Гладиатрисы: как тренировали женщин-гладиаторов в Древнем Риме

Кровавые игры на аренах Древнего Рима — один из самых узнаваемых символов античности. Но мало кто знает, что на залитых кровью песках сражались не только мужчины. Женщины-гладиаторы, или гладиатрисы, тоже выходили на поединки — и порой вызывали у публики не меньше восторга, чем их прославленные коллеги-мужчины.

Кто такие гладиатрисы и когда они появились

Женщины-гладиаторы — не выдумка кинематографа. Они действительно существовали. Впервые на арену их выпустили в 63 году нашей эры по случаю празднования дня смерти любимой дочери Юлия Цезаря. С тех пор гладиатрисы стали появляться на играх всё чаще — хотя далеко не все римляне одобряли это зрелище.

Девушки, выходя на бой, брали себе псевдонимы по образцу мужских имён: Гераклия, Ахилла, Амазонка. Это подчёркивало их связь с героическими образами и одновременно эпатировало публику. Сочетание женственности и мужественности, уязвимости и боевой ярости — именно это приводило зрителей в восторг.

Как они выглядели на арене

Экипировка гладиатрис была практически такой же, как у мужчин, — с одним важным исключением. Воительницы носили короткую юбку-повязку, налокотники и наголенники. Грудь оставалась открытой. Иногда её прикрывали кожаной повязкой — строфием, но это было скорее исключением.

Главное отличие от мужчин — отсутствие шлема. Волосы и лицо оставались открытыми, чтобы зрители могли видеть красоту и эмоции сражающихся девушек. Это добавляло шоу особую пикантность.

Кто становился гладиатрисой

Путь на арену был открыт для разных сословий. Самые первые гладиатрисы — не рабыни, как можно было бы предположить, а свободные римлянки из знатных семей. Дочь сенатора или состоятельного горожанина могла добровольно выйти на арену ради славы, азарта или просто от скуки.

Были и те, кто становился гладиатрисой вынужденно — женщины, попавшие в так называемый «чёрный список невест». В Риме браки чаще всего заключались по расчёту. Если жена изменяла мужу и тот не прощал её, брак распадался. Повторно выйти замуж такая женщина уже не могла. Отвергнутая семьёй и обществом, она часто видела единственный выход в том, чтобы стать гладиатрисой. В школах гладиаторов ей предоставляли кров, еду и новую цель в жизни.

Рабыни тоже попадали на арену. Император Нерон создал отряд гладиатрис-эфиопок — сириек, дагомеек, масаи. Их вооружали короткими кинжалами и выпускали против диких зверей. Большинство погибало. Те же, кому удавалось одолеть зверя и выжить, получали свободу. Но таких было немного.

Как тренировали гладиатрис

Школа гладиаторов для женщин была не менее жестокой, чем для мужчин. Тренировки длились с утра до вечера. К щиколоткам девушкам приковывали тяжёлые цепи, глаза завязывали. Часть упражнений выполнялась на коленях. Их специально учили сражаться левой рукой — правая закреплялась за спиной. Так готовили к встрече с правшами: неожиданный стиль боя давал преимущество.

На первых этапах использовали деревянные мечи и плетёные щиты. С ростом мастерства оружие заменяли на настоящее.

Кодекс чести гладиатрис

Гладиатрисы придерживались того же кодекса чести, что и мужчины. Перед вступлением в ряды бойцов они приносили присягу: объявляли себя «юридически мёртвой личностью». Клялись хранить молчание на арене — объясняться с противницей только жестами. И главное — в случае поражения не иметь права бежать. Обессиленная, упавшая на землю гладиатриса обязана была подставить горло под оружие соперницы или покончить с собой.

Отношение общества и слава

Отношение к женщинам-гладиаторам было двойственным. На арене зрители неистово аплодировали им — красивым, смелым, полуобнажённым. Но за пределами Колизея их осуждали. Сатирики высмеивали гладиатрис, а общество причисляло их к продажным женщинам.

Тем не менее это не останавливало желающих. Слава, азарт, возможность самоутвердиться — для многих это было важнее общественного мнения.

Самые яркие постановки

Бои с участием гладиатрис всегда были зрелищными. Их ставили в конце игр как «гвоздь программы». Особенно отличался император Домициан, который устраивал ночные бои при свете факелов. Девушки сражались друг с другом, со зверями и даже с мужчинами. Домициан также прославился тем, что стравливал гладиатрис с карликами.

Император Калигула предпочитал более пикантные развлечения — он организовывал дуэли полностью обнажённых гладиатрис.

Часто бои были частью театрализованных постановок — на исторические, этнические или эротические темы. Во время этнических «спектаклей» девушки из разных стран сражались в элементах национальных костюмов. Эротические бои устраивались для узкого круга вне стен амфитеатра.

Герардеска Манутиус: первая гладиатриса

Первой гладиатрисой, чьё имя зафиксировала история, стала Герардеска Манутиус. За 11 месяцев она выиграла более 200 боёв. Но и её карьера закончилась трагически: проворный карлик, против которого она вышла на арену, вонзил ей в спину трезубец. Её тело было разорвано на куски и скормлено хищникам.

В 200 году нашей эры император Септимий Север запретил женщинам участвовать в гладиаторских боях. Причина — слишком большой резонанс, который вызывали эти зрелища, и критика со стороны консервативной части общества. Но до этого момента гладиатрисы успели оставить свой след в истории — кровавый, скандальный и по-своему прекрасный.