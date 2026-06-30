Брестская крепость: как и зачем построили легендарный форпост

Брестская крепость свою мировую славу и звание героя получила благодаря советским воинам. Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают сюда. Оборону цитадели в первые дни Великой Отечественной войны историки изучили практически до секунды. Однако зачем и когда появилась эта крепость? По генеральному плану, разработанному в 19 веке, крепость занимает четыре острова. Состоит из трех укреплений — Волынское, Тереспольское, Кобринское и в центре — Цитадель. Мемориал, который сегодня видят многие туристы — это лишь тридцать процентов всего легендарного форпоста.

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Директор мемориального комплекса «Брестская крепость — герой Александр Коркотадзе вспоминает:

«Было проведено исследование новой территории и границы с Пруссией и Австрии. И уже тогда было предложено, еще при императоре Александре I, укрепление границы и строительство крепости в Брест-Литовске. Но денег не нашлось. И потом война отечественная 1812 года помешала этим планам.

После изгнания Наполеона тема строительства крепости стала еще более актуальной. Но почему? Ведь после победы над французами граница сдвинулась на запад и Брест потерял статус приграничного города! Александр Коркотадзе говорит о том, что ради строительства крепости — город Брест-Литовск, так его раньше называли, вместе со своими улицами, площадями и людьми сдвинул границы на пару километров к востоку!

«Шестого июня по старому стилю 1830 года с богослужения начались земляные работы… Ну и, насколько мы знаем, выделялись и беспроцентные ссуды населению беднейшим на строительство новых домов.

За деревянные дома давали от пяти до восьми тысяч рублей. Для сравнения — за один серебряный в начале 19-го века можно было купить мешок картофеля. В городе была создана специальная комиссия, которая на каждом доме наносила краской год сноса здания. Деревянному прибавляли 60 лет, каменному — 200.

4 октября 1835 года Николаю I была представлена смета на возведение крепости. Строительству требовались годы, а каждый год требовал — миллион рублей из казны. Поэтому строили и платили поэтапно. При этом некоторые каменные здания решили оставить.

Денис Марук блогер и местный исследователь истории крепости рассказывает:

«Бернандинский монастырь, он чудом уцелел и был перестроен. На территории Брестской крепости тогда находился кирпичный завод. Он работал для нужд строительства Цитадели. Огромное количество фортификационных сооружений на территории Брестской крепости, взять те же руины и подвалы Белого дворца, все это были здания, сооружения культовые, религиозные и иного назначения, которые перестраивались под нужды Брестской крепости.

Униатский Базилианский монастырь больше известен как Белый дворец. Именно здесь подписали Брестский мир в 1918 году. Он располагался в центральной части Брестской крепости. Сегодня здесь руины, и только фотографии столетней давности могут напомнить нам красоту и величие этого здания — говорит Александр Коркотадзе.

«Оно было значительно перестроено для нужд царского гарнизона, потому что здесь разместилось и собрание военное Брест-литовской крепости, прежде всего, офицерское собрание, бильярдный зал.

Николай I частый гость в крепости. Император превосходно разбирался в вопросах фортификации, поскольку сам был по профессии военным инженером. Он лично инспектировал строительство. Такого грандиозного форпоста в России еще не было. И вот вопрос, где взять столько кирпича? Ответ на этот вопрос знает профессор кафедры строительных конструкций Александр Деркач:

«Первоначально кирпич брался из зданий старого Бреста, которые демонтировали, разбирались. Уже в 1811 году инженерный департамент Военного министерства России был издан указ, согласно которому кирпич должен иметь определенные размеры.

В июне 1836 года в северо-западной части оборонительной казармы Брестской крепости был заложен первый камень. В тот же день на острове Цитадель была установлена закладная доска.

Директор крепости Александр Каркотадзе вспоминает, что через сто лет ее найдут при строительных работах.

«Примерно вот здесь, вот в этом районе, левее от части крепости. Вот здесь были ворота, там, где мост, вот на этом уровне были ворота. Шкатулка с закладной доской чуть левее была найдена вот на этом участке.

В 1841 году в крепости начинают строить мост, которому не было равных в Российской империи — проволочный или как его еще называли Тереспольский мост. Он связывал остров-цитадель с одним из укреплений и открывал дорогу на Запад.

Система натяжения тросов была построена так, что путепровод и ворота стали одним целым. Интересная деталь — Тереспольские ворота появились только после того, как построили мост. Для этого даже пришлось разобрать часть оборонительной казармы. У Тереспольских ворот только одна сторона в виде арки. Другая — прямоугольная. Но стала она такой только в июне 1941 года.

Во время боев ее разрушили, рухнула сверху водонапорная башня. Свой вид она поменяла к приезду в крепость Гитлера и Муссолини. Проезд укрепили продольной металлической балкой. Она сохранилась до наших дней.

На территории крепости есть Пограничный остров. Сюда редко ступает нога человека. Он относится к Тереспольскому укреплению. До 2011 года здесь была закрытая территория.

Сегодня разрешили проводить экскурсии, но только по спецпропускам. Из-за особых условий посещения это место сохранило более тридцати исторических объектов. Денис Абрамович ведет нас к пороховому погребу:

«Этот погреб, он был построен в 1861-1862-х годах. Это одно из красивейших сооружений Брестской крепости. А уникальность его в том, что это единственный крупный кирпичный пороховой погреб, сохранившийся на территории Брестской крепости.

26 апреля 1842 года Брест-Литовская крепость стала форпостов I класса в составе Российской империи. После ее несколько раз перестраивали: укрепляли стены, меняли вооружение.

На средства солдат и офицеров в 1852 году на острове Цитадель начали строительство храма — Свято-Николаевского гарнизонного собора. Заливают фундамент, возводят стены и вдруг — все останавливают, а затем и вовсе церковь сносят. Что произошло? Почему крепости помешала православная обитель? У нас сохранился уникальный план фасада именно той церкви! Отец Виталий сегодня здесь настоятель прихода и знает эту историю:

«В 1855 году был утвержден данный проект. Но дело в том, что высота храма не соответствовала стратегическим целям крепости, поскольку по куполам и крестам, которые виднелись издалека, можно было вести прицельный огонь. Это был хороший ориентир, что ставило под угрозу весь гарнизон, располагавшийся в Брестской крепости. Поэтому, чтобы такого ориентира не давать неприятелем и не подвергать опасности крепость, было принято решение понизить высоту храма.

Собор находится внутри Цитадели. И хоть строили его не по фортификационным нормам, а скорее по православным канонам, держался он не хуже Брестской крепости. Получается дело не в толщине стен, а в характере ее защитников. И пока они стоят на смерть, будет стоять и крепость.

Почти два века Брестская крепость пишет свою историю. Здесь подписывали мирный договор, спасались от окружения в Первую мировую и держали героическую оборону в 1941-м. До наших дней она дошла в виде мемориального комплекса, о котором знает весь мир.