10 июля: по каким правилам наши предки жили в Самсонов день

В народном календаре 10 июля — это Самсонов день. Хорошие приметы: что можно делать В ясный солнечный день наши предки выходили на покос и трудились в поле — считалось, что такая работа принесёт достаток. Особое внимание уделяли путникам: их обязательно приглашали в дом, угощали и предоставляли ночлег. Также в этот день было принято отправляться в лес за лечебными травами — собранные растения обладали особой силой. Плохие приметы: что нельзя делать Нельзя отказывать гостям в приёме. Это может обернуться нуждой и голодом. Не стоит перегружать лошадей работой: по поверьям, животное может серьёзно заболеть. Запрещалось лежать на сене — считалось, что так можно лишиться своих запасов и накоплений. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе можно самому оказаться в бедственном положении. Не рекомендуется назначать встречи под берёзой — по примете, это принесёт тоску и печаль. Детей нельзя оставлять одних на ночь: верили, что злые духи могут навредить ребёнку. Лучше, чтобы он спал рядом с родителями. Незамужним девушкам не следует кусать или облизывать губы — замужество может надолго отложиться. Также девушкам не советовали подолгу смотреться в зеркало, чтобы не утратить молодость и красоту. Приметы о погоде Если утром полевые цветы не раскрыли лепестки — ждите дождя. Пчёлы становятся агрессивными и жалят людей — к засухе. Кучевые облака растут вверх — возможен град. Стрекозы летают рывками — погода испортится. Радуга раскинулась поперёк реки — установится ясная погода. Если пошёл дождь, он может затянуться до самой осени. Яркое солнце в этот день сулит солнечную неделю впереди. Именинники Именинники этого дня Владимир, Георгий, Егор, Иван, Юрий.