Настоящие Таргариены: пять реальных войн между братьями и сестрами за трон

В центре сериала «Дом Дракона», третий сезон которого сейчас стартовал, — династический конфликт, раздирающий семью Таргариенов. Король Визерис I оставляет престол дочери Рейнире, но после его смерти власть захватывает ее сводный брат Эйгон II. Брат и сестра, дети одного правителя от разных жен, вступают в борьбу за Железный трон. Сюжет, полный интриг и предательства, настолько архетипичен, что ему без труда можно найти параллели в реальной истории человечества.

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Перед вами пять случаев, когда потомки монарха — часто от разных браков — брались за оружие (или были близки к этому), чтобы доказать свое право на власть.

1. Клеопатра VII против Птолемея XIII (51–47 годы до н. э.)

Древний Египет подарил нам, пожалуй, самый известный пример династической борьбы между братом и сестрой. После смерти Птолемея XII Авлета весной 51 года до н. э. власть перешла к его старшей дочери Клеопатре VII и ее десятилетнему сводному брату Птолемею XIII, которые стали соправителями, согласно завещанию отца. Однако честолюбивая Клеопатра стремилась к единовластию, а дворцовая клика — евнух Потин, ритор Теодат и военачальник Ахиллас — настраивала юного царя против нее.

К 48 году до н. э. противостояние переросло в открытую гражданскую войну. Клеопатра бежала из Александрии и собрала армию в Сирии. В Египте оказался римский полководец Гай Юлий Цезарь, который примирил правителей. Шаткий мир был нарушен, когда Клеопатра стала любовницей Цезаря, и римлянин начал открыто поддерживать царицу.

Это привело к Александрийской войне (конец 48 — начало 47 года до н. э.). В решающей битве на Ниле войска Цезаря одержали победу. Птолемей XIII утонул, пытаясь бежать, а Клеопатра стала фактически единоличной правительницей Египта. Их сестра Арсиноя IV, поддерживавшая брата, была казнена на ступенях храма в Эфесе.

2. Санчо II и инфанта Уррака (1065–1072 годы)

Когда в 1065 году умер король Кастилии и Леона Фердинанд I, его владения были разделены между его детьми. Санчо II получил Кастилию, Альфонсо VI — Леон, Гарсия I — Галисию и Португалию, а дочери Эльвира и Уррака — города Торо и Самору соответственно. И хотя в этом случае все дети были рождены в одном браке, борьба между ними разгорелась не меньше, чем в сериале.

Старший сын Санчо, считавший себя обделенным, начал войну против братьев, желая объединить земли отца под своими знаменами. В 1068 году он разбил войска Альфонсо, а затем взял в плен Гарсию. Захватив Леон, Санчо провозгласил себя его королем, однако Альфонсо удалось бежать при помощи сестры Урраки.

Теперь целью Санчо стала Уррака. Он осадил Самору, но его защитники держались стойко, а потом ситуация и вовсе поменялась. Под видом перебежчика в лагерь Санчо явился некий Вельидо Дольфос. Во время переговоров за стенами города, он нанес королю смертельный удар копьем. После гибели Санчо Альфонсо VI вернулся из Толедо и смог объединил отцовские земли.

3. Императрица Матильда против Стефана Блуаского (1135–1154 годы)

Джордж Мартин, создатель мира «Песни льда и пламени», активно заимствовал сюжеты и персонажей из реальной истории. Основным прообразом Визериса I считается английский король Генрих I Боклерк (1068–1135), а конфликт между его дочерью Матильдой и племянником Стефаном Блуаским лег в основу сюжета «Дома Дракона».

После того как в 1120 году единственный законный сын английского короля Генриха I утонул при кораблекрушении, правитель объявил своей наследницей дочь Матильду (1102–1167). Та была вдовой императора Священной Римской империи Генриха V и называла себя императрицей.

В 1128 году она вышла замуж за Жоффруа Плантагенета, графа Анжуйского. Генрих I заставил баронов присягнуть Матильде на верность, однако после его смерти в декабре 1135 года английские феодалы, не желавшие видеть на троне женщину и ее мужа-чужеземца, признали королем ее кузена Стефана Блуаского.

Это привело к длительной гражданской войне (1135–1154). Ключевую роль в борьбе Матильды сыграл ее единокровный брат Роберт Глостерский, незаконнорожденный сын Генриха I. Он стал главнокомандующим армией сестры и ее самым надежным союзником.

2 февраля 1141 года в битве при Линкольне ее войска разбили армию Стефана, и сам король попал в плен. Матильда была провозглашена «госпожой Англии и Нормандии». Однако триумф был недолгим: попытка ввести налоги в Лондоне вызвала мятеж, и она бежала в Оксфорд.

Супруга Стефана, Матильда Булонская (да-да, еще одна Матильда), собрала новую армию и вошла в Лондон, где ее встретили с ликованием. В 1141 году императрица Матильда попыталась вернуть себе престол, но ее войско потерпело сокрушительное поражение. Сама «госпожа Англии» спаслась бегством, а Роберт Глостерский, прикрывавший ее отступление, попал в плен.

Пленение сводного брата вынудило императрицу к компромиссу: она выпустила из темницы Стефана, а в ответ свободу получал Роберт. Стефан был восстановлен на престоле, и хотя война продолжалась, преимущество уже было не на стороне Матильды.

В 1148 году императрица бежала в Нормандию. В 1153 году она признала Стефана королем, а тот признал наследником престола ее сына Генриха Плантагенета. В 1154 году, после смерти Стефана, Генрих II стал королем Англии.

4. Мария I и Елизавета I (1553–1558 годы)

Английский король Генрих VIII (1509 — 1547) оставил после себя трех детей: Марию (от брака с Екатериной Арагонской), Елизавету (от Анны Болейн) и Эдуарда (от Джейн Сеймур).

После смерти Эдуарда VI в 1553 году на престол взошла Мария I. Ее правление стало настоящим испытанием для протестантской Англии: королева-католичка развернула охоту на еретиков, за что получила прозвище «Кровавая». Ее младшая сестра Елизавета, воспитанная в протестантской вере, представляла для нее угрозу.

В начале 1554 года протестанты подняли восстание с целью возвести на трон Елизавету. Однако мятеж был подавлен, а принцессу, заподозренную в связи с заговорщиками, заключили в Тауэр. Однако перед казнью предводитель восстания поклялся, что Елизавета ничего не знала о заговоре, и ее отпустили на свободу. Мария I правила до 1558 года и скончалась бездетной, после чего на престол взошла Елизавета.

5. Петр I и царевна Софья (1682–1689 годы)

Русская история также знает пример жестокого соперничества брата и сестры. У царя Алексея Михайловича (1645 — 1676) от первого брака с Марией Милославской было много детей, включая Федора III Алексеевича, который стал следующим царем, царевну Софью и болезненного царевича Ивана. От второго брака с Натальей Нарышкиной родился Петр I.

В 1682 году царь Федор Алексеевич умер, не оставив наследника. Боярская дума и патриарх с кланом Нарышкиных, провозгласили царем 10-летнего Петра, отстранив от власти 15-летнего Ивана. Партия Милославских, которую возглавляла царевна Софья, решила воспользоваться недовольством стрельцов, которые страдали от задержек жалованья и злоупотреблений полковников. 15-17 мая 1682 года стрельцы ворвались в Кремль, расправились со сторонниками Нарышкиных и потребовали провозгласить Ивана и Петра соправителями. Софья стала регентшей и фактической правительницей.

Регентство Софьи длилось семь лет. Однако в 1689 году 17-летний Петр предъявил права на престол, что спровоцировало Софью на переворот. В ночь с 7 на 8 августа Петру донесли, что стрельцы выдвинулись, чтобы убить его. Царь бежал в Троице-Сергиев монастырь. Туда же направились «потешные войска», которые к тому времени стали внушительной силой. 27 августа Петр издал указ, в котором потребовал от стрельцов под страхом смерти явиться к нему в монастырь. Когда стрельцы начали покидать Москву, Софья поняла, что проиграла, попыталась примириться с братом и была заключена в Новодевичий монастырь.

В 1698 году, когда Петр I находился в Европе, в Москве разразился еще один стрелецкий бунт. Мятеж был подавлен, а Софью постригли в монахини. Она скончалась в заточении 3 июля 1704 года.

Артем Крестьянинов, к. и. н., доцент кафедры отечественной истории и архивоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ:

На протяжении всей истории такие войны были постоянным явлением, отличались кровопролитностью и запутанными интригами. Один из самых древних и известных сюжетов — уже «на заре истории»: Ромул и Рем. Впрочем, это скорее миф.

Из российской истории легко вспомнить междоусобицу XI века между Святополком Окаянным и его братьями, когда погибли ставшие святыми Борис и Глеб. В XV веке произошла затяжная война между потомками Дмитрия Донского. В ходе нее Москва несколько раз переходила из рук в руки, а противники не гнушались ослеплениями и отравлениями, но, когда в конце концов, власть оказалась в руках Василия II, это стало важной вехой для объединения страны.

Причины таких войн различны. С одной стороны, субъективные личные мотивы — «воля к власти». С другой — отсутствие или несформированность организованных институтов власти, определяющих порядок наследования и передачи власти. К примеру, в Древнерусском государстве существовало так называемое «лествичное право»: престол переходил не от отца к старшему сыну, а к старшему в роду, что порождало десятки претендентов с примерно равными правами.

Ситуация начала меняться по мере укрепления государств. В Европе победил принцип наследования старшим сыном, закрепленный династическими законами. В России Петр I в 1722 году издал Указ о престолонаследии, позволивший императору самому назначать наследника, но это лишь привело к эпохе дворцовых переворотов. Точку в этом вопросе поставил Павел I в 1797 году, установивший строгий порядок наследования по мужской линии.