Почему матери маньяков и серийных убийц продолжают их любить

Битцевский маньяк Александр Пичушкин не смог добиться перевода из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение поближе к Москве. Он ссылался на стремительное ухудшение состояние здоровья и желание быть ближе к матери. По ее же словам, сын «сильно болен», и она не знает, сколько он «еще проживет». Чем «знаменит» Пичушкин и почему мамы продолжают любить своих детей, даже если они совершили ужасающие поступки, выясняла «Вечерняя Москва».

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Чем печально известен Пичушкин

Александр Пичушкин в период с 1992 по 2006 год совершил серию убийств. К моменту вынесения приговора в 2007 году было доказано, что битцевский маньяк причастен к смерти 49 человек. Сам убийца уверял, что на его счету не менее 60 жертв. Однако в 2025 году Пичушкин заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах: его причастность к ним установили ФСИН РФ и МВД.

Маньяк выбирал жертв из наиболее уязвимых категорий: алкоголиков, бездомных, пожилых, инвалидов и людей с психическими расстройствами. Он под разными предлогами заманивал их в чащу Битцевского парка, поил спиртным, после чего расправлялся с ними, используя молоток, веревку, гвоздодер или стреляющую ручку. Тела он сбрасывал в коллекторы. Одного человека Пичушкин столкнул с большой высоты, и его смерть поначалу списали на несчастный случай. Сам маньяк позднее признался, что «не испытал удовольствия от этого убийства».

До конца 2005 года в правоохранительных органах и не подозревали о существовании в городе серийного убийцы. Пичушкин избавлялся от тел и заметал следы, а потому все люди, исчезнувшие в Битцевском парке, считались пропавшими без вести. На очистных сооружениях с 2001 по 2005 год находили трупы, и обо всех этих случаях сообщали в милицию, но по большинству из них уголовные дела не возбуждались. Многие тела так и оставались неопознанными до тех пор, пока на них не указал сам Пичушкин.

29 октября 2007 года маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Пичушкину назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания, а этапировали в колонию особого режима «Полярная сова».

Маньяк признавался, что его мечтой было убить 64 человека — чтобы заполнить все клетки на шахматной доске. Он также заявлял, что желал превзойти по количеству убийств серийного убийцу Андрея Чикатило. Отбывая наказание, Пичушкин говорил, что «если его освободят условно-досрочно, то он продолжит убивать».

Жалобы битцевского маньяка на здоровье

В июне 2025 года Пичушкин просил не только перевести его в колонию поближе к столице, но и взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные «глубокие морально-нравственные страдания». Он утверждал, что якобы страдает от заболевания системы кровообращения II степени, а также жаловался на сложные климатические условия: колония «Полярная сова» находится в Ямало-Ненецком автономном округе. В переводе в другую колонию и возмещении ущерба Пичушкину отказали.

СМИ в тот период сообщали, что диагностированный у битцевского маньяка синдром зависимости от алкоголя второй стадии перешел в «вынужденную ремиссию»: мужчина, хоть и принудительно находится уже долгие годы за решеткой, не имея возможности пить спиртное, все равно испытывает к нему сильную тягу. Также утверждалось, что Пичушкин набрал лишний вес и перестал видеть предметы, расположенные вблизи, из-за пресбиопии обоих глаз.

Мать битцевского маньяка еще в 2024 году рассказывала журналистам о проблемах со здоровьем у сына:

У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживет. Он сильно болен. Я ему не шлю посылки. Он попросил не слать. Мы отправляем деньги, на них он там может заказать что-то в магазине из списка, который им дают. Потом им приносят в камеру то, что они заказывают.

Мать Пичушкина на тот момент навестила сына всего один раз. Пожилой женщине тяжело добираться до колонии «Полярная сова». Помимо Пичушкина, у нее также есть дочь и взрослый внук. Она предпочитает не вспоминать о прошлом и не обсуждать его, пишет ИА «Регнум».

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Пять причин материнской любви «вопреки»

Психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал возможные причины, по которым мамы преступников в целом могут продолжать любить своих детей и беспокоиться о них, несмотря на то что те совершили.

Дело в восприятии «персонажа ребенка». Он для матери как бы разделен между тем, каким было ее дитя, и тем, каким оно стало. В ее представлении это будто бы два разных персонажа. Глядя на взрослого человека, совершившего преступления в прошлом, она видит не его жертв, страдания их родственников, а маленького ребенка, которого она любила и с которым прожила прекрасные годы своей жизни, — объяснил психолог.

Кроме того, немаловажен и материнский инстинкт, который эволюционно заложен природой. Мать не бросает своего ребенка и на протяжении почти всей жизни стремится о нем заботиться. Это можно назвать некой «врожденной опцией», которая не подчиняется логике, считает Фомин.

Еще один фактор — чувство вины. Мать ребенка, ставшего ужасным человеком, который мог бы быть приговорен к смертной казни, если бы в России не ввели на нее мораторий, может считать себя виновной в том, что с ним произошло. Она может думать, что что-то не так сделала в его воспитании, что повлекло такие последствия. Она как бы разделяет ответственность за то, что сделал ее ребенок, и принимает на себя часть его вины, — описал собеседник «ВМ».

Другой фактор — социальная изоляция, которой могут подвергаться родители преступников. Люди могут избегать с ними общения, и все, что у них остается, — только связь с ребенком, пояснил эксперт.

Также мать может использовать отрицание как способ адаптации. Понимая, что совершил ее ребенок, она будто бы отрицает все произошедшее, чтобы попробовать защитить психику. Например, человек, который пережил какую-то травматическую ситуацию, будет в дальнейшем избегать того, что к ней могло привести, — добавил Фомин.

О том, как задержали Пичушкина, корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у оперативника, работавшего в те годы над делом битцевского маньяка.