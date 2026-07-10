День Петра и Павла: какие традиции связаны с православным праздником

В июле православные христиане отмечают День Петра и Павла. Этих апостолов называют первоверховными: именно они стояли у истоков христианской церкви и сыграли исключительную роль в ее становлении. Почему их вспоминают в один день и какие традиции сопровождают этот праздник — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День Петра и Павла в 2026 году

День Петра и Павла, или Петров день, — это важный праздник Русской православной церкви. У него фиксированная дата в церковном календаре, которая не зависит от подвижного пасхального цикла.

12 июля отмечают День апостолов Петра и Павла

В этот день православная церковь чтит память первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздник относится к великим недвунадесятым. Помимо Петрова дня, в число этих торжеств входят также Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение главы Иоанна Предтечи и Покров Пресвятой Богородицы.

Этим днем также завершается Петров пост, что дополнительно подчеркивает особое место праздника в годовом литургическом цикле.

История праздника: кто такие апостолы Петр и Павел

С точки зрения современной исторической науки, фигуры Петра и Павла стали одними из ключевых для формирования идентичности ранних христиан, рассказал «Газете.Ru» религиовед, научный сотрудник лаборатории исследований религиозных факторов структурных изменений в современном обществе ФНИСЦ РАН Никита Павлов. Биографии апостолов принципиально различны, однако именно это различие впоследствии приобрело глубокое символическое значение.

Апостол Петр

Апостол Петр принадлежал к ближайшему кругу учеников Иисуса Христа. Он выступает в новозаветной традиции как свидетель ключевых событий его земной жизни.

Будущий апостол появился на свет в Галилее в семье рыбака и при рождении получил имя Симон. Вместе с отцом Ионой и братом, который также стал апостолом — Андреем Первозванным, он занимался рыбной ловлей на Галилейском озере. Именно там Иисус призвал братьев следовать за ним, сказав: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19).

Петр быстро стал одним из самых близких учеников Христа. Когда Иисус спросил апостолов, за кого они его принимают, именно Симон первым ответил: «Ты — Христос, сын Бога живого». В ответ Спаситель сказал ему: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16:18–19).

После этого Симон получил имя Петр, что в переводе с греческого означает «камень».

В Евангелиях Петр предстает человеком горячего и порывистого характера. Однажды, увидев Иисуса, идущего по воде, он попросил разрешения выйти из лодки и направился к нему по волнам. Однако, испугавшись ветра и потеряв веру, начал тонуть. Тогда Христос протянул ему руку и сказал: «Маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14:31).

Особенно ярко человеческая сторона Петра проявилась в последние дни земной жизни Христа. В Гефсиманском саду он пытался защитить учителя и ударил одного из пришедших за ним воинов. Петр уверял Иисуса, что никогда не оставит его, но после ареста трижды отрекся от Христа, испугавшись, что его самого могут схватить. Позже он искренне раскаялся в содеянном.

«После Пятидесятницы именно Петр становится одним из руководителей первой Иерусалимской общины. Современные исследователи рассматривают его прежде всего как носителя исторической преемственности между земным служением Христа и жизнью первых христианских общин», — отметил Никита Павлов.

Сила слова апостола Петра была так велика, что на его проповеди собирались тысячи человек и все принимали крещение.

Апостолы Петр и Павел — идеальный пример того, как Бог выбирает абсолютно «неподходящих», с человеческой точки зрения, людей и творит из них великое, рассказал «Газете.Ru» ключарь кафедрального собора Рождества Христова города Южно-Сахалинска, иерей Александр Брагин.

Петр — это наш с вами брат. Вспыльчивый, эмоциональный рыбак, который сначала говорит, а потом думает. Он шел по воде, а через мгновение уже тонул от маловерия. Он поклялся, что умрет за Христа, и тут же отрекся от него от страха перед служанкой. А после Воскресения Христос первым делом спрашивает его: «Любишь ли ты Меня?» — и возвращает его в служение. В Петре мы видим себя: мы тоже постоянно падаем, боимся, сомневаемся, но Бог не отворачивается. Александр Брагин иерей

Апостол Павел

Как и Петр, будущий апостол Павел от рождения носил другое имя — Савл. Он происходил из богатой иудейской семьи, имел римское гражданство и изучал Тору в Иерусалиме. Он был рьяным гонителем христиан.

Апостол Павел никогда не входил в число Двенадцати апостолов.

«Павел — это полная противоположность Петру. Интеллектуал, фарисей до мозга костей, знаток закона. И при этом — ярый гонитель христиан, одобрявший убийства. Он шел в Дамаск, чтобы вязать верующих, но встретил Христа и ослеп. Причем физически. А когда прозрел, оказалось, что этот железный логик всю свою ученость положил к ногам Христа. Именно поэтому такой тандем — «сердце» (Петр) и «ум» (Павел) — и стал основой Церкви», — пояснил Александр Брагин.

По словам религиоведа Никиты Павлова, именно Павел осуществляет масштабную миссионерскую деятельность за пределами Палестины, основывает многочисленные общины в городах Римской империи, а его послания вошли в число самых ранних текстов Нового Завета.

«Многие современные библеисты называют его первым систематическим мыслителем христианства, поскольку именно в его текстах впервые получают развернутое богословское осмысление вопросы спасения, церкви и универсального характера христианской веры. При этом современная наука постепенно отказывается от распространенного в XIX веке представления о Петре и Павле как о лидерах двух противостоящих направлений раннего христианства», — рассказал он.

Исследования последних десятилетий показывают, что уже древняя церковная традиция стремилась представить их как взаимодополняющие фигуры, воплощающие различные формы апостольского служения и различные способы свидетельства о Христе, отметил Никита Павлов.

Как возникла традиция почитания Петра и Павла 12 июля

12 июля в качестве праздника выбрано не случайно.

«На самом деле, это день их общей памяти, потому что по преданию они пострадали в один день, хотя и с разницей в год. Их казнили при Нероне. Петра распяли вниз головой — он сказал, что недостоин умереть, как учитель. А Павла, как римского гражданина, не мучили на кресте, а отрубили голову мечом — быстро и «почетно» по римским меркам», — пояснил Александр Брагин.

В 258 году, чтобы спасти святыни от поругания, их мощи перенесли из мест казни в катакомбы.

Этот праздник — как финальная точка Петрова поста. Мы постимся, чтобы очиститься, а в день их памяти радуемся, видя, что даже самый строгий пост бессмысленен без горячего сердца, как у Петра, и смелого ума, как у Павла. Александр Брагин иерей

По словам Никиты Павлова, совместное празднование памяти Петра и Павла относится к числу древнейших общехристианских традиций. Уже в III веке источники свидетельствуют о существовании общего дня их памяти в Риме. Речь идет об одной из самых ранних дат общецерковного календаря, возникшей задолго до окончательного формирования многих других христианских праздников.

«Показательно, что церковь очень рано отказалась от идеи отдельных торжеств в честь каждого из них, сделав главным именно совместное празднование. Уже блаженный Августин в конце IV века объяснял это словами: «Они были едины», несмотря на различие судеб и времени мученической кончины. Эта мысль оказалась чрезвычайно важной для всей последующей христианской традиции», — подчеркнул религиовед.

Значение апостолов Петра и Павла в христианстве

В богословской традиции Петр и Павел именуются «первоверховными» апостолами. Однако с исторической точки зрения этот титул отражает не формальное превосходство над другими учениками Христа, а осознание их исключительной роли в становлении церкви.

«Современные исследователи обращают внимание на то, что совместное почитание Петра и Павла фактически становится своеобразной моделью христианской общины. Один представляет непосредственную связь с земной жизнью Иисуса Христа и преемственность первоначальной апостольской общины. Другой символизирует открытость новой религии всему миру и превращение небольшого палестинского движения в мировую религию», — пояснил Никита Павлов.

Если использовать формулу ряда современных историков христианства, то память о Петре отвечает на вопрос, откуда возникло христианство, а память о Павле — почему оно стало всемирной религией.

Именно поэтому, по словам религиоведа, праздник имеет значение не только как воспоминание о двух выдающихся личностях. Он представляет собой важный пример формирования коллективной религиозной памяти.

Церковь сознательно объединяет людей с совершенно разным жизненным опытом: галилейского рыбака и образованного фарисея, непосредственного ученика Христа и бывшего гонителя христиан. Такое соединение не случайно. Оно выражает одну из фундаментальных идей христианства: единство религиозной общины не предполагает единообразия биографий, происхождения или жизненного пути. Именно в этом заключается непреходящее значение праздника. Никита Павлов религиовед

На протяжении почти двух тысячелетий День Петра и Павла сохраняет актуальность потому, что символически выражает представление о церкви как о единстве различных традиций, дарований и форм служения. Именно эта идея — единство через многообразие — остается одним из наиболее значимых наследий раннего христианства и сегодня, уверен религиовед.

В истории жизни апостолов Петра и Павла можно почерпнуть множество важных уроков. Александр Брагин приводит три главных:

* Первый урок — не бойтесь своей «неидеальности». У вас что-то не получается? Вы срываетесь на близких? Вам кажется, что вы лицемер? Посмотрите на Петра. Он предал Христа трижды, а стал камнем веры. Богу важна не наша идеальная биография, а наша способность вставать и идти дальше.

* Второй урок — ничего не поздно изменить. Павлу было уже за 30, когда он полностью поменял свои взгляды на жизнь. Он носил в памяти образ замученных христиан, но Бог превратил эту тяжесть в двигатель миссионерства. Сколько людей говорят: «Я слишком много грешил, мне нет места в церкви»? История Павла — это ответ: именно для таких она и существует.

* Третий, самый важный урок — единство в различиях. Петр и Павел даже спорили друг с другом (мы читаем об этом в Библии), но они любили общее дело больше, чем свои амбиции. В нашем мире, где все делятся на своих и чужих, это актуально как никогда. Мы можем быть разными по темпераменту, образованию и взглядам, но если мы объединены одной Любовью — у нас все получится.

Священник обратил внимание, что Петр и Павел — не просто «столпы».

«Это живые мосты между небом и землей. Если бы не они, христианство так и осталось бы маленькой еврейской сектой. Петр первым начал проповедовать язычникам, а Павел создал богословие — те самые послания, в которых мы до сих пор ищем ответы на свои вопросы», — пояснил иерей.

Но главное их значение, по мнению Александра Брагина, в том, что они показали: святость — это не безгрешность. Это решимость быть с Богом, даже когда страшно или когда это противоречит твоей логике. Они оба основали Римскую церковь и пролили там кровь. Поэтому их и называют первоверховными — за труды, несоизмеримые с обычными человеческими силами.

Традиции Дня Петра и Павла

Перед празднованием Дня Петра и Павла завершается Петров пост (в 2026 году он длится с 8 июня по 11 июля). С давних времен в этот день православные христиане сначала посещали праздничные службы, а потом приступали к гуляньям.

На праздник было принято накрывать богатые столы, ходить в гости, угощать всех пышными пирогами. Так как Петр был покровителем рыбаков, на столе обязательно присутствовала рыба — свежая, копченая или запеченная. Существовал обычай умываться из трех ключей или рек, чтобы набраться сил на целый год, а в некоторых местах — купаться, чтобы «смыть грехи» и укрепить здоровье. Девушки и парни жгли костры, водили хороводы, качались на качелях.

Крестьяне проверяли инвентарь: после Петрова дня начинался сезон покосов. А пастухи обходили загоны со скотом с факелами, чтобы защитить животных и укрепить их здоровье.

Интересно

Апостол Петр считается покровителями не только рыбаков, но и всех, кто связан с морем. В некоторых приморских городах до сих пор в этот день освящают суда и рыболовные сети.

Что можно и нельзя делать в Петров день

Что можно делать в День Петра и Павла

* Сходить в храм на службу, исповедаться и причаститься, или помолиться дома.

* Устроить торжественный обед или ужин, встретиться с родными.

* Помогать нуждающимся.

* Заниматься рукоделием.

Что нельзя делать в День Петра и Павла

* Венчаться.

* Заниматься тяжелым физическим трудом.

* Устраивать генеральную уборку.

* Злословить, ругаться и ссориться.

* Отказывать в помощи.

Приметы в Петров день

* Ясный и сухой день на праздник — вторая половина лета будет теплой.

* Дождь идет весь день — с утра и до вечера, весь остаток лета будет сырым.

* Возле земли жуки разлетались — скоро дождь пойдет.

* Из воды рыба выпрыгивает — погода испортится.

* Комары особенно зло кусаются, а собака по земле валяется — к ливню.

* Утром прошел дождь — богатого урожая не жди.

* Утро было ясное, а в обед ливень — к доброму урожаю.

* На Петров день трижды шел дождь — к очень богатому урожаю.