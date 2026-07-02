Как называли Россию другие народы на протяжении истории

«Россия» — название относительно новое. До этого наша Родина была занесена в исторические анналы и нанесена на географические карты под совсем другими именами. Порой — совсем неожиданными. От мифической Гипербореи до пугающей Тартарии. Рассказываем, как называли нашу страну в разные эпохи.

Гиперборея

Легендарная страна древнегреческой мифологии. Многие учёные утверждают, что гиперборейцы много тысяч лет назад обитали на территории Русского Севера. Интересно, что даже на многих средневековых картах эти земли были обозначены как Гиперборея.

Древнегреческий историк Диодор Сицилийский описывал гиперборейцев как баловней судьбы — точнее, бога Аполлона, который часто навещал эти края и откровенно покровительствовал Гиперборее. Диодор писал: «Даже смерть приходит к гипербореям как избавление от пресыщения жизнью, и они, испытав все наслаждения, бросаются в море».

Сарматия

Границы этой страны простирались от Черного моря до Урала. Некоторые историки говорят, что Сарматию заселили выходцы из мифологической Гипербореи, которые вытеснили скифов и стали править их населением. Интересно, что многие польские шляхетские роды считают, что произошли именно от сарматов (так называемый сарматизм). Кстати, Михаил Ломоносов в противовес защитникам норманнской теории считал, что истоки русской государственности нужно искать именно в сарматской традиции.

Тартария

Этим небезобидным названием территорию нашей страны европейские картографы обозначали аж до XIX века. Многие отечественные историки оптимистично связывали название «Тартария» с татарским народом. Но вряд ли западноевропейские географы Средневековья разделили бы с ними такой позитивный настрой, поскольку имя «Тартария» они связывали с Тартаром — адом древнегреческой мифологии, куда были низвергнуты бог Кронос (он же Сатурн) и другие титаны.

Локализацией этого гиблого места на Русской Земле мы обязаны астрологам. Согласно их расчётам, именно эта территория управляется планетой Сатурна со всеми вытекающими последствиями. Любопытно, что Нострадамус в своих «Центуриях» сулил Тартару хэппи-энд, утверждая, что землю Сатурна в конце времён ждёт чуть ли не Золотой век.

Гардарики

Так называли нынешнюю территорию России норманны и прочие викинги. С исландского «гардарики» переводится как «страна городов». Учитывая, что викинги, повидавшие на своём веку немало стран, «городским» именем назвали только Россию, можно судить о высоком уровне цивилизации наших предков.

Великая Швеция

Знаменитый исландский скальд и политический деятель Снорри Стурлуссон, живший в конце XII — начале XIII века, называл европейскую территорию нынешней Российской Федерации Великой Швецией (на исландском — Свитьод). То есть в какой-то степени мы, граждане России, являемся шведами. Только большими, или великими.

В сборнике саг «Круг земной» Стурлуссон писал: «К северу от Чёрного моря простирается Свитьод Большая или Холодная. Некоторые считают, что Великая Свитьод не меньше, чем Великая Серкланд (Страна Сарацинов), некоторые сравнивают его с Великой Блоланд (Африка). Северная часть Свитьод не заселена из-за морозов и холодов. В Свитьод много больших херадив (городов). Там также много разных народов и много языков. Там есть великаны и карлики, там есть синие люди и много разных удивительных народов…». Собственно, со времён Снорри Стурлуссона мало что изменилось. Разве что синих людей нечасто встретишь.

Русский Каганат

По работам историка Вернадского, Русский каганат существовал уже в первой половине IX века, а центр его находился в Приазовье. Довольно большая группа учёных связывала Русский каганат со Средним Поднепровьем. Определить, где была столица Русского каганата, пока не представляется возможным. Не исключено, что таковой в этом рождающемся государстве ещё не сформировалось.

Титул правителя русов — каган — указывает на соседство хазар, у которых он, несомненно, был заимствован. Присваивая этот титул, правитель русов хотел подчеркнуть свою независимость от хазар. Судьба Русского каганата остаётся загадкой. Вполне возможно, что захват Киева Олегом в 882 году и объединение Руси с северными землями были завершающими моментами его истории.

Ас-Славия

Такое название дали Руси арабские географы Эль-Фарси и Ибн-Хаукаль в X веке. Столицей Ас-Славии был город Салау. Многие историки отождествляют Ас-Славию с Новгородской землёй, а Салау — с легендарным городом Словенск, который находился недалеко от нынешнего Великого Новгорода.

Арсания

Арсания (или Артания), если верить арабским источникам X века, — один из трёх центров русов, наряду с Куябой и Славией. В источниках сообщается, что арсанцы имеют собственного правителя, резиденцией которого является город Арса. Они не пускают к себе чужеземцев и сами занимаются торговлей, плавают в Куябу и торгуют свинцом и соболями.

В отличие от Куябы и Славии, с этимологией которых обычно вопросов не возникает, местонахождение Арсании — один из камней преткновения для историков. Существует две основные версии: южная и северная. Северная версия предпочтительнее: её обосновывает анализ вывозимых из Арсании товаров. По этой версии, Арсания могла находиться в районе Ростова. Упоминаются также Суздаль, Белоозеро, Смоленск.

Московия

Здесь, кажется, всё ясно: Россию называли Московией благодаря её столице. Но ряд источников утверждает, что название «Московия» происходит от Мосоха (или Мешеха), внука Ноя. Дескать, он и был основателем народа «московитов». Интересно, что эта версия была прописана в «Синопсисе, или Кратком описании о начале русского народа», который издали в 1674 году в Киево-Печерской Лавре.

Многие историки шли ещё дальше, заявляя, что слова «Московия» и «Москва» не имеют друг к другу никакого отношения. Если название государства происходит от потомка ветхозаветного пророка, то столица — от некоего местного божка племени меря, которое, как известно, было аборигенами земель нынешнего Московского региона. Увы, проверить эти версии в XXI веке мы уже никак не можем.