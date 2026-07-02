Что советские подлодки обнаружили в 1945 году на «обратной стороне Земли»

После капитуляции нацистской Германии в мае 1945 года советское командование всерьез занялось проверкой версий о возможном бегстве руководства Третьего рейха. Среди множества гипотез была одна, от которой мороз шел по коже даже у видавших виды разведчиков: секретная база в Антарктиде. И пока американцы снаряжали знаменитую экспедицию адмирала Берда в 1947 году, советские подводники уже шли к ледяному континенту. Что они там обнаружили — и почему немедленно повернули назад?

Неправильный труп

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил с собой в берлинском бункере — так гласит официальная версия. Однако у советского руководства оставались сомнения. Идентификация обгоревших тел фюрера и Евы Браун была далеко не стопроцентной. Слишком многое не сходилось.

Комиссар госбезопасности СССР В.Н. Меркулов, вылетевший в Германию, собрал тревожные сведения. За десять дней до предполагаемого самоубийства улица Унтер-ден-Линден у бункера была расчищена для взлета самолета. А начиная с 20 апреля основной персонал бункера при нормальном освещении Гитлера и Еву Браун не видел. В подземном убежище царила полутьма — идеальные условия для подмены диктатора одним из его двойников. А фанатичное окружение на допросах могло просто лгать.

Карты и показания

Самое любопытное обнаружилось в здании Главного штаба ВМФ Германии. Советская разведка нашла карты с указанием лоций прохождения специального конвоя фюрера — подводных лодок, подводных пещер под Землей Королевы Мод у побережья Антарктиды. Конечной целью значилась «обратная сторона Земли» — на картах были даже отмечены континенты этой загадочной страны.

А 22 сентября 1945 года СМЕРШ задержал адъютанта командующего 21-й подводной флотилией — капитана-лейтенанта Вернера Брауна. Тот подтвердил: да, секретная немецкая база в Антарктиде существует.

Сомневаться больше не приходилось. 18 октября народный комиссар ВМФ СССР адмирал Николай Герасимов согласовал отправку к берегам шестого континента.

Поход

В Антарктиду отправились три подводные лодки проекта «Катюша»: К-56, К-51 и К-53. Это были подводные крейсера, оборудованные торпедами, мощными глубинными бомбами и самой современной на тот момент навигационной аппаратурой.

Совершив длительный морской переход, советские субмарины подошли к Земле Королевы Мод в ноябре 1945 года. Однако у берегов Антарктиды их уже ждали.

Обнаружение

Неожиданно акустики К-56 доложили командиру: вокруг лодки на глубине ста метров находятся посторонние неопознанные подводные объекты. Десять штук. Но самое страшное было не в их количестве — а в скорости. Объекты двигались со скоростью 66 узлов. Это в несколько раз превышало технические возможности как советских, так и немецких подводных лодок тех лет.

66 узлов — это больше 120 километров в час под водой. Для сравнения: лучшие советские и немецкие субмарины того времени развивали под водой от 8 до 18 узлов. Никто в мире не мог двигаться так быстро на глубине ста метров. Даже сегодня это скорость торпеды, а не подводной лодки.

Маневрирование неопознанных объектов было рискованным и постоянно грозило столкновением с советскими субмаринами. Командиры приняли единственно возможное решение: не искушать судьбу и не подвергать опасности жизни экипажей. Подлодки повернули назад. Меркулов доложил руководству страны о случившемся.

Заброшенная база

Неужели загадка немецкой базы в Антарктиде так и осталась нераскрытой? По словам авторов материалов «Русской семерки» — нет. Несколько лет назад в беседе с высокопоставленным военным, проходившим обучение в Академии имени Фрунзе, всплыли любопытные детали. Собеседник заявил, что ему доводилось читать материалы из библиотеки академии: экспедиция была повторена спустя полтора десятилетия.

Советские подводники действительно обнаружили немецкую базу. Внутри оказалось большое количество вывезенных из Европы драгоценностей и предметов искусства. Однако сама база была давно заброшена — инфраструктура не функционировала. Ни о каком нахождении на ней Гитлера, разумеется, речи не шло.

Эпилог

Официальная история умалчивает об этом походе. В открытых архивах нет ни строчки о советских подлодках, которые в ноябре 1945 года ушли к Антарктиде и столкнулись там с тем, чего не могло быть по всем законам физики и техники. Но показания Вернера Брауна, карты из штаба ВМФ Германии и материалы из библиотеки Академии имени Фрунзе — все это существует. И заставляет задуматься: что на самом деле скрывается под ледяным щитом шестого континента? И кто — или что — ждал советских подводников на глубине сто метров в 1945 году?