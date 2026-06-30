Приметы и поверья на 30 июня: почему нельзя давать в долг на Солнцестой

30 июня по народному календарю отмечают день Савелия и Мануйло, который также называют Солнцестоем. Православные вспоминают братьев-мучеников, живших в эпоху раннего христианства. Наши предки верили, что в этот день Солнце словно замирает в зените, а в тихих омутах начинают распускаться белые кувшинки.

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Что нельзя делать на Солнцестой

В этот день не давали в долг — считалось, что так можно лишить дом счастья и достатка. Вечером старались не оставаться в одиночестве, а собираться шумной и веселой компанией. Детям запрещалось рвать кувшинки: верили, что нарушителей ждёт беда. Купаться в водоемах тоже не рекомендовалось — можно было навлечь болезни или утонуть, попав в «силы лета.

Что можно делать на Солнцестой

На Руси в Солнцестой было принято разводить костры на берегах рек и озёр и варить яйца. Считалось: чем больше яиц сваришь, тем лучше будут нестись куры в новом сезоне.

Приметы на Солнцестой

Согласно приметам, яркая заря 30 июня сулит богатый урожай. Красный закат предвещает ненастье и сильный ветер. А если в этот день прошёл ливень, зима будет снежной.