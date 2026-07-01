Ученые опровергли популярную гипотезу об охоте культуры Кловис на мамонтов

Многие десятилетия историки и археологи предполагали, что первые переселенцы принесли технологию рычажного метания копий из Старого Света около 13 тысяч лет назад. Однако математическое моделирование данных свидетельствует о независимом изобретении этого оружия местными племенами в начале голоцена. Охотники Кловис, вероятнее всего, использовали обычные тяжелые пики и простые дротики для ближнего боя.

Такие выводы содержатся в исследовании антропологов из Кентского и Талсского университетов, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Научная группа во главе с Метином Эреном и Бриггсом Бьюкененом перепроверила 66 радиоуглеродных датировок древних метательных комплексов. Самые старые из 10 достоверных органических образцов оружия имеют возраст от 6,1 до 9,3 тысячи лет.

Статистический анализ указывает, что реальное время появления атлатля на континенте составляет около 9,9 тысячи лет назад. В этот период культура Кловис уже прекратила свое существование, так как ее последние следы исчезают примерно 12,7 тысячи лет назад. Подобный феномен ученые называют конвергентной эволюцией технологий, когда изолированные человеческие популяции самостоятельно приходят к одинаковым изобретениям из-за единых законов физики и потребностей выживания. Авторы признают малую долю погрешности, но до обнаружения подлинного наконечника Кловис внутри древнего атлатля учебники истории придется скорректировать.