«Гадко жил и еще более гадко умер»: как Берия вел себя во время казни

23 декабря 1953 года, в 19:50, в бункере штаба Московского военного округа была поставлена точка в карьере одного из самых могущественных и страшных людей СССР. Лаврентий Берия, ещё недавно всесильный маршал и шеф госбезопасности, был расстрелян по приговору закрытого суда. Но даже его смерть, казалось бы, задокументированная, окутана мрачными тайнами, жуткими деталями и упорными слухами.

Главный вопрос, который десятилетиями волновал историков и обывателей: как вёл себя человек, наводивший ужас на всю страну, в свои последние минуты? Сохранил ли он ледяное спокойствие или же рухнул маска всесильного наркома, обнажив жалкого труса?

Суд, которого боялись

Летом 1953 года, через несколько месяцев после смерти Сталина, Берия был арестован своими же соратниками по президиуму ЦК. Его обвинили в шпионаже, заговоре с целью захвата власти и «моральном разложении». Следствие, больше похожее на заранее спланированный ритуал, длилось полгода.

В декабре Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР в одночасье рассмотрело дело и вынесло смертный приговор. Приговор был приведён в исполнение немедленно, в том самом бункере штаба Московского военного округа, где Берия содержался.

Интересно, что в ходе допроса 19 октября 1953 года Берия признал, «что при многочисленных указаниях об арестах могли подвергаться репрессиям лица невиновные». Но это признание, как и весь судебный процесс, было лишь формальностью. Суд над Берией был актом политической расправы, и никто не сомневался в его исходе.

«Последний трус»: версия маршала Жукова

Самые яркие, почти фольклорные подробности последних минут Берии донёс до людей маршал Георгий Жуков, ссылавшийся на слова очевидцев. И картина, которую он рисовал, была унизительной до предела.

Согласно воспоминаниям Жукова, подготовка к казни затянулась из-за поведения самого Берии. Тот вёл себя не как хладнокровный чекист, а как затравленный зверь. Он истерично плакал, становился на колени, умолял о пощаде и в конце концов утратил контроль над собой. Жуков с нескрываемым презрением резюмировал: «При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус, истерично плакал, становился на колени и наконец весь обмарался. Словом, гадко жил и еще более гадко умер».

Эта деталь — «весь обмарался» — стала едва ли не самой обсуждаемой. Картина унижения была важной частью ритуала низвержения: победителям нужно было видеть, как тиран превращается в жалкого труса. Рассказ Жукова, ходивший в высших военных кругах, должен был окончательно растоптать в глазах соратников не только политический, но и человеческий образ поверженного врага.

Впрочем, историк Борис Соколов в своей книге «Двуликий Берия» приводит иную версию. По его данным, находившиеся в бункере надеялись увидеть, как Лаврентий Берия начнёт паниковать перед смертью или хотя бы заметить страх в его глазах. Отсюда и родились легенды о том, что Берия во время казни рыдал и умолял о пощаде. Быть может, Жуков просто хотел видеть своего врага униженным — и увидел то, что хотел.

Казнь без церемоний

Приговор привёл в исполнение не палач, а уважаемый военачальник — генерал-лейтенант Павел Батицкий, будущий маршал и основатель войск ПВО СССР. С опальным «железным наркомом» не церемонились.

По рассказам, Берию привязали к деревянной доске — и для верности, и чтобы пуля не срикошетила. Батицкий выстрелил прямо в середину лба. Тело, как свидетельствовали присутствовавшие маршал Конев, генерал Москаленко и Генеральный прокурор СССР Руденко, безжизненно повисло на верёвках.

Любопытная деталь: перед казнью комендант штаба Михаил Хижняк взял обычное армейское полотенце и принялся завязывать глаза Берии. Но Батицкий его остановил: «Ты чего завязываешь?! Пусть смотрит своими глазами!». Хижняку ничего не оставалось, как повиноваться. Ему было отказано даже в этом последнем снисхождении — он должен был встретить смерть с открытыми глазами.

«Оживший» мертвец: жуткая сцена в крематории

Но самое леденящее душу произошло уже после выстрела. Тело Берии завернули в грубый холст и повезли в крематорий. Когда его поместили в печь и пламя охватило его, присутствующие, прильнувшие к смотровому окну, стали свидетелями поистине мистической сцены: охваченное пламенем тело вдруг задергалось, будто пытаясь восстать из пепла.

Никакой мистики, впрочем, не было. Причина была прозаична и жутка: сотрудники крематория забыли подрезать сухожилия. Мышцы под воздействием чудовищного жара стали сокращаться, создавая жуткую иллюзию, будто мертвец «ожил» в огне. Даже в печи Берия устроил последнее, пусть и непреднамеренное, устрашение.

Тайна праха: кладбище или свалка?

Конец этой истории столь же тёмен, как и вся жизнь Берии. По официальной версии, прах захоронили в общей могиле невостребованных урн на Донском кладбище в Москве. Однако сомнения усиливает отсутствие акта о кремации Берии — тогда как подобные документы в отношении казнённых его заместителей, например Всеволода Меркулова или Богдана Кобулова, имеются.

Исследователь Антон Антонов-Овсеенко, сын известного революционера, в своей книге «Лаврентий Берия» (1999 год), ссылаясь на беседы с непосредственными участниками расстрела, утверждает, что прах Берии «выбросили как мусор».

Некоторые исследователи даже полагают, что Берия не был расстрелян и сумел скрыться в одной из стран Южной Америки. Однако официальная версия остаётся неизменной: 23 декабря 1953 года в 19:50 в бункере штаба Московского военного округа всесильный нарком встретил свой конец.

Заключение

Берия, десятилетиями вершивший судьбы миллионов, в последние минуты своей жизни, по словам очевидцев, вёл себя как «последний трус». Истерика, мольбы о пощаде, коленопреклонение — и финальное унижение, о котором не принято говорить вслух. Жуков с презрением резюмировал:

«Гадко жил и еще более гадко умер».

Правда это или политический миф, созданный для окончательного низвержения кумира — сегодня сказать уже невозможно. Слишком много противоречий, слишком много версий. Но одно ясно точно: даже смерть Берии, казалось бы, задокументированная и засвидетельствованная, не поставила точку в этой тёмной истории. Она лишь добавила ещё одну мрачную страницу в биографию человека, чьё имя до сих пор вызывает ужас.