Почему французские короли давали присягу на славянском Евангелии

Есть исторические сюжеты, которые звучат настолько неожиданно, что в них хочется немедленно усомниться. Французские короли — и вдруг присяга на славянском Евангелии. Какая связь между Реймсом, где веками короновали монархов Франции, и кириллицей, глаголицей, славянским богослужебным текстом? На первый взгляд — никакой. И тем не менее за этой историей стоит вполне реальная книга, реальный собор и реальная, пусть и обросшая легендами, традиция.

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Что такое Реймсское Евангелие

Начнем с самого предмета. Реймсское Евангелие — это средневековая рукопись, написанная славянским письмом. Она необычна уже тем, что состоит из двух разнородных частей, выполненных в разное время и разным письмом.

Одна часть написана кириллицей, другая — глаголицей, древнейшим славянским алфавитом. Это сразу делает рукопись особенной: перед нами не просто церковная книга, а памятник, соединивший две славянские письменные традиции под одним переплетом.

Книга предназначалась для богослужебного чтения. По содержанию это евангельские чтения, то есть текст, который читали за службой. Для нашей темы важно подчеркнуть: это подлинно славянская церковная рукопись, а не позднейшая подделка «под старину». И именно она в определенный момент оказалась в Реймсе, городе французских коронаций.

Реймс — город, где короновали Францию

Чтобы понять весь сюжет, нужно вспомнить, чем был Реймс. Это не просто крупный город. Реймсский собор веками оставался местом коронации французских королей. Сюда приезжали, чтобы принять корону, здесь совершалось священное помазание, восходящее, по преданию, еще к крещению Хлодвига.

Коронация во Франции была не только политическим, но и глубоко религиозным актом. Король вступал в особые отношения с Богом и Церковью, и важнейшие предметы этого обряда — реликвии, святыни, богослужебные книги — наделялись огромным символическим весом.

Именно в этом контексте и появляется наша рукопись. Согласно традиции, Реймсское Евангелие хранилось среди соборных святынь, и на нем во время коронационной церемонии короли приносили присягу. Книга воспринималась как драгоценная реликвия, и ее славянское происхождение со временем просто перестали понимать.

Главная загадка: знали ли короли, что текст славянский

Вот здесь и кроется самое интересное. Долгое время во Франции не понимали, на каком языке написана книга. Кириллица и особенно глаголица были для западноевропейских читателей совершенно нечитаемы. Текст казался таинственным, древним, едва ли не сакрально-непонятным — и от этого его ценность только росла.

Иными словами, короли приносили присягу на Евангелии не потому, что специально выбрали «славянский» текст. Они присягали на древней, чтимой соборной реликвии, чье содержание для них было загадкой. Сама непонятность письма добавляла книге ауру древности и святости.

Это очень важный момент для честного разговора. Легенда часто подается так, будто французские монархи сознательно почитали именно славянское Евангелие. На деле почиталась реликвия как таковая, а ее славянская природа была раскрыта далеко не сразу.

Как разгадали тайну рукописи

Перелом наступил тогда, когда в Реймс попали люди, способные узнать письмо. По устойчивому преданию, тайну рукописи помогли раскрыть славянские гости, которые узнали в загадочных буквах знакомую им письменность.

Особое место в этой истории занимает русский след. Известно, что текст рукописи был опознан как славянский, а позднее ее изучением занимались уже всерьез, когда интерес к памятнику возрос. С этого момента «непонятная древняя книга» Реймсского собора превратилась в предмет научного интереса: филологи и историки стали спорить о ее происхождении, датировке, о соотношении кириллической и глаголической частей.

Так таинственная коронационная реликвия обрела свое настоящее лицо — славянской церковной рукописи, чудом оказавшейся в центре французской монархической традиции.

Откуда славянская книга взялась во Франции

Теперь самый трудный вопрос: как славянское Евангелие вообще попало в Реймс? И здесь нужно быть особенно осторожным, потому что именно вокруг этого пункта накопилось больше всего легенд.

Существует красивое и широко известное предание, связывающее рукопись с Анной Ярославной, дочерью киевского князя Ярослава Мудрого, ставшей в XI веке королевой Франции — супругой короля Генриха I. По этой версии, славянское Евангелие будто бы привезла во Францию именно она, как часть своего приданого или личных святынь.

Версия эффектная, и она прекрасно объясняла бы появление славянской книги при французском дворе. Но честный историк обязан сказать прямо: прямых, бесспорных доказательств того, что рукопись принадлежала именно Анне Ярославне, нет. Это привлекательная гипотеза, которая закрепилась в популярной традиции, но в строгой науке она остается недоказанной.

Более того, специалисты обращают внимание на разновременность частей рукописи. Если одна ее часть относится к более раннему времени, то другая, глаголическая, по мнению ряда исследователей, была создана позже и связана с иной, чешской книжной традицией. Это серьезно осложняет простую и красивую легенду об Анне.

Чешский след и Эммаусский монастырь

Здесь в историю входит еще одна линия — чешская. Глаголическая часть Реймсского Евангелия многими исследователями связывается с традицией славянского богослужения в Чехии, прежде всего с известным Эммаусским (Слованским) монастырем в Праге, основанным в XIV веке при императоре Карле IV.

Этот монастырь был особым местом: там сознательно поддерживалось славянское богослужение глаголическим письмом, что для католической Центральной Европы было редкостью. В такой среде вполне могла появиться глаголическая часть рукописи.

Если принять эту линию, то история книги становится сложнее и интереснее одновременно: рукопись соединяет в себе разные славянские миры и попадает во Францию не обязательно прямым «киевским» путем, а через сложные перемещения средневековых книг, реликвий и даров.

Я подчеркиваю это специально. Простая формула «Анна Ярославна привезла — короли присягали» слишком красива, чтобы быть полной правдой. Реальная биография рукописи, по данным современной науки, гораздо запутаннее.

Почему именно на этой книге присягали

Но вернемся к главному вопросу: почему французские короли давали присягу именно на этой рукописи?

Ответ кроется не в славянском языке, а в статусе реликвии. В средневековой и раннемодерной Европе святость предмета определялась не тем, понятен ли текст, а тем, какое место он занимал в церковной традиции, какими легендами был окружен, как давно хранился среди святынь.

Реймсское Евангелие отвечало всем этим условиям. Это была древняя, богато украшенная, чтимая книга, хранившаяся в главном коронационном соборе Франции. Ее загадочное письмо лишь усиливало ощущение древности и сакральности. Присягать на такой книге значило подключиться к авторитету святыни.

Иными словами, славянское происхождение книги было не причиной, а скорее счастливой особенностью, о которой долго даже не подозревали. Короли клялись на реликвии — а реликвия оказалась славянской.