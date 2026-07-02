В каких случаях женщины на Руси делали татуировки

В сознании современного человека татуировка прочно ассоциируется с тюремной романтикой, субкультурами или, в лучшем случае, с данью моде. Кажется, что наши предки, особенно женщины, были слишком набожны и целомудренны, чтобы украшать себя подобным образом. Однако это глубокое заблуждение. Задолго до того, как нательные рисунки стали мейнстримом, женщины Древней Руси активно покрывали свои тела сакральными символами. И делали они это вовсе не ради красоты — речь шла о выживании, защите рода и общении с потусторонними силами.

Свидетельство очевидца: Ибн-Фадлан о «густой росписи»

Самым ярким и достоверным свидетельством этой традиции стали записи арабского путешественника и посла Ахмада ибн-Фадлана, посетившего Волжскую Булгарию в первой половине X века. Описывая встреченных им русов, он с удивлением отметил: «От края ногтей до шеи [они] покрыты изображениями деревьев, людей и разных животных».

Эти рисунки, по словам путешественника, были буквально «набиты» на теле — речь шла о технике, напоминающей древнее татуирование. Обращает на себя внимание и то, что наносились они именно на открытые участки кожи. Ибн-Фадлан не уточняет, что татуировки были привилегией исключительно мужчин. Напротив, он говорит о «славянках», чьи тела от ногтей до шеи были покрыты густой росписью. Это был не просто узор — это был сложный язык символов, понятный каждому посвящённому.

Тело как амулет: главная функция женской татуировки

Зачем же женщинам Древней Руси было покрывать себя такими сложными и болезненными рисунками? Ответ кроется в языческом мировоззрении, которое пронизывало все сферы жизни. Считалось, что мир населён духами, а грань между реальностью и «навью» (потусторонним миром) очень тонка.

В этой картине мира татуировки играли роль амулетов, которые невозможно потерять, снять или разбить. Они были с человеком всегда, днём и ночью. Злые силы, по представлениям предков, проникали к человеку именно через открытые участки тела — лицо, шею, руки. Поэтому эти «входы» нужно было «запечатать» магическим знаком. Женщина на Руси была хранительницей рода, её тело нуждалось в особой защите, поэтому именно женщины чаще всего носили нательные обереги.

Язык символов: деревья, звери и руны на женской коже

Символика женских татуировок была глубоко продумана и отражала мировоззрение, верования и жизненные цели носительницы.

Особой популярностью пользовались изображения деревьев. Для славян дерево — это не просто растение, а символ рода, связь с предками и мирозданием. «Посадив» на свою кожу древо жизни, женщина получала его силу и покровительство.

Не менее важны были и фигурки зверей и птиц. Считалось, что дух животного буквально входит в человека через рисунок, наделяя его своими качествами. Медведь дарил силу, волк — смелость и независимость, рысь — остроту взгляда, сокол — быстроту и волю.

Помимо зверей и деревьев, женщины покрывали предплечья и тыльную сторону ладоней сакральными символами и рунами. Это могли быть солярные (солнечные) знаки, например, сложный символ Боговник, который означал приверженность светлым богам и защиту от тёмных сил. Интересно, что славяне активно использовали руны, заимствованные у скандинавов. Однако в славянской среде они обрели собственное звучание и значение. Славянские руны «Берегиня», «Мир», «Алатырь» несли в себе глубокий смысл. Рунические надписи наносили как обереги на важные события: замужество, рождение ребёнка, начало нового дела. Они были личным посланием богам, выбитым на коже.

Исчезновение и забвение

Татуирование представляло собой целый пласт культуры древних славян. Однако с приходом христианства на Русь началась планомерная борьба с языческим наследием. Нанесение языческих и любых других символов на тело было сурово запрещено и каралось как непослушание и непринятие официальной государственной религии. В глазах представителей церкви люди с изображениями на теле оказывались бунтарями. Так древняя традиция, просуществовавшая века, была практически полностью истреблена и надолго забыта.

Заключение

История женских татуировок на Руси — это не просто любопытный факт из прошлого. Это напоминание о том, что наши предки жили в мире, где грань между реальностью и мифом была размыта, а человеческое тело было не просто оболочкой, а сакральным пространством, холстом для общения с богами и защиты от зла.

Древние славянки, покрывая свою кожу символами, делали это не ради красоты — они буквально «наносили» на себя свою судьбу, свою родословную и свою защиту. И хотя эта традиция была утеряна с приходом новой эры, она остаётся уникальным свидетельством мировоззрения наших предков, для которых татуировка была не просто рисунком, а мощнейшим оберегом и духовной броней.