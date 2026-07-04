Почему никто не обрадовался рождению младшей дочери Николая II

Великая княжна Анастасия Николаевна — пожалуй, самая узнаваемая из царских дочерей. Именно её имя до сих пор будоражит умы: десятки самозванок выдавали себя за чудом спасшуюся младшую Романову, о ней снимали фильмы и писали книги, а диснеевский мультфильм и вовсе превратил её судьбу в красивую легенду.

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Но за этим посмертным ореолом таинственности скрывается печальная правда: появление на свет Анастасии в 1901 году встретили без малейшей радости. Её рождение стало ударом для всей царской семьи.

Утро, которое никто не ждал

Ранним утром 5 июня (по старому стилю) 1901 года в Петергофе у императрицы Александры Фёдоровны начались схватки. В своём дневнике Николай II оставил лаконичную, но показательную запись:

«Около 3 часов у Аликс начались сильные боли. В 4 часа я встал и пошёл к себе и оделся. Ровно в 6 утра родилась дочка Анастасия».

Всё прошло быстро и без осложнений — император даже отметил, что «благодаря тому, что всё началось и кончилось, пока все ещё спали, у нас обоих было чувство спокойствия и уединения».

Спокойствие и уединение — вот главные эмоции отца при рождении четвёртого ребёнка. Никакого восторга. Никакой бури чувств. Только облегчение, что всё закончилось.

Четыре девочки подряд: проклятие для династии

Почему же рождение малышки не вызвало радости? Ответ прост: от императрицы ждали совсем другого.

К моменту появления Анастасии у царской четы уже было три дочери — Ольга (1895), Татьяна (1897) и Мария (1899). Все ждали мальчика — наследника престола. И это была не просто прихоть.

Согласно Акту о престолонаследии, принятому ещё при Павле I, женщина могла занять трон только после пресечения всех мужских линий правящей династии. Это означало, что наследником Николая II (при отсутствии сына) становился его младший брат Михаил Александрович. Перспектива не радовала ни самого императора, ни его окружение, ни, разумеется, императрицу, для которой каждые новые роды становились личной трагедией.

Магия и обманутые надежды

Александра Фёдоровна отчаянно мечтала о сыне. Она была готова на всё — даже прибегнуть к помощи сомнительных целителей. При содействии черногорских принцесс — близких подруг императрицы — она познакомилась с неким Филиппом, французом, который представлялся гипнотизёром и магом-медиумом.

Филипп пользовался большим уважением при дворе и обещал царской семье рождение мальчика. Все ждали исполнения пророчества. Императрица верила, и сомнений ни у кого не оставалось.

И вот — четвёртая дочь.

«Какое разочарование!»

Реакция придворных была красноречивой. Сестра Николая II, великая княгиня Ксения, записала в дневнике:

«Какое разочарование! 4-я девочка! Её назвали Анастасия. Мама мне телеграфировала о том же и пишет: "Аликс опять родила дочь!"»

Эти слова как нельзя лучше отражают царившее в царском доме настроение. Император, по слухам, был настолько разочарован, что несколько дней не заходил к жене и младенцу.

Граф Бенкендорф вспоминал: когда государю сообщили о рождении девочки, он долго гулял в одиночестве и был грустным. Сказать, что Анастасия стала нежеланным ребёнком, было бы несправедливо — её, безусловно, любили. Но её появление на свет было встречено с горечью, и эту горечь не скрывали даже в самых узких кругах.

Солнечный луч, который всё изменил

Впрочем, очень скоро выяснилось: четвёртая дочь оказалась не просто «очередной девочкой». Анастасия росла живой, шаловливой и невероятно обаятельной. Дома за весёлую неуёмную ребячливость её прозвали «Швибз», а за небольшой рост и склонность к полноте — «кубышкой».

Пьер Жильяр, преподававший царским детям французский язык, вспоминал:

«Она была большая шалунья и не без лукавства... Она была так весела и так умела разогнать морщины у всякого, кто был не в духе, что некоторые из окружающих стали звать её "Sunshine" — "Солнечный луч"».

Анна Вырубова, приближённая императрицы, говорила, что

«Анастасия была словно сделана из ртути, а не из плоти и крови».

Эта энергия, этот неиссякаемый задор быстро сделали её любимицей семьи. Разочарование от рождения девочки постепенно уступило место искренней любви.

Вместо послесловия

Анастасия так и не стала наследницей. Императрица родила сына Алексея лишь три года спустя, в 1904 году. Но мальчик был болен гемофилией — и эта болезнь во многом предопределила трагическую судьбу всей династии.

Сама Анастасия прожила всего семнадцать лет. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года она была расстреляна вместе со всей семьёй в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

«Какое разочарование!» — эти слова, произнесённые в день её рождения, стали пророческими, но совсем не в том смысле, какой вкладывали в них современники. Разочарованием стала не она сама, а та судьба, которая выпала на долю последней русской царевны.