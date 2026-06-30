Угонщик сверхсекретного самолета Беленко: что с ним стало на Западе

6 сентября 1976 года стало днём, который навсегда изменил ход холодной войны. В 13 часов 15 минут по местному времени на гражданском аэродроме Хакодате на японском острове Хоккайдо приземлился самолёт, которого на Западе никогда не видели вблизи. Это был МиГ-25П — сверхсекретный советский перехватчик, способный развивать скорость в три раза выше звуковой. Пилот, 29-летний старший лейтенант Виктор Беленко, выбрался из кабины, достал табельный пистолет и дважды выстрелил в воздух — чтобы разогнать зевак, уже вовсю фотографировавших его машину. Затем он объявил: этот самолёт — собственность Соединённых Штатов Америки. Так началась одна из самых громких историй предательства в советской военной авиации.

Как это было: посадка, которой никто не ждал

Беленко взлетел с аэродрома Соколовка в Приморском крае в составе группы истребителей, выполнявших учебное упражнение. Улучив момент, он увёл машину в сторону от намеченного курса и направился к японской границе. Чтобы не быть замеченным системами ПВО, пилот шёл на предельно низкой высоте — всего 30 метров над водой. Пролетев около 600 километров, он оказался над Хоккайдо. Японские радары засекли нарушителя, но перехватить его не удалось — Беленко снова снизился до бреющего полёта.

Посадка в Хакодате была рискованной. Взлётно-посадочная полоса гражданского аэропорта оказалась слишком короткой для тяжёлого перехватчика. Беленко не дотянул до её торца, машина выкатилась за пределы полосы и пропахала несколько десятков метров грунта, прежде чем остановиться прямо у ограждения. Но самолёт уцелел — и это было главное.

В Японии: допросы, изоляция и политическое убежище

Японские власти, ошеломлённые происшедшим, немедленно взяли Беленко под стражу. Самолёт был оцеплен, к месту посадки стянуты полиция и военные. Уже через несколько часов японское радио передало шокирующую новость: советский пилот просит политического убежища.

С Беленко начали работать японские следователи и представители американской разведки. Пилот был готов сотрудничать: он передал западным специалистам не только сам самолёт, но и ценнейшую информацию о советской авиации. Он рассказывал о тактике, системах вооружения, радиолокационном оборудовании и даже читал лекции в военных учебных заведениях США. Уже 9 сентября, то есть через три дня после посадки, Беленко был вывезен в Соединённые Штаты.

В СССР поначалу не хотели верить в предательство. В первые часы в штабе надеялись, что лётчик совершил вынужденную посадку. Официальная позиция МИД СССР гласила: Беленко был вынужден сесть в Японии, а затем его вывезли в США против его воли. Однако сам Беленко позже опроверг эту версию, назвав свой поступок «политическим». Он сымитировал аварию и ушёл за границу добровольно.

Что происходило с МиГ-25

Пока Беленко давал показания, над его самолётом работали лучшие специалисты Японии и США. МиГ-25 был полностью разобран до винтика, каждая деталь изучена и сфотографирована. Результаты шокировали западных экспертов. Оказалось, что советский перехватчик, которого так боялись на Западе, был сделан из… никелевой стали, а не из титана, как предполагалось. Он был тяжёлым, маломанёвренным и крайне сложным в управлении. Западные специалисты поняли: МиГ-25 — это не истребитель для ближнего боя, а высотный скоростной перехватчик, созданный для перехвата стратегических бомбардировщиков.

Угон Беленко нанёс серьёзный ущерб обороноспособности СССР. Американцы получили доступ к секретной бортовой радиолокационной станции «Смерч-А» и системе опознавания «свой-чужой». Всё это пришлось срочно менять на новых самолётах. 12 октября 1976 года разобранный МиГ-25 в 13 тщательно упакованных ящиках был возвращён советской стороне в порту Хитачи. Но ущерб был уже нанесён.

Судьба Беленко в США: от героя до изгоя

В Штатах Беленко поначалу встретили как героя. В 1980 году он получил американское гражданство. Для безопасности сменил фамилию на Шмидт и постоянно переезжал, опасаясь советских агентов. Он работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах, консультировал американские ВВС. Его военный билет и полётный журнал позже оказались в музее ЦРУ в Вашингтоне.

Но звёздный час длился недолго. Как только американская разведка получила от Беленко всю полезную информацию, интерес к нему угас. Карьера не сложилась. Второй брак с американкой распался, от брака остались двое сыновей. Бывший лётчик, по некоторым данным, стал одержим фобией: ему казалось, что за ним охотятся русские шпионы. К концу жизни он сильно растолстел, психика пошатнулась.

Смерть в забвении

Виктор Беленко умер 24 сентября 2023 года в возрасте 76 лет. Он скончался в доме престарелых недалеко от небольшого городка Роузбад в Южном Иллинойсе. Причина — скоротечная болезнь. Рядом с ним в последние минуты были его сыновья Том и Пол.

«Американские товарищи станут скучать о нём», — гласил некролог в The Washington Post.

Однако мемориальную службу решили не проводить.

Заключение

Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила Беленко к расстрелу за измену Родине. Он оставил в Советском Союзе жену и сына и, по свидетельствам, ни разу не пытался с ними связаться. Его поступок стоил стране миллиардных убытков и заставил срочно модернизировать целый класс боевых самолётов.

Человек, который в 1976 году стал главным перебежчиком холодной войны, умер в полном одиночестве в доме престарелых. Он получил всё, что хотел: американское гражданство, деньги, новую жизнь. Но финал его оказался на удивление похож на судьбу многих предателей — сначала триумф, затем забвение и смерть, о которой мир узнал лишь спустя два месяца.

Беленко рассчитывал, что его встретят как героя и наградят за предательство. Его действительно наградили — возможностью дожить до старости в чужой стране. Но золотых гор, которые он себе рисовал, не оказалось. И если уж говорить о том, «что с ним стало в Японии», — ответ будет коротким: он получил убежище. А вот что с ним стало потом — это уже совсем другая, гораздо более грустная история.