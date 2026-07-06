В Непале слон 14 лет искал одну и ту же семью, убив 25 человек

В Непале продолжается трагическая история противостояния местных жителей с диким слоном по кличке Дхурбе. На его счету уже не менее 25 человеческих жизней, и в последнее воскресенье он пополнил этот список, растоптав молодую женщину и её 4-летнего малыша. Жертвы оказались членами одной семьи, которую этот гигантский зверь целенаправленно выслеживал на протяжении 14 лет.

Глава семейства Шаничара Боте в 2012 году потерял отца и мать из-за нападения того же самого слона. Тогда они жили в районе Мади, но после трагедии, продав всё имущество, перебрались в деревню Джагатпур, надеясь, что водные преграды остановят животное. Однако спустя годы Дхурбе нашёл их и там — он ворвался в дом и лишил жизни невестку и внука.

Дхурбе обитает в национальном парке Читван и начал совершать вылазки в деревни ещё в 2010 году. Среди его жертв — не только мирные жители, но и двое военнослужащих, охранявших заповедник. После первых происшествий власти пытались отслеживать его перемещения с помощью спутникового ошейника, но тот быстро вышел из строя. В 2012 году армия Непала получила приказ поймать и усыпить агрессивного самца, однако операция не увенчалась успехом.

В 2019 году слона всё же удалось оснастить новым передатчиком, который исправно присылает данные о его локации каждый час. Кроме того, зверю спилили бивни, чтобы он не мог использовать их как оружие. Когда Дхурбе приближается к населённым пунктам, на перехват выезжают совместные патрули рейнджеров и военных, чтобы отогнать его вглубь леса. Как подтвердил представитель парка Читван Абинач Тхапа Магар, в ночь трагедии координаты слона как раз указывали на тот самый район, где жила семья Боте.

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