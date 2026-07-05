Как Ленин поступил с детьми своей любовницы после ее смерти

История отношений Владимира Ленина и Инессы Арманд — одна из самых интригующих страниц не только биографии вождя, но и всей русской истории начала XX века. Пламенная революционерка, ставшая для Ильича не просто соратницей, а, по мнению многих исследователей, самой большой любовью его жизни. Она ушла из жизни внезапно — в 1920 году от холеры. На руках у вождя остались пятеро её детей. И здесь начинается самое интересное. Вокруг этой истории сложилось немало мифов. Что же на самом деле сделал Ленин для детей Инессы Арманд? Ответ — не такой простой, как может показаться, и гораздо более человечный, чем принято считать.

© РИА Новости

Пятеро детей от двух братьев

Чтобы понять всю сложность этой семьи, нужно разобраться в её запутанной генеалогии. Инесса Арманд родила четверых старших детей — Александра, Фёдора, Инну и Варвару — в браке с состоятельным фабрикантом Александром Армандом.

Однако позже она увлеклась родным братом мужа, Владимиром Армандом, и родила от него младшего сына Андрея.

Что поразительно — законный муж, Александр Арманд, безумно любивший Инессу, не только простил измену, но и дал ребёнку от своего брата собственное отчество, официально признав его своим сыном. Младший Андрей, таким образом, носил фамилию Арманд и считался полноправным членом семьи.

Разрушение главного мифа

В массовом сознании прочно укоренилась легенда: после смерти Инессы Арманд Ленин и его супруга Надежда Крупская взяли всех пятерых её детей к себе на воспитание. Кино, книги, публицистика десятилетиями тиражировали этот образ — вождь мирового пролетариата, окружённый осиротевшими детьми своей любимой женщины.

Однако реальность оказалась куда прозаичнее. Главную ответственность за воспитание и содержание всех пятерых детей до конца взял на себя их отец и законный опекун — Александр Арманд. Именно он, а не Ленин и Крупская, воспитал детей после смерти Инессы.

Сама Варвара Арманд, дочь Инессы, впоследствии подтверждала: Ленин и Крупская взяли над ней и её братьями и сестрой «своеобразное шефство» — и не более. Они опекали Александра, Фёдора, Инну, Варвару и Андрея, принимали активное участие в их судьбе, но это вовсе не означало, что они забрали их к себе насовсем.

Реальная помощь Ленина

Тем не менее, участие Ленина в судьбе детей Арманд было вполне реальным и весомым. Ярким свидетельством его личной заинтересованности служит письмо 1921 года к советскому послу в Персии Фёдору Ротштейну. В нём Ильич просит посла «обратить внимание» на Александра и Варвару Арманд и «помочь бы им всячески».

И Ротштейн действительно помог. Старший сын Инессы, Александр, в 1921 году стал секретарём торгового представительства в Тегеране. Позже он окончил технический вуз и работал во Всесоюзном теплотехническом институте. В 1933 году сам Серго Орджоникидзе предложил учёному стать его заместителем в Наркомтяжпроме — это был невероятный карьерный взлёт.

Судьбы детей Арманд

Судьба каждого из пятерых детей сложилась по-своему.

Варвара, за которую особенно беспокоился Ленин, стала заслуженным художником РСФСР. Она пошла по пути искусства и добилась в нём признания.

Инна до конца дней работала в Институте марксизма-ленинизма. Она посвятила себя сохранению и изучению наследия той самой идеологии, которой служила её мать.

Александр, Варвара и Инна дожили до весьма преклонных лет.

Фёдор Арманд выучился на лётчика в Англии, а после революции служил в рядах Красной Армии. Он умер в 40 лет от туберкулёза — страшная и частая в те годы болезнь унесла его жизнь рано.

Самый младший, Андрей, погиб примерно в том же возрасте на фронте. Война забрала и его.

Вместо послесловия

Что же на самом деле сделал Ленин с детьми Инессы Арманд? Он не стал их приёмным отцом в полном смысле этого слова. У них был отец — Александр Арманд, который их воспитал.

Но Ленин не остался в стороне. Он использовал своё положение и влияние, чтобы обеспечить детям любимой женщины будущее. Протекция, помощь в карьере, забота — вот что он им дал. И это, пожалуй, даже ценнее, чем формальная опека. В мире, где после революции всё рушилось и перестраивалось заново, покровительство самого Ленина значило очень много.

История эта — о том, как человеческие чувства и политические обязательства сплелись в тугой узел. Ленин не был бездушным политиком, который забыл о детях своей возлюбленной. Но он не был и сентиментальным отцом-одиночкой, заменившим им родного отца. Истина, как всегда, посередине: он был человеком, который помогал, чем мог, но не брал на себя то, что не мог или не должен был нести. И в этом, возможно, заключается его настоящая, не мифологизированная, человеческая судьба.