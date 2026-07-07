Почему интервью маршала Жукова, снятое в 1966 году, запретили показывать

В 1966 году Георгий Жуков, всё ещё находившийся в опале после хрущёвской отставки, дал откровенное интервью писателю Константину Симонову. Оно снималось для документального фильма «Если дорог тебе твой дом», посвящённого 25-летию битвы под Москвой. Однако большая часть беседы в фильм не попала. Более того, по утверждению многих очевидцев, поступил приказ уничтожить запись — «смыть».

Что же такого крамольного сказал маршал, что его воспоминания пролежали в засекреченных архивах более 40 лет и были показаны лишь в 2010 году в программе Владимира Познера?

Контекст: опальный маршал и «оттепельный» фильм

К середине 1960-х годов Жуков был фигурой сложной и неоднозначной. При Хрущёве он оказался в опале, его отправили в отставку как «не оправдавшего доверия партии». После смещения Хрущёва в 1964 году режим изоляции маршала был немного смягчён, началась его постепенная реабилитация.

Именно в это время режиссёр Василий Ордынский задумал фильм о защитниках Москвы. В создании ленты принимал участие Константин Симонов. Жукова пригласили на съёмки как одного из главных рассказчиков. Казалось, это был знак возвращения — маршал снова представал перед камерой как национальный герой.

Однако интервью, которое Симонов взял на даче у Жукова, оказалось слишком откровенным. По словам Владимира Познера-младшего, именно Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота выступило против выхода картины. Фильм с большим трудом увидел свет в 1967 году, но интервью Жукова в нём было купировано.

Что сказал Жуков: правда о сентябре 1941-го

Суть запрещённых фрагментов сводилась к одному: маршал рассказал правду о катастрофическом положении Красной Армии осенью 1941 года.

На вопрос Симонова, была ли у командования уверенность, что Можайский рубеж обороны удастся удержать, Жуков ответил предельно честно. Он признал, что в рядах советских войск царила неразбериха, а руководство страны не имело чёткого представления о положении на фронте.

Более того, он рассказал, что советское руководство всерьёз рассматривало возможность оставления столицы. Командирам были розданы секретные инструкции на случай прорыва немецких войск в город. Это была правда, которую власть предпочитала не афишировать. Образ непобедимой Красной Армии, стоявшей насмерть у стен Москвы, не предполагал публичных признаний в том, что столицу готовились сдать.

Жуков был хорошо осведомлён о сложившейся обстановке под Москвой в конце сентября 1941 года. В то время он командовал Резервным фронтом, а затем — Западным. Он знал цену тому хаосу и тем потерям. И в 1966 году он решил сказать об этом вслух.

«Смыть!»: версия Познера

Владимир Познер, чей отец был одним из руководителей киностудии, настаивал на том, что интервью приказали уничтожить. По его словам, запись была признана слишком опасной для показа.

«Это интервью приказали уничтожить, потому что Жуков говорил правду. Я считаю, что все те, кто участвовал в войне — ветераны, их дети и близкие, имеют право знать правду о войне, и это интервью — шаг в эту сторону», — заявлял Познер.

Эта версия стала основной в публичном пространстве. Она проста и драматична: правда против системы, герой против цензуры.

А была ли «запрещёнка»?

Однако не все исследователи согласны с Познером. Владимир Бушин, автор книги «Махинаторы. Кого ждёт Колыма?», утверждал, что журналист лукавит. Премьера фильма «Если дорог тебе твой дом» действительно состоялась в 1967 году. Интервью Жукова было опубликовано в полном объёме в 1966 году в сборнике «Битва за Москву» и в «Военно-историческом журнале», а затем — в 1978 году в «Советской культуре» и «Дружбе народов».

Журнал «Нева» за 1985 год объяснял сокращение интервью в фильме банальной причиной:

«Отснятый материал оказался чрезмерно велик».

Так был ли реальный запрет? Или история о «смытой» плёнке — лишь красивый миф, подкреплённый именем Познера?

Скорее всего, правда лежит посередине. Полного, тотального запрета на интервью не было — текст опубликовали. Но в киноверсии, рассчитанной на массового зрителя, острые углы были срезаны. Цензура работала мягко, но настойчиво. Откровения Жукова о панике в войсках и планах сдачи Москвы не вписывались в победный нарратив. Их убрали — не сожгли, но спрятали подальше.

Ирония судьбы: архивный скандал 2010 года

Спустя 44 года, в мае 2010 года, «Первый канал» в программе Владимира Познера показал полную версию того самого интервью. Это вызвало громкий скандал. ВГТРК, которая считала себя правообладателем, пригрозила подать в суд на «Первый канал» за незаконный показ.

Руководство телеканала «Россия К» (входящего в ВГТРК) назвало показ «чистым контрафактом» и «хамским отношением к коллегам». Однако в итоге ВГТРК передумала судиться, а канал «Россия К» в запланированное время показал собственную программу с этим интервью.

Так архивная плёнка, которую в 1966 году приказали «смыть», стала яблоком раздора между двумя главными телеканалами страны. Ирония судьбы: то, что когда-то сочли слишком опасным для показа, спустя полвека вызвало спор не о содержании, а о правах на трансляцию.

Что осталось за скобками

История с интервью Жукова — это не просто эпизод из жизни советской цензуры. Это зеркало, в котором отразилась сложная природа памяти о войне.

С одной стороны — Жуков, который знал правду и, наконец, получив возможность говорить, сказал её. С другой — власть, которая эту правду боялась. С третьей — историки, которые доказывают, что никакого тотального запрета не было, а была обычная редактура.

Так был ли запрет? Формально — нет. Фактически — да. Интервью не уничтожили, но его спрятали. Не смыли, но задвинули в архив. И только спустя десятилетия, когда страна изменилась, а вместе с ней — и отношение к правде о войне, плёнка увидела свет.

Сегодня мы можем услышать голос маршала, который рассказывает о том, как в сентябре 1941 года Москва стояла на грани падения. И этот голос звучит не как вызов системе, а как свидетельство истории. Трагической, сложной и великой одновременно.