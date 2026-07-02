Как дочь дальнобойщика и торговки обвела вокруг пальца финансовый бомонд Нью-Йорка

Она ходила на закрытые вечеринки, летала на частных самолетах и жила в лучших отелях Нью-Йорка. Её знали как Анну Делви — наследницу немецкого магната, у которой на счету якобы хранились 60 миллионов евро. На самом деле за этой легендой скрывалась Аня Сорокина — дочь дальнобойщика и торговки из подмосковного Домодедова. Как ей удалось одурачить высший свет Америки и почти получить кредит в 22 миллиона долларов?

© Кадр из сериала «Изобретая Анну»

Кто такая Анна Сорокина

Анна Вадимовна Сорокина родилась 23 января 1991 года в Домодедово. Её отец работал водителем-дальнобойщиком, мать владела небольшим магазинчиком. В 2007 году семья переехала в Германию, в небольшой городок Эшвайлер под Кёльном.

В школе Сорокина училась посредственно, одноклассники вспоминали, что особенно тяжело ей давался немецкий. Но, по словам одноклассников, она была капризной и высокомерной, любила врать — и, что удивительно, ей верили.

После школы она переехала в Лондон и поступила в престижный британский колледж Святого Мартина, но учёба быстро наскучила. Не получив диплома, Сорокина перебралась в Париж, где устроилась стажёром в модный журнал Purple с зарплатой 400 евро в месяц. Именно тогда она впервые использовала псевдоним Анна Делви.

Как она придумала себя заново

В 2016 году Сорокина приехала в Нью-Йорк. Там она создала свою легенду: Анна Делви — дочь немецкого нефтяного магната или дипломата, наследница состояния в 60 миллионов евро. Поддельные финансовые документы убеждали скептиков.

В светских кругах она появлялась в одежде от Alexander Wang, Supreme и Celine. Давала щедрые чаевые — по 100 долларов швейцарам и горничным. Жила в дорогих отелях, обедала в лучших ресторанах. Никто не сомневался в её богатстве. Как говорили её знакомые, «в Нью-Йорке было множество молодых богачей, и каждый в тусовке — твой лучший друг, но ты о нём ничего не знаешь».

Отец Анны потом рассказывал: «До задержания Ани мы не знали подробностей её жизни в США. Деньгами дочь нам никогда не помогала, наоборот, у нас брала. Она довольно эгоистичная у нас».

Как работала схема обмана

Механика аферы была гениально проста. Анна оплачивала расходы друзьям из среднего класса, чтобы они не сомневались в её богатстве. А вот обеспеченных знакомых просила оплачивать её счета, обещая вернуть деньги позже.

Когда наступало время платить, её карта «не срабатывала», и она просила друзей «выручить». Однажды она заказала частный самолёт за 35 тысяч долларов и не заплатила. В Марокко сняла виллу за 7 тысяч долларов в сутки — и уговорила свою спутницу, сотрудницу Vanity Fair, оплатить счёт в 62 тысячи долларов.

Всего, по данным прокуратуры, сумма ущерба составила около 275 тысяч долларов.

Проект мечты и крах

Самая дерзкая афера случилась, когда Делви решила создать «Фонд Анны Делви» — частный арт-клуб в историческом здании на Парк-авеню в центре Манхэттена. Она пыталась получить кредит в 22 миллиона долларов. Подделала документы и письма от юристов.

Банк City National заподозрил неладное и запросил выписку об иностранных владениях. Делви прислала поддельную бумагу. Расследование затянулось на несколько месяцев. Но в 2017 году её арестовали.

Суд присяжных в 2019 году признал Сорокину виновной по восьми пунктам обвинения, включая кражу в особо крупных размерах и покушение на хищение. Её приговорили к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет, обязали выплатить 199 тысяч долларов компенсации и оштрафовали на 24 тысячи долларов.

Жизнь после тюрьмы

В тюрьме Анна держалась особняком: занималась фитнесом, сдружилась с работниками спортзала, за что другие заключённые прозвали её «буржуйкой». В феврале 2021 года она вышла на свободу досрочно за хорошее поведение.

Сейчас Анна Делви — звезда. Netflix заплатил ей 320 тысяч долларов за права на экранизацию её истории. Сериал «Изобретая Анну» вышел в 2022 году. Сама Сорокина его не смотрела. Она заявила, что ей не понравилась игра актрисы Джулии Гарнер.

Она снимает двухкомнатные апартаменты в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. По некоторым данным, поселилась в одном доме с родственниками Илона Маска. Носит электронный браслет на ноге — живёт под домашним арестом.

Анна продолжает зарабатывать на своей скандальной репутации: продаёт рисунки, ведёт платные подкасты, участвует в модных мероприятиях и даёт интервью за деньги. В 2024 году появилась в шоу «Танцы со звёздами».

История Анны Делви — современная сказка о плохой Золушке, которая вместо туфельки выбрала электронный браслет. И которая, даже будучи под домашним арестом, умудряется быть в центре внимания.