Самое запутанное уголовное дело в СССР: кто убил Лену Закотнову

22 декабря 1978 года, в самый канун Нового года, когда в каждом доме уже пахло мандаринами и елкой, девятилетняя Лена Закотнова вышла из школы и исчезла. Ее тело нашли только через два дня — под мостом через реку Грушевку в городе Шахты Ростовской области. Девочку изнасиловали, нанесли три ножевых ранения в живот и задушили. Глаза ребенка были завязаны шарфом. Это преступление стало одним из самых сложных и запутанных в истории советской криминалистики. За него осудили двух человек — одного расстреляли, второй признался, но в итоге обоих признали невиновными. Настоящего убийцу так и не нашли.

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Человек в шляпе и красное пальто

В тот день Лена, как обычно, пошла в школу — во второй класс школы №11. После уроков занималась танцами, потом каталась с одноклассниками на ледяных горках. Домой на Парковую улицу она должна была вернуться к вечеру. Но не вернулась. Родители забили тревогу и обратились в милицию.

Сыщики опросили подруг. Выяснилась странная деталь: незадолго до исчезновения Лена познакомилась с каким-то «дедушкой», который угощал школьницу дефицитной по тем временам жвачкой. Одна из приятельниц вспомнила, что Закотнова звала ее с собой на встречу с этим щедрым «другом», но та отказалась.

Самое ценное показание дала женщина, видевшая Лену около шести вечера на остановке «Грушевский мост». Девочка в красном пальто разговаривала с пожилым мужчиной в шляпе и очках. В руках у незнакомца была сумка, из которой выглядывали бутылки вина. Лена беседовала с ним некоторое время, а потом отправилась вслед за ним к Межевому переулку. Больше ее никто не видел живой.

Первый приговор: человек с алиби

В день обнаружения трупа оперативники задержали двадцатипятилетнего Александра Кравченко. Повод был весомый: в 1970 году в Херсоне он уже изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку. От смертного приговора его спасло только то, что на тот момент ему не исполнилось восемнадцати. Он отсидел шесть лет в колонии, после чего был направлен на исправительные работы в Шахты.

Однако у Кравченко было железное алиби. В день убийства после работы он зашел к товарищу вернуть долг за магнитофон, а потом отправился домой. Весь вечер он провел с семьей — жена и соседка это подтвердили. Улик не было, и Кравченко отпустили.

Но 23 января 1979 года случилось нечто странное. Обворовали соседа Кравченко, а на следующий день у самого Кравченко нашли украденные вещи. Следователи решили, что имеют дело с известным трюком: обвиняемый в убийстве пытается получить небольшой срок за менее тяжкое преступление, чтобы «отсидеться». Однако журналист Виктор Бут позже утверждал, что без подставы милиции здесь не обошлось — уже на первом допросе речь пошла не о краже, а об убийстве Закотновой.

Под давлением следствия Кравченко дал признательные показания и описал детали преступления. Но то подтверждал вину, то отпирался, ссылаясь на давление. Дело несколько раз возвращали на доследование. В ноябре 1982 года Верховный суд РСФСР отклонил ходатайство адвоката о помиловании, а 5 июля 1983 года Александра Кравченко расстреляли.

Второй приговор: признание маньяка

Пока следствие по делу Закотновой заходило в тупик, в Ростовской области орудовал маньяк. Андрей Чикатило совершил свое первое преступление в 1981 году, но поймать его не могли почти десять лет. За это время он убил не менее пятидесяти человек, преимущественно детей и подростков.

В 1990 году Чикатило наконец арестовали. На допросах он дал признательные показания по 56 преступлениям. Своим первым «делом» он назвал убийство Закотновой. Рассказывал в подробностях — правда, как позже выяснилось, не всегда стыкующихся с фактами.

15 октября 1992 года Ростовский суд признал Чикатило виновным в совершении 53 убийств, в том числе и Елены Закотновой. Кравченко был посмертно реабилитирован. Казалось бы, точка поставлена.

Но уже на суде Чикатило отказался от своих показаний по этому делу. А главное — биологические вещества, собранные на теле девочки, не принадлежали ни Кравченко, ни Чикатило.

Третий подозреваемый и вечная тайна

Есть в этой истории и еще один фигурант. В декабре 1978 года некий Анатолий Григорьев хвастался коллегам, что именно он убийца, о котором пишут в газетах. Но доказательств его причастности найдено не было.

Так кто же убил Лену Закотнову? Следствие так и не установило этого. Дело, которое называют одним из самых запутанных в практике советского уголовного розыска, официально так и осталось нераскрытым.

Два человека были осуждены за одно преступление. Один расстрелян, второй признан виновным, но в итоге оба приговора оказались под сомнением. Улики против обоих были, но ни одна из них не стала решающей. И сегодня, спустя почти полвека, мы не знаем, чья рука нанесла те три удара ножом в живот девятилетней девочке. Не знаем, кто завязал ей глаза шарфом и сбросил тело под мост.

Андрей Чикатило умер в 1994 году, так и не доказав свою причастность к этому убийству. Александр Кравченко был расстрелян за десять лет до того. А настоящий убийца Лены Закотновой, кем бы он ни был, так и остался в тени. Возможно, он умер своей смертью. Возможно, сидит где-то в тюрьме за другие преступления. А возможно, до сих пор жив — и только он знает правду о том декабрьском вечере 1978 года, когда девочка в красном пальто пошла за незнакомцем в шляпе и очках.