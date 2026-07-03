За что Сталин выгнал всех немцев из Калининграда в 1948 году

Калининградская область — самый западный форпост России, земля с непростой судьбой и богатой историей. Но мало кто сегодня задумывается о том, каким образом этот край стал окончательно русским. Решающий эпизод случился в 1948 году, когда с территории бывшей Восточной Пруссии были выселены последние этнические немцы. За что Сталин принял это решение? Ответ — в сплетении геополитики, военной логики и суровой послевоенной реальности.

Кёнигсберг после штурма

Красная Армия вошла в Кёнигсберг 6–9 апреля 1945 года. Город лежал в руинах. Значительную часть населения Восточной Пруссии гитлеровцы успели эвакуировать морем, однако на территории северных районов бывшей германской провинции, как следует из архивов, оставалось около 130 тысяч немцев — из них 68 тысяч непосредственно в городе.

По решению Потсдамской конференции эти земли отошли Советскому Союзу. Сталин распорядился присоединить их непосредственно к РСФСР. Но что делать с немецким населением? В первые послевоенные годы этот вопрос оставался открытым.

Странное соседство

С 1945 по 1948 годы Калининград представлял собой уникальное явление: на одной территории бок о бок жили десятки тысяч немцев и советских переселенцев. В городе действовали немецкие школы, кирхи, выходила газета на немецком языке Neue Zeit («Новое время»), работало радио.

Но это сосуществование было парадоксальным. С одной стороны — вынужденное мирное бытовое соседство. С другой — свежая память о только что отгремевшей войне. Немецкое население нередко становилось жертвами мародёрства, насильственного выселения из квартир, оскорблений и принудительного труда.

Историк Юрий Костяшов, автор работ по истории Калининградской области, описывает это так:

«Русские выступали как активная, наступающая сторона, а немцы предпочитали не возражать, гасить возникающие конфликты, терпеть даже такое отношение, какое считали несправедливым».

Первые русские переселенцы, по его словам, «боялись чужбины, послевоенной разрухи, боялись встречи с оставшимся здесь немецким населением, всех немцев считали врагами».

Точка невозврата

К 1947 году на территории Калининградской области всё ещё находилось более 100 тысяч немцев. «Мирное вытеснение» не сработало: советские переселенцы, прибывавшие в область, не могли полностью занять освобождающиеся жилые и хозяйственные площади. Возникали трения, конфликты, а главное — сохранялась угроза того, что немецкое население, пусть и формально лишённое гражданских прав, останется культурным и демографическим ядром региона.

Однако главным катализатором стали не столько бытовые конфликты, сколько отчаянное положение, в котором оказались оставшиеся немцы.

«Неработающее немецкое население... продовольственного снабжения не получает, вследствие чего находится в крайне истощённом состоянии», — докладывали местные власти. В первом квартале 1947 года были зарегистрированы 12 случаев людоедства. «Занимаясь людоедством, отдельные немцы не только употребляют в пищу мясо трупов, но и убивают своих детей и родственников. Случаев убийства с целью людоедства имеется 4», — сообщалось в докладах.

Голод, преступность и социальная деградация немецкого анклава создавали взрывоопасную ситуацию.

Аргументы генерала Серова

Решающую роль в принятии окончательного решения сыграла докладная записка генерал-полковника Ивана Серова, начальника Управления советской военной администрации в Германии. Серов, известный своей жёсткостью, представил руководству страны развёрнутое обоснование необходимости выселения немцев.

Он писал:

«Наличие немецкого населения в области разлагающе действует на неустойчивую часть не только гражданского советского населения, но и военнослужащих большого количества советской армии и флота, расположенных в области, и способствует распространению венерических заболеваний». Кроме того, Серов указывал на опасность шпионажа: «Внедрение немцев в быт советских людей путём довольно широкого использования их в качестве низкооплачиваемой или вообще бесплатной прислуги способствует развитию шпионажа».

Эти аргументы — и идеологические, и практические — были услышаны в Кремле.

Постановления и цифры

11 октября 1947 года Совмин СССР принял постановление № 3547-1169сс, а 15 февраля 1948 года — № 333-122с. Этими документами на Министерство внутренних дел возлагалось переселение немецкого населения из Калининградской области в Советскую зону оккупации Германии.

Операция была поставлена на поток. Как докладывал 30 ноября 1948 года министр внутренних дел Сергей Круглов Сталину, Молотову и Берии, всего с октября 1947 по октябрь 1948 года было переселено 102 125 немцев. Из них мужчин — 17 521, женщин — 50 982, детей — 33 622. Из города Калининграда и районов области переселено 96 747 человек, из детских приёмников и детских домов — 4 536, из домов инвалидов — 797, из больниц — 45.

Всего для перевозки было выделено 160 автомашин Прибалтийским военным округом и 196 машин хозяйственными организациями области. Эшелоны оборудовали под людские перевозки с учётом условий зимнего и летнего времени. На местах формирования эшелонов оборудовали погрузочные площадки, где производились таможенный досмотр, медицинская обработка, организована продажа продуктов и промышленных товаров.

Организованный исход

Важно отметить: переселение прошло практически без жертв — что было связано с высокой степенью организации. Депортируемым выдавали сухой паёк, разрешали брать с собой большое количество груза. Немцам, не имевшим средств для покупки продуктов, облисполком выдавал денежное пособие.

Известны даже благодарственные письма от немцев, написанные перед отъездом. Одно из них заканчивалось словами:

«Большой благодарностью прощаемся мы с Советским Союзом».

Дольше других на историческую родину не отпускали квалифицированных специалистов — инженеров, врачей, ремесленников, — чьи навыки были нужны для восстановления разрушенного хозяйства. Последние 193 немца уехали в ГДР лишь в 1951 году.

Геополитический смысл

За этим решением стояла не просто прихоть вождя. Требовалось в кратчайшие сроки освоить новую территорию и создать там лояльное население. Калининградская область становилась важнейшим стратегическим плацдармом СССР на Балтике — военным форпостом, который должен был быть надёжным, управляемым и, что немаловажно, монолитным в национальном отношении.

В 1946 году Сталин подписал постановление о переселении в область «на добровольных началах» 12 тысяч семей. На протяжении трёх лет в область прибывали жители 27 различных областей РСФСР, союзных и автономных республик, благонадежность которых тщательно контролировалась. В основном это были переселенцы из Белоруссии, Псковской, Калининской, Ярославской и Московской областей.

Депортация немцев была финальным аккордом в процессе превращения бывшего Кёнигсберга в советский Калининград. К октябрю 1948 года из Калининградской области в Германию были депортированы последние этнические немцы. Их место заняли преимущественно жители Российской, Украинской и Белорусской ССР.

Вместо послесловия

История депортации 1948 года — это история о том, как послевоенный мир перекраивал карты и судьбы. Сталин действовал жёстко, но последовательно: Калининград должен был стать русским городом — не на словах, а на деле. Иного пути тогда просто не видели. Ни советское руководство, ни тем более — сама логика большой геополитики.

Сегодня, спустя десятилетия, этот эпизод остаётся одним из самых драматичных в истории нашего самого западного региона. Он напоминает о том, как хрупок человеческий мир и как безжалостна бывает государственная необходимость. Но он же показывает и другое: новые поколения, пришедшие на эту землю, сумели сделать её по-настоящему своей. И в этом — главный итог тех событий.