Какой странный приказ отдал Сталин своей охране перед смертью

В ночь на 1 марта 1953 года на Ближней даче в Кунцево произошло событие, которое до сих пор будоражит умы историков. Человек, который за сон на посту мог расстрелять, перед самой смертью приказал охране лечь спать. Этот приказ стал одной из главных загадок ухода «вождя народов» и породил множество версий — от убийства до хитроумного заговора. Что же на самом деле произошло в ту роковую ночь?

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Железный режим Ближней дачи

Чтобы понять, насколько странным был последний приказ Сталина, нужно вспомнить, как был устроен быт на Ближней даче. Последние 20 лет жизни вождь провёл именно здесь, в резиденции, расположенной неподалёку от Кремля. Условия безопасности были не менее передовыми, чем в Кремле. Охранники использовали новейшие разработки: в каждую дверь были вмонтированы специальные датчики, а на пульте в одной из комнат загорались лампочки, фиксируя каждое передвижение Сталина по дому.

Охранники не имели права покидать свой пост без вызова «Хозяина». Иосиф Виссарионович считал сон на посту одним из самых опасных проступков. Недаром перед тем, как отправиться в постель, он нередко спрашивал у кого-то из телохранителей: «Спать не хочешь?». Однако, по словам историка Юрия Мухина, Сталин мог проявить и заботу — однажды, узнав, что один из военных уснул на посту из-за недостатка отдыха, он распорядился увеличить штат охраны.

Необычный приказ, изменивший всё

28 февраля 1953 года на Ближнюю дачу пожаловали высокие гости: Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Никита Хрущёв и Николай Булганин. Помощник коменданта дачи Пётр Лозгачев, чьи воспоминания приведены в книге Эдварда Радзинского «Мой лучший друг товарищ Сталин», вспоминал: Сталин чувствовал себя хорошо, был весел и заказал для гостей молодое виноградное вино. Кроме Лозгачева, в доме находились охранники Иван Хрусталев и Туков, а также кастелянша Матрёна Бутусова.

Гости разъехались только рано утром. Проводив визитёров, Сталин подозвал старшего охранника Хрусталева и сказал фразу, которую тот запомнил на всю жизнь:

«Ложитесь-ка вы спать. Мне ничего не надо. Я тоже ложусь. Вы мне сегодня не понадобитесь».

Как утверждал Лозгачев, это был единственный раз в жизни, когда Иосиф Виссарионович велел охранникам ложиться спать. Приказ показался всем необычным, но ему подчинились. Лозгачев, Бутусова, Хрусталев и Туков отправились отдыхать. Дача по сути осталась без охраны на несколько часов. Все поднялись лишь около 10 утра, когда на смену Хрусталеву прибыл охранник Старостин.

Час, который решил всё

Весь день 1 марта никто не решался войти в комнаты вождя. Порядок, заведённый самим Сталиным, сыграл с ним злую шутку: он сам запретил кому-либо входить к нему без разрешения. Охрана не решалась нарушить строжайший запрет. Лишь около 23:00 один из дежурных рискнул с почтой в руках войти в кабинет. Сталина нашли лежащим на полу в малой столовой. Он был без сознания.

Когда на дачу прибыл Берия, он, по свидетельству очевидцев, приказал охране:

«Его не тревожь и нас не беспокой».

Врачей вызвали только через 22 часа после того, как Сталина обнаружили. Это стало смертным приговором. 5 марта 1953 года в 21:50 Иосиф Сталин скончался.

Что скрывалось за странным приказом?

Историки до сих пор спорят о том, что на самом деле произошло в ту ночь. Многие утверждают: Сталин, известный своим порядком во всём, никогда не давал такого распоряжения. Это странное событие привело некоторых исследователей к версии о причастности одного из телохранителей к его кончине. Ключевой подозреваемый — старший охранник Иван Хрусталев, которому был адресован приказ.

Согласно версии об отравлении, яд мог быть небыстродействующим, и никто не должен был помешать осуществлению плана. Именно поэтому Хрусталев и передал необычный приказ Хозяина своим сослуживцам. Однако официальная версия, которую отстаивает советник директора Федеральной службы охраны, доктор исторических наук Сергей Девятов, гласит: версия об отравлении не имеет под собой оснований. Сталин стал заложником собственной системы безопасности.

Что осталось за скобками

В этой истории есть и другая, менее обсуждаемая сторона. Впервые перед телекамерой о последних часах жизни Сталина рассказывал начальник охраны, который первым получил приказ навсегда стереть из памяти события тех дней. Это лишь добавляет таинственности.

Странный приказ «Ложитесь-ка вы спать» стал краеугольным камнем версии об убийстве. Для человека, который мог расстрелять часового за сон на посту, такое внезапное ослабление охраны выглядело абсурдом. Был ли это просчёт уставшего старого человека? Или тщательно спланированная акция по устранению? Ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Одно ясно: последний приказ Сталина своей охране стал не просто эпизодом его биографии, а символом трагической иронии судьбы. Человек, который построил систему тотального контроля, оказался её жертвой. Его собственная охрана, наученная годами строжайшей дисциплины, побоялась войти к нему, когда он нуждался в помощи. И этот страх, помноженный на странный, ничем не мотивированный приказ, возможно, стоил ему жизни.