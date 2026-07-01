Раскрыты подробности о затонувшем у берегов России пароходе с ценным грузом

Комплексная научно-историческая экспедиция «Русские корабли. Залив Петра Великого» завершила обследование объекта, который с 90-процентной вероятностью является затонувшим более века назад у берегов Владивостока пароходом «Князь Горчаков». Подробности о судне и поисковых работах приводит «Российская газета».

Затонувший пароход был построен в Великобритании и назван в честь выдающегося российского дипломата князя Александра Горчакова. Судно играло важную роль в транспортной системе Российской империи. Оно доставляло военные грузы и перевозило демобилизованных солдат. Во время Русско-японской войны «Князь Горчаков» участвовал в переходе 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием адмирала Зиновия Рожественского. Пароход уцелел в Цусимском сражении, так как незадолго до битвы отправился пополнять запасы в район Сингапура и Сайгона. Через год, весной 1906-го, он подорвался на японской мине недалеко от острова Аскольд. Это произошло в 11 утра при ясной погоде.

В настоящее время в этом районе интенсивное судоходство, частые туманы, ограниченная видимость и сложные морские условия. Эти факторы затрудняли работы по обследованию морского дна. К пароходу отправлялись несколько экспедиций: на судне Тихоокеанского флота (ТОФ) «Антарктида» и многофункциональном глубоководном «Ламантине». Специалисты тщательно обследовали затонувший объект. Он лежит на глубине 74 метра на боку, в носовой части видна большая пробоина.

По словам председателя Приморского отделения Русского географического общества Алексея Буякова, на борту парохода находился ценный груз с огромной по тем временам страховкой — 1,5 миллиона рублей. Руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк предположил, что судно могло перевозить из Одессы предметы быта для высокопоставленных лиц приморского города — мебель, картины, фарфор и другие вещи.

«Специалисты экспедиции "Русские корабли. Залив Петра Великого" пока ограничили свою работу фото- и видеосъемкой, фиксацией состояния корпуса, уточнением размеров и сравнением данных с архивными материалами. Время более детального исследования придет после получения необходимых разрешений», — говорится в материале.

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