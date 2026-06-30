Иван Грозный: кто на самом деле сделал русского царя «коронованным злодеем»

В истории России нет фигуры более противоречивой, чем Иван IV. Для одних он — кровавый тиран, маньяк и сыноубийца. Для других — собиратель земель русских, благочестивый царь и первый самодержец. Но если задуматься, кто и когда навесил на него ярлык «злодея»? При жизни его называли просто «Иван Васильевич». Прозвище «Грозный» закрепилось за ним уже после смерти, в годы Смуты. А образ «коронованного злодея» и вовсе — литературный конструкт, созданный в XIX веке.

Первый доносчик: князь Курбский

Всё началось с бегства. В 1564 году, в разгар Ливонской войны, один из лучших воевод Ивана Грозного, князь Андрей Курбский, перешёл на сторону врага — польско-литовского короля. Бежав в Литву, Курбский не успокоился. Он обратился к царю с обличительным посланием, в котором обвинил Ивана IV в неслыханных гонениях, муках и казнях бояр и воевод.

В ответ Грозный написал своё знаменитое первое послание — одно из самых ярких полемических произведений русской литературы. Но главное было сделано: Курбский создал образ царя-тирана, который попирает христианские заповеди. Его «История о делах великого князя Московского» стала первым системным изложением «злодейств» Грозного. И хотя сам Курбский не был беспристрастным свидетелем — он бежал от царского гнева и воевал против своей родины, — его обвинения легли в основу всех последующих «разоблачений».

Чужие голоса: иностранцы, которые никогда не видели царя

Курбский был не одинок. Вслед за ним о «зверствах» московского царя заговорили иностранные авторы. И здесь кроется главная methodological проблема: самые яркие описания казней Грозного принадлежат людям, которые либо никогда не были в России, либо писали по слухам.

Немецкие авантюристы Таубе и Крузе, якобы бывшие опричниками, а затем бежавшие от царя, оставили сочинения, полные ужасов. Английский посол Джайлс Флетчер прибыл в Москву уже после смерти Ивана Грозного и писал о прошедших событиях по слухам и сплетням. Итальянский наёмник Алессандро Гваньини состоял на польской службе — а Польша в ту пору воевала с Россией. Все эти источники были либо политически ангажированными, либо откровенно пропагандистскими.

Из русских источников о «зверствах» Грозного, согласно примечаниям Карамзина, повествует только Псковская летопись. А Василий Татищев, пользовавшийся многими летописями, которые не дошли до наших дней, вообще ничего не пишет о каких-то «лютых, из ряда вон выходящих казнях» Ивана Грозного.

Главный творец: Николай Карамзин

Если кто и «сделал» Ивана Грозного злодеем в полном смысле этого слова, так это Николай Михайлович Карамзин. Именно он, официальный придворный историограф Александра I, в своей монументальной «Истории государства Российского» создал образ царя-тирана, который жив до сих пор.

Карамзин придерживался концепции «двух Иванов»: до 1560 года царь был мудрым и добрым государем, а затем «повредился рассудком» и стал лить кровь подданных почём зря. Вся сложная политическая борьба XVI века была «объяснена» просто: царь помешался.

Но главное даже не в этом. Карамзин произвёл пристрастный отбор источников. Он опирался преимущественно на те самые иностранные сочинения и письма Курбского, игнорируя русские летописи, которые не вписывались в его концепцию. Зачем ему это было нужно?

Ответ даёт современный историк А.И. Филюшкин. Карамзину был нужен главный антигерой российской истории — падший грешник, который был призван стать героем, но оступился и переродился в свою противоположность. Такую фигуру надлежало искать в Московской Руси, чтобы избежать рискованных параллелей с правящей династией Романовых. Иван Грозный подходил идеально.

Карамзин был не просто историком — он был литератором. Его «История» стала настоящим открытием для образованного русского общества. Пушкин назвал Карамзина «Колумбом, открывшим для своих читателей древнюю Русь». Но это «открытие» оказалось субъективным: образ Грозного формировался у Карамзина под влиянием не только источников, но и культурных и политических установок его эпохи.

Алексей Толстой и эхо Карамзина

Карамзинский образ подхватила литература. Алексей Константинович Толстой, автор знаменитого иронического стихотворения о призвании варягов, тем не менее совершенно некритично воспринял гипотезу Карамзина об Иване Грозном, положив её в основу своего романа «Князь Серебряный». Так литературный миф перекочевал в массовое сознание.

Позднейшие переосмысления

Советская историография, особенно в сталинскую эпоху, попыталась «реабилитировать» Грозного. Историк Виппер утверждал, что образ Ивана Грозного как кровавого тирана — это измышление иностранцев, играющее на руку немецким историкам. Сталин лично взял курс на «восстановление подлинного исторического образа Ивана IV». Опричнина стала называться «прогрессивной», а Грозный предстал как политик «с волей и характером».

Однако после смерти Сталина маятник качнулся обратно. В постсоветской историографии вновь возобладал карамзинский образ «кровавого тирана». Споры не утихают до сих пор. Как писал советский историк С.Б. Веселовский: «В нашей историографии нет, кажется, вопроса, который вызывал бы большие разногласия, чем личность царя Ивана Васильевича».

Заключение

Так кто же на самом деле сделал Ивана Грозного злодеем? Первым обвинителем был князь Курбский — беглый боярин, воевавший против родины. Его подхватили иностранные авантюристы и враги России. Но окончательно оформил этот образ Николай Карамзин, который пристрастно отобрал источники и создал литературный портрет «коронованного злодея».

Парадокс в том, что при жизни Ивана IV никто не называл его «Грозным» в нынешнем смысле. Это прозвище закрепилось за ним уже после смерти, в народной памяти. А образ «кровавого тирана» — это не столько историческая правда, сколько литературный конструкт, рождённый в кабинете придворного историографа.

История Ивана Грозного — это напоминание о том, как легко власть и литература могут создавать мифы, которые живут веками. И как трудно, почти невозможно, отделить правду от вымысла, когда речь идёт о далёком прошлом. В спорах о Грозном мы спорим не столько о XVI веке, сколько о нас самих — о том, какой образ прошлого нам нужен сегодня.