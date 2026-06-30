Как Российская империя спасла США от уничтожения

Исходя из нынешней геополитической обстановки, кажется удивительным, что некогда Россия и США на мировой арене выступали в солидарном тандеме. Начало плодотворному сотрудничеству положили Пётр I и один из праотцов заокеанского государства Уильям Пенн. Их усилия поддержала Екатерина II, которая на просьбу английского короля Георга III помочь в подавлении движения, вылившегося в войну за независимость США, объявила вооружённый нейтралитет. А апогей дружественных межгосударственных связей пришёлся на период правления Александра II, который в ходе Гражданской войны в США (1861–1865) однозначно встал на сторону правительства Линкольна, против которого выступали европейские державы.

Месть за Крымскую войну

Причиной конфронтации Александра II с соседями по континенту в Америке является Восточная, или Крымская война 1853–1856 годов, когда ослабевшая Османская империя, подстрекаемая и поддерживаемая коалицией из Великобритании, Франции и Австрии, выступила против Российской империи.

Единственным относительно влиятельным государством, симпатизировавшим России, были США, которые хоть и не участвовали в боевых действиях, но всячески способствовали её локальным успехам. Поскольку театр военных действий простирался далеко за пределы Крымского полуострова и затрагивал даже дальневосточные берега Российской империи, жители тихоокеанских штатов даже выражали желание помочь войскам императора Николая I в качестве каперов – гражданских лиц, которые с позволения правительства использовали военные суда для захвата флота неприятеля.

Именно США прилагали все усилия, чтобы находившаяся в условиях англо-французской блокады Россия имела возможность импортировать стратегически важные товары на судах американской флотилии. Кроме того, разрешив русскому правительству продать застрявшие в американских портах российские корабли, США предотвратили их попадание во вражеские британские руки.

Пророссийскую ориентацию Белого дома поддерживали и официальные СМИ, с восторгом писавшие о каждой победе русских солдат. Газета «Вашингтон юнион» 24 мая 1854 года вышла с шапкой: «Война между Россией и Турцией. Наши интересы требуют, чтобы успех сопутствовал первой. Симпатии в отношении второй – неоправданные». Появившиеся в прессе новости о кровавой обороне Севастополя стали причиной добровольной поездки в этот город более 40 заокеанских врачей.

Ответная благодарность

Спустя всего пять лет у преемника Николая I — императора Александра II — появилась возможность отблагодарить власти США за их благожелательную позицию. В 1861 году в США разразилась гражданская война. Выступавший за сохранение рабовладельческого строя Юг противостоял Северу во главе с президентом Авраамом Линкольном.

Стремившиеся сдержать нарастающий экономический потенциал США, Великобритания и Франция были заинтересованы в победе Юга и открыто поддержали мятежников, начав поставлять им вооружение. Не забывший о поражении в войне за независимость США (1775–1783) Лондон, взяв в соратники Париж, обратился к российскому императору с предложением признать сепаратистов Юга отдельной политической силой.

Но, вопреки ожиданиям европейских держав, Александр II однозначно высказался за сохранение целостности США, дав понять недавним врагам по Крымской войне, что безоговорочно поддерживает новую власть. Министр иностранных дел Александр Горчаков направил в посольство США письмо: «Только Россия стояла на вашей стороне с самого начала и продолжит делать это. Превыше всего мы желаем сохранения Американского Союза как неразделенной нации».

Масло в огонь подлили появившиеся у берегов Америки в 1863 году две российские эскадры, которые были восприняты северянами как открытая демонстрация поддержки. Официально корабли были передислоцированы с Балтийского моря для получения оперативного простора в случае вмешательства Англии в польское восстание.

Продажа Аляски

Дружественные дипломатические отношения продолжали развиваться и после гражданской войны, венцом которых стала сделка по продаже американцам Аляски. Российское правительство, присоединившее эту территорию в 1732 году, с самого начала мало интересовалось своими заокеанскими владениями. Неподдельное внимание к Аляске проявляли сибирские купцы, которые, сформировав Российско-американскую компанию, получили монопольное право на освоение её природных богатств.

В середине XIX века на этих землях обнаружили золото, что превращало суровый край в лакомый кусочек для политических акул — и прежде всего для Великобритании. Принимая во внимание удалённость Аляски, медленное освоение территорий, плохую транспортную связь и дефицит бюджета, российские власти пришли к выводу, что выгоднее продать эти земли, чем потерять их в ходе военного конфликта.

Выбрав из двух зол меньшее, Александр II по совету брата Константина завершил дело, первые разговоры о котором начались ещё при Николае I. Находясь во враждебных отношениях с Великобританией, которая граничила с Аляской, российский император решил сделать заманчивое предложение США, выказав им ещё раз дружественный настрой. Американцы поначалу восприняли информацию без энтузиазма, но 18 марта 1867 года сделка была совершена, и Аляска за 7,2 миллиона долларов перешла под юрисдикцию США.

Так что, когда сегодня говорят о «непредсказуемости» российской внешней политики, стоит вспомнить XIX век. Тогда Россия не просто дружила с США — она фактически спасла их от раскола. Правда, как показало время, друг оказался не очень благодарным. Но это уже совсем другая история.