекарственные травы и целебные растения. Устраивали в этот день толоки — пиры для тружеников полей. Для них готовили угощения и накрывали столы, а после застолья пели песни, плясали и водили хороводы. На праздник обязательно приглашали вдов, сирот, нищих и всех нуждающихся. Женщины занимались прополкой огорода и меняли постельное белье. Считалось, что, если встряхнуть постель, можно избавиться от всего накопившегося за год негатива, набраться сил и укрепить здоровье.

Что нельзя делать в день Тихона Тихого

В этот день нельзя ругаться и спорить, иначе дело может закончиться крупной ссорой. Не стоит жаловаться на свои беды и невзгоды — от этого их может стать еще больше. Чтобы не притянуть к себе несчастье, не нужно мести сор веником к себе. Также нельзя смахивать крошки со стола рукой, чтобы не обречь себя на одиночество. На Тихона Тихого не рекомендуется начинать новые дела — по поверьям, они принесут только разочарования. Не подходит этот день для свиданий, сватовства и свадеб. Считается, что отношения будут недолговечными и закончатся размолвкой. Еще один запрет гласит: 29 июня не замешивать тесто, не использовать муку и не готовить выпечку, чтобы в жизни не настала череда неудач и финансовых проблем.

Приметы в день Тихона Тихого

По народным приметам, если 29 июня роса ранняя, в ближайшие дни будет ясно. Если кузнечиков на лугу не слышно, а цветы закрылись, скоро пройдет дождь. Если утром листья у растений свернулись, день будет жарким. Вода из реки уходит — к ненастью, а если, наоборот, прибавляется, — установится хорошая погода .