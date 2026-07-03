Почему часть славян ушла от христианства к исламу

Когда мы слышим словосочетание «славянские народы», в голове автоматически всплывает привычный ряд: православие, католичество, кресты, колокольный звон. Но карта славянского мира куда пестрее, чем кажется на первый взгляд. Среди южных славян есть целые народы, для которых ислам — не случайность и не прихоть, а вера предков на протяжении нескольких столетий. Как так вышло, что часть славян ушла от христианства к исламу? Ответ, как водится, лежит в плоскости большой политики и суровой географии.

Османский пресс

В XIV–XV веках Балканский полуостров оказался под пятой стремительно набиравшей силу Османской империи. Завоеватели поставили коренное население перед жестким выбором: платить непосильный налог на свою веру — джизью — и терпеть притеснения, либо принять ислам и получить освобождение от поборов, доступ к административным должностям и военной службе.

Как справедливо отмечают исследователи, первыми на этот шаг пошли не простые крестьяне, а местная знать, не желавшая разоряться, и так называемые богомилы — болгарские христианские еретики, у которых было немало счетов к официальной церкви. Так, на стыке двух миров, двух вер и двух культур, стали формироваться уникальные этнорелигиозные группы. Славяне, принявшие ислам, но сохранившие свой язык, свои песни и свое самосознание. Их не так мало, как можно подумать. Среди них выделяются четыре основные группы.

Босняки: единственная нация

Босняки — единственные из исламизированных славян, кому удалось не просто сохранить свою идентичность, но и закрепить ее на государственном уровне. В переписях населения Югославии 1960-х и 1970-х годов они фигурировали под расплывчатым термином «славяне-мусульмане», однако сегодня босняки — это полноценная нация со своим языком, который, правда, многие до сих пор считают диалектом сербохорватского.

Почему ислам прижился в Боснии органичнее, чем, скажем, в Болгарии? Историки связывают это с тем, что христианская культура пришла на эти земли позднее, чем на остальные южнославянские территории. Христианство здесь не успело пустить такие глубокие корни, а местная Боснийская церковь и без того считалась еретической. Поэтому переход в ислам не встретил столь ожесточенного сопротивления.

Любопытно, что босняки-мусульмане — одни из самых либеральных последователей ислама в мире. Женщины здесь обладают равными правами с мужчинами, не обязаны носить чадру, а алкоголь и курение в Боснии не возбраняются. Впрочем, есть и показательные исключения: культовый режиссер Эмир Кустурица, родившийся в мусульманской семье, в 2005 году, по собственному признанию, вернулся к вере предков и крестился в православие.

Сегодня общая численность босняков в мире превышает 3,2 миллиона человек.

Помаки: болгары, ушедшие в горы

Помаки — это болгары, принявшие ислам. Их часто называют болгарами-мусульманами, и такое определение точнее всего отражает их суть. В отличие от босняков, помаки не стремились к обретению отдельной национальности. Они остались болгарами — просто болгарами другой веры.

Процесс исламизации помаков пришелся на XVI–XVIII века. Они компактно проживают в Родопских горах, на юге Болгарии, а также в соседних регионах Греции и Турции. В Турции, правда, многие из них уже ассимилировались, утратили славянский язык и влились в турецкий этнос.

У помаков уникальная языковая особенность: они говорят на болгарском языке, который специалисты называют образцом «чистого» болгарского, с обилием старославянизмов. Свою веру помаки восприняли отнюдь не воодушевленно. Долгое время они тайно сохраняли некоторые христианские обряды: ходили на Богоявление за святой водой, крестили хлеб при замесе теста. Женщины так и не приняли чадру, предпочитая ей простую косынку. Сегодня культура помаков — это причудливый сплав ислама, язычества и остатков христианства.

Торбеши: македонцы-мусульмане

Торбеши — это субэтнос македонского народа, принявший ислам в XV–XVIII веках. Самоназвание этой группы — нашинцы. Они проживают преимущественно в западных районах Северной Македонии, в областях Река и Жупа.

Как и помаки, торбеши сохранили родной язык. Они говорят на чистом македонском, лишь изредка перемежая его сербскими словами. Среди них распространен суннитский ислам ханафитского мазхаба. Общая численность торбешей оценивается в 120–200 тысяч человек.

Интересно, что часть торбешей со временем подверглась тюркизации или албанизации, что лишний раз показывает: в условиях сложной балканской этнической мозаики границы между народами всегда оставались подвижными.

Горанцы: народ с неопределенной родиной

Горанцы — пожалуй, самая загадочная и спорная группа славян-мусульман. Они живут в исторической области Гора, что на юге Косова и Метохии. По происхождению они — исламизированные славяне, но вот какие именно славяне — тут начинаются настоящие баталии. Албанские историки считают их исламизированными иллирийцами, сербские — исламизированными сербами, болгарские — болгарами, македонские — македонцами.

Сами горанцы называют свой язык горански или нашенски. Это славянский диалект, близкий к торлакскому наречию. Большинство из них двуязычны и владеют также албанским языком. Приняли ислам горанцы, как и их соседи, в XV–XVII веках. По данным переписи 2011 года, в Косове проживает чуть более 10 тысяч горанцев.

Их история — это история народа, зажатого между Сербией и Албанией, между православием и исламом, между прошлым и будущим.

Кто мы?

Босняки, помаки, торбеши, горанцы — четыре разных народа, четыре разные судьбы, объединенные одним: они остались славянами, приняв ислам. Славяне-мусульмане — это напоминание о том, что история не знает сослагательного наклонения, зато знает удивительные повороты. И о том, что идентичность — понятие сложное, порой не укладывающееся в прокрустово ложе национальных границ. В конечном счете, как справедливо отмечают исследователи, их религия стала главным фактором самоопределения, но при этом они сохранили славянское самосознание и родной язык. Это и есть главное чудо балканской истории — умение выживать и сохранять себя, несмотря ни на что.