Сколько пленных советских солдат в Афганистане стали мусульманами

15 февраля 1989 года генерал Борис Громов, переходя мост через Амударью, произнес фразу, которая должна была подвести черту под девятилетней войной:

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«За моей спиной нет ни одного советского солдата».

Этот жест был рассчитан на то, чтобы поставить точку. Однако за церемониальным символизмом осталась неудобная правда — в Афганистане продолжали оставаться живые люди, носившие советскую военную форму. Вопрос о том, сколько из них приняли ислам и остались навсегда, десятилетиями оставался закрытым.

Цифра: 64 человека

По данным Российского Союза ветеранов Афганистана, на момент вывода советских войск в плену у моджахедов оставался 417 советских военнослужащих. Эта цифра — итог почти десяти лет боевых действий, за которые через горный Афганистан прошли более 620 тысяч советских солдат и офицеров.

Судьба этих людей сложилась по-разному. Около ста были убиты. 130 удалось освободить — в ходе обменов на захваченных боевиков или за выкуп. Часть погибла под пытками, так и не согласившись сотрудничать с врагом.

Но была и совсем иная категория — 64 человека. Именно столько военнослужащих, по данным ветеранских организаций, совершили самый радикальный выбор: перешли на сторону противника, приняли ислам и навсегда растворились в афганских кишлаках. Эти цифры называют и другие источники: по данным Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, в Афганистане после войны осталось свыше 60 советских пленных. Из них удалось установить местонахождение 29 человек, а 22 вернулись на родину.

Феномен «невозвращенцев»

Для советского командования эти люди стали неудобным фактом. Официальная пропаганда предпочитала не вспоминать о них. В открытых источниках их называли по-разному: «невозвращенцы», «дезертиры», «предатели». Но реальная картина была сложнее.

Исследователи выделяют несколько причин, по которым советские солдаты принимали ислам.

Главная — банальный инстинкт выживания. Попав в плен к моджахедам, советский военнослужащий оказывался перед ультиматумом: смерть или обращение в ислам. По словам журналиста Би-би-си Тома Коулана, полевые командиры заверяли: насильно никого из пленных принимать новую веру афганцы не заставляли. Но сам факт выбора был жестоким: остаться христианином означало остаться врагом. Выжить, не став мусульманином по-настоящему, было практически невозможно.

Вторая причина — страх перед возвращением. Многие опасались, что на родине их ждёт трибунал за «сознательное пребывание в плену». В советской военной доктрине плен считался позором, а сотрудничество с врагом — изменой. Даже те, кто выжил и принял ислам под угрозой смерти, не верили, что дома их поймут.

Третья — идейная. Некоторые из «невозвращенцев» действительно приходили к вере осознанно. Сергей Краснопёров, принявший имя Нурмамад, утверждал, что ислам он принял по доброй воле: за время пленения он выучил язык, начал беседовать с муллами и пришёл к выводу, что между Иисусом и Мухаммедом нет принципиальной разницы — Бог един.

Четвёртая причина — побег от неуставных отношений. Некоторые солдаты бежали к моджахедам, спасаясь от дедовщины в своих частях. Для них ислам становился не столько верой, сколько способом вырваться из ада, в котором они оказались по вине своих же сослуживцев.

Пятеро из тех, кто вернулся

Судьбы тех, кого удалось разыскать, — это отдельная глава афганской эпопеи.

Николай Быстров, ставший Исламуддином, попал в плен в 1984 году. После года заточения он принял ислам. Его заметил сам Ахмад Шах Масуд — легендарный полевой командир, «Панджшерский лев» — и предложил стать своим телохранителем. Быстров женился на дальней родственнице Масуда и полностью ассимилировался. Вернулся на родину лишь в 1995 году из-за болезни жены.

Юрий Степанов после принятия ислама был отпущен моджахедами. Он женился на афганке и почти через двадцать лет после плена вернулся с семьёй в Башкортостан.

Сергей Краснопёров, ставший Нурмамадом, решил остаться навсегда. По одной версии, он сбежал от издевательств в части, по другой — дезертировал после того, как попался на продаже армейского имущества. Он стал телохранителем полевого командира Абдул-Рашида Дустума и до сих пор живёт в афганском кишлаке.

Николай Выродов, принявший имя Насратулла Махамадулла, дезертировал в 1981 году. У моджахедов он принял ислам, взял в руки оружие и в итоге стал личным охранником Гульбеддина Хекматияра — лидера афганских моджахедов, который позже дважды возглавлял правительство страны.

Александр Левенец попал в плен в 1983 году и сразу же предложил моджахедам свои услуги. Взял имя Ахмад, работал водителем.

Цена возвращения

Из 64 человек, принявших ислам и перешедших на сторону моджахедов, в страны СНГ вернулись лишь 22. Остальные предпочли остаться — не веря в амнистию или уже сроднившись с новой жизнью. Те же, кто решился на возвращение, часто обнаруживали, что стали чужими и там, и здесь.

Вместо послесловия

Сколько пленных советских солдат в Афганистане стали мусульманами? По данным Российского Союза ветеранов Афганистана и Комитета по делам воинов-интернационалистов — 64 человека из 417 оказавшихся в плену. Из них в Россию и другие страны бывшего СССР вернулись лишь 22.

Эти цифры — не просто статистика. За каждой из них стоит человеческая судьба, сломанная войной. Кто-то из этих людей действительно стал предателем. Кто-то просто хотел выжить. Кто-то обрёл новую веру и новую родину. Но для всех них Афганистан перестал быть местом службы — он стал их домом. Домом, в котором они навсегда остались чужими для тех, кто когда-то был им ближе всего.