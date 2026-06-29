Как моряки с броненосца «Потемкин» заставили говорить о себе весь мир

121 год назад случилось событие, которое сильно потрясло как саму Россию, так и весь мир. Оно было настолько колоссальным, что не забывается и по сию пору. Впрочем в немалой степени этому способствовал гений кинорежиссера Эйзенштейна, чьи художественные кадры ставшего классикой фильма воспринимаются как документальная хроника – 27 июня 1905 года началось восстание на броненосце «Потемкин».

© Кадр из фильма «Броненосец «Потемкин»

Корабль был новый – в строй вошел только 20 мая 1905 года. Это обстоятельство является немаловажным, поскольку экипаж и офицерский состав корабля еще не были слаженными. Собственно, безграмотные действия офицеров и послужили той искрой, из которой и возгорелось пламя.

Броненосец был заложен 10 октября 1898 года на стапелях Николаевского адмиралтейства, автор проекта А. Шотт. Корабль был самым сильным в составе Черноморского флота, в его проекте использовались самые современные для того времени решения. Хотя прототипом послужил броненосец «Пересвет», но были внесены существенные изменения, которые сделали его даже мощнее многих английских современных ему кораблей.

Одновременно с постройкой броненосца началось формирование команды: был создан 36-й флотский экипаж. Матросов готовили на машинистов, артиллеристов, минеров. Всего было 731 человек, из которых 26 офицеров.

А на Николаевских верфях была сильная большевистская организация. Если учесть, что революционные события 1905 года в стране уже начались, Кровавое воскресение уже было, то можно представить себе какие настроения царили среди рабочих. Особенно, если их подогревала организованная сила.

А матросы очень тесно общались с николаевскими рабочими и тоже очень быстро революционизировались. А тут еще и в состав комитета РСДРП (партия большевиков) входил унтер-офицер с «Потемкина» Григорий Вакуленчук. Естественно, агитация на корабле шла в полную силу. И не только на «Потемкине» — готовилось восстание всего Черноморского флота.

Но на броненосце его не дождались, а начали сами. 14 июня, а по новому стилю 27-го, броненосец проводил испытание орудий на Тендеровском рейде. Ранее, прознав о настроениях на судне, власти перевели его на достройку в Севастополь. На обед матросам подали борщ, в котором плавали червяки – мясо испортилось. Это вызвало возмущение.

Военные уже в то время отмечали, что если бы дежурные офицеры сняли пробу с обеда, как то и полагалось делать, то возмущения удалось бы избежать. Но и потом реакция была непрофессиональной. Один из офицеров по фамилии Гиляровский предложил арестовать 30 матросов. Первых попавшихся. Экипаж решил отбить товарищей – это стало началом восстания.

И случилось оно раньше времени. Севастопольский комитет большевиков его готовил — в бухту Тендра должны были прийти и другие корабли Черноморского флота. Вакуленчук, зная это, сопротивлялся началу восстания на отдельном корабле, но стихию возмущения сдержать не смог. Тогда возглавил его. Однако был смертельно ранен в стычке с офицерами. Во главе встал другой большевик – А. Матюшенко.

Часть офицеров, включая командира корабля капитан I ранга Евгения Голикова, были убиты, также расправились с несколькими особо ненавистными офицерами. Остальных арестовали. Были избраны судовая комиссия и новый командный состав, на «Потемкине» царил порядок.

Было принято решение идти в Одессу. К восставшим присоединился миноносец № 267, который был рядом и обеспечивал стрельбы, на кораблях подняли красные флаги. Уже вечером 14 (27) июня оба судна прибыли в одесский порт.

Там похоронили Вакуленчука. Когда власти попытались разогнать траурный митинг, то броненосец ударил из пушек по порту. Эффект был солидный – «пехота» больше не совалась.

17 июня навстречу восставшим вышла правительственная эскадра из трех броненосцев и минного крейсера. Она получила приказ от Николая II немедленно подавить восстание и не останавливаться ни перед чем – если нужно, то и потопить новейший броненосец со всем экипажем. Атаку восставшие отбили.

Но уже на следующий день подошла новая эскадра во главе с вице-адмиралом Крейгом. Противостоять 11 кораблям, из которых было пять броненосцов не представлялось возможным. От переговоров отказались. Пошли тараном на флагмана «Ростислав», но в последнюю минуту сменили курс и прошмыгнули между кораблями. Матросы с царской эскадры стрелять отказались. Так удалось уйти в румынскую Констанцу.

Румынские власти уже ждали. Они подтянули войска из опасений, что экипаж «Потемкина» сам может захватить необходимые припасы. От контактов с восставшими все отказались, попытки поговорить с представителями дипломатических консульств также ни к чему не привели. Пришлось покинуть Констанцу.

Направились к Феодосии. А там тоже ждали, попытка пополнить запасы угля и провианта закончилась перестрелкой. «Потемкин» с досады чуть не расстрелял порт, но в результате экипаж не стал этого делать. И снова ушел в Констанцу.

Там, понимая, что всеобщего восстания не случилось, 24 июня (7 июля) большая часть команды сошла на берег и сдалась. Практически все они получили статус политэмигрантов, власти Румынии определили им различные пункты для поселения.

26 июня (9 июля) в Констанцу прибыла русская эскадра, которая забрала «Потемкина» и отбуксировала его в Россию. Корабль в сентябре 1905 года был переименован в «Пантелеймона» и новый экипаж уже в ноябре поддержал восстание «Очакова» во главе с лейтенантом Шмидтом.

В феврале 1917 года кораблю вернули название «Потемкин», но жить ему оставалось все равно недолго – во время Гражданской войны был взорван отступавшими белогвардейцами и больше не восстанавливался, в 1925 году окончательно списан из состава флота.