Восстание в Бадабере: как КГБ отомстил за убийство советских пленных в 1985 году

26 апреля 1985 года. Весь Советский Союз готовился к 40-летию Великой Победы. В пакистанском кишлаке Бадабер, в двадцати четырёх километрах от Пешавара и в десяти от афганской границы, группа советских военнопленных подняла восстание, которое потрясло до самого основания секретный лагерь ЦРУ. Оно длилось почти двое суток. Эти бойцы сражались не за жизнь, а за смерть — и приняли её, взорвав себя вместе с огромным арсеналом моджахедов.

Однако история на этом не закончилась. По убеждению западных СМИ, КГБ отомстил за гибель своих солдат самым жестоким образом. Что же произошло в те дни в пакистанской крепости, и как советские спецслужбы восстановили справедливость?

Крепость ЦРУ под видом гуманитарного центра

Укреплённый район Бадабер был построен американцами в начале холодной войны в качестве филиала пакистанской резидентуры ЦРУ. Во время афганской войны он служил прикрытием для школы боевиков контрреволюционной афганской партии «Исламское общество Афганистана». Здесь под руководством шестидесяти пяти инструкторов из разных стран тренировались сотни будущих моджахедов.

Здесь же, в подземных камерах, тайно содержались советские военнопленные, которые на родине считались без вести пропавшими. К апрелю 1985 года в Бадабере находились примерно двадцать советских солдат и около сорока афганцев. Пленных использовали как бесплатную рабочую силу на каменоломнях и при разгрузке оружия. Условия содержания не соответствовали никаким Женевским конвенциям: солдат держали в сараях вместе со скотом, избивали, склоняли к принятию ислама. Власти Пакистана факт содержания советских пленных категорически отрицали.

Именно этот факт — советские военнопленные на территории «нейтрального» Пакистана — стал бы серьёзным доказательством вмешательства последнего в афганские дела. И пленные это понимали.

«Умираем, но не сдаёмся»

Вечером 26 апреля 1985 года, когда почти вся охрана лагеря отправилась совершать вечерний намаз, один из советских солдат — по некоторым данным, Виктор Духовченко — разоружил охранника, принёсшего пленным похлёбку. Затем он выпустил на свободу заключённых, которые завладели оружием. Им удалось захватить арсенал и занять выгодные позиции. На вооружении восставших оказались крупнокалиберные пулемёты, миномёты М-62 и ручные противотанковые гранатомёты.

По тревоге был поднят весь личный состав базы — около трёх тысяч человек вместе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Но все их попытки взять штурмом позиции восставших потерпели поражение. В 23:00 лидер «Исламского общества Афганистана» Бурхануддин Раббани поднял полк моджахедов, окружил крепость и предложил мятежникам сдаться в обмен на их жизни.

Ответ восставших был твёрдым: они потребовали связи с представителями посольств СССР, Афганистана, Красного Креста и ООН, а также выдачи перебежчика, который в момент восстания перешёл на сторону мятежников. Услышав отказ, Раббани отдал приказ штурмовать тюрьму.

Ожесточённый бой длился всю ночь. Моджахеды несли тяжёлые потери. Когда стало ясно, что пленные не сдадутся, на позиции восставших обрушили огонь танки и даже пакистанские ВВС. По рассекреченным данным, бомбовый удар попал в военный склад, где хранились два миллиона современных ракет и снарядов. По другой версии, оставшиеся в живых раненые советские военнопленные сами взорвали арсенал.

Взрыв был чудовищным. Территория лагеря площадью в квадратную милю была покрыта плотным слоем осколков снарядов, ракет и мин, а человеческие останки местные жители находили на расстоянии до четырёх миль от места взрыва.

«Впредь русских в плен не брать»

29 апреля 1985 года лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр издал директиву. В ней сообщалось, что «было убито и ранено 97 наших братьев», и требовалось от командиров фронтов «впредь русских в плен не брать, а уничтожать на месте». Эта директива была перехвачена советской разведкой. Фактически восставшие добились того, чего не могла добиться сороковая армия за все годы войны: моджахеды испугались брать советских солдат в плен.

Точное число погибших до сих пор неизвестно. По разным данным, в восстании участвовали от двенадцати до пятнадцати советских военнопленных. Почти все они погибли. Троим удалось выжить.

«Око за око»: как КГБ восстанавливал справедливость

Советский Союз официально отрицал факт содержания пленных на территории Пакистана. Но неофициальная реакция была совершенно иной.

11 мая 1985 года посол СССР в Пакистане Виталий Смирнов заявил: СССР не оставит это дело без ответа. Советские спецслужбы приступили к операции возмездия.

Что именно сделал КГБ — до сих пор остаётся предметом догадок. Западные СМИ уверены: возмездие было жестоким и неотвратимым. По данным журналистов Карлана и Бурки, советские спецслужбы провели ряд операций.

Одна из самых громких версий связывает месть КГБ с гибелью президента Пакистана Зия-уль-Хака в авиакатастрофе в 1988 году. Официально причиной крушения самолёта C-130 назвали взрыв на борту. Неофициально — многие в Пакистане и за его пределами были убеждены, что за катастрофой стоят советские спецслужбы. Слишком уж вовремя и слишком удобно для СССР ушёл из жизни человек, который лично курировал поддержку моджахедов и закрывал глаза на содержание советских пленных в Бадабере.

Однако есть и другая, более конкретная информация. В ходе операций возмездия были уничтожены три реактивные установки залпового огня «Град», около двух тысяч ракет и снарядов различного типа, сорок орудий, миномётов и пулемётов. Погибли шесть военных инструкторов из США. С начала мая 1985 года вся информация о событиях в Бадабере была наглухо заблокирована пакистанскими властями.

К границе с Пакистаном был переброшен 345-й полк ВДВ и другие подразделения, которые могли бы провести военную операцию на территории Пакистана. Это была демонстрация силы, прямая угроза: если правосудие не свершится, советские войска готовы свершить его сами.

Вместо заключения

Восстание в Бадабере стало одной из самых героических и трагических страниц афганской войны. Горстка советских солдат, брошенных в пакистанском застенке, приняла неравный бой с трёхтысячной армией и предпочла смерть позору плена. Их подвиг был засекречен. Их имена долгое время оставались неизвестными. Но память о них жива.

И если верить западным источникам — а других у нас просто нет, — КГБ не забыл своих. Операции возмездия, уничтожение военной техники и инструкторов ЦРУ, таинственная гибель президента Пакистана — всё это стало эхом того апрельского взрыва в пакистанской крепости.

Правда это или легенда — сегодня сказать уже невозможно. Слишком многое покрыто тайной, слишком многие документы до сих пор засекречены. Но одно ясно точно: в Бадабере советские солдаты показали, что такое русский характер. А КГБ показал, что за своих он умеет мстить.