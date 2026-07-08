Почему святые Петр и Феврония считаются покровителями брака

В июле в России отмечают один из самых трогательных и романтичных официальных праздников — День семьи, любви и верности. Эта дата приурочена к Дню памяти святых Петра и Февронии, ее сопровождает множество красивых традиций. Какова история этого праздника, почему именно эти святые считаются покровителями брака, что принято делать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День Петра и Февронии в 2026 году

История Дня семьи, любви и верности

Легенда о Петре и Февронии

Чему учит нас история Петра и Февронии

Традиции Дня семьи, любви и верности

Что можно и нельзя делать 8 июля

Когда отмечают День Петра и Февронии в 2026 году

День семьи, любви и верности — государственный праздник в России. Его ежегодно отмечают в один и тот же день.

8 июля отмечают День семьи, любви и верности в 2026 году В этом году он выпадает на среду. Несмотря на официальный статус, этот день не является выходным.

История Дня семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности — один из самых молодых государственных праздников. Он получил официальный статус в 2022 году по указу президента Владимира Путина. Однако корни его истории — намного глубже: возрождение традиций празднования уходит в 1990-е годы.

Старинный город Муром во Владимирской области — родина знаменитых русских святых — благоверных князя Петра и княгини Февронии. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре этого города.

В начале 1990-х, с окончанием советского периода, в нашей стране вернулось широкое почитание православных святых. В Муроме вновь заговорили о покровителях семьи Петре и Февронии, канонизированных еще в 1547 году. С давних времен они считались одним из символов города, и их память начали возрождать.

В начале 2000-х годов по решению на тот момент мэра Валентина Качевана у Мурома появилась новая дата Дня города. Ее приурочили к 8 июля — дню памяти святых Петра и Февронии. К этому времени областные власти как раз завершили масштабную работу по реставрации храмов.

В 2006 году местные власти выступили с инициативой учредить отдельный всероссийский праздник, также приуроченный к 8 июля, — Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья (в память о муромских святых). Было создано обращение с соответствующей просьбой, документ собрал около 20 тысяч подписей.

В итоге эта инициатива привела к учреждению в 2008 году Дня семьи, любви и верности, который теперь отмечается по всей России . В этом же году его отметили впервые. По благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в храмах по всей стране прошли особые службы. Священники читали молитвенные прошения о благополучии и укреплении любви в семьях верующих.

Центром праздника стал Муром, где заложили храм святых Петра и Февронии и открыли у загса скульптуру «Союз любви — мудрый брак». В Москве в этот день обменялись кольцами более 90 пар.

С тех пор День семьи, любви и верности стал отмечаться в России ежегодно, а в 2022 году получил статус государственного праздника.

Легенда о Петре и Февронии

В православной традиции святые Петр и Феврония издревле считаются покровителями семьи, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

«История их отношений очень интересна. Она рассказывается в «Повести о Петре и Февронии Муромских» — памятнике древнерусской литературы. В основе этого предания — реальная история муромских князей», — пояснил Конюхов.

Согласно преданию, в городе Муром правил князь Павел, у которого был младший брат по имени Петр. Однажды Петр тяжело заболел: все его тело покрылось струпьями. Местные лекари были бессильны перед проказой, никто не мог помочь брату князя. Петр узнал, что Рязанская земля славится прекрасными врачами, и отправил туда гонцов на поиски. Вскоре ему принесли вести о мудрой крестьянке Февронии, дочери бортника. Девушка обладала даром целительства и пообещала вылечить князя, если тот выполнит одно условие: возьмет ее в жены. Не мешкая, Петр отправился к ней. Усмехнувшись про себя пожеланию девушки, он пообещал ей, что женится, хотя и не думал связывать себя узами брака с простолюдинкой.

Феврония приготовила особую мазь и передала гостю. Тот намазал ею все тело, и его кожа очистилась от страшных язв. В награду Петр отправил целительнице богатые дары и вернулся домой, позабыв о своем обещании.

Радость Петра длилась недолго: вскоре болезнь возобновилась с прежней силой. Вновь отправился он в Рязанскую землю на встречу с Февронией. И вновь целительница сказала, что недуг полностью покинет Петра, если тот сдержит данное слово и женится на ней. Пристыженный, он твердо пообещал взять спасительницу в жены. Феврония снова приготовила лекарство, и на этот раз Петр вылечился окончательно. Домой в Муром он приехал с невестой и вскоре сыграл свадьбу.

Некоторое время спустя ушел из жизни князь Павел. Править муромской землей стал Петр, однако правление его было недолгим. Бояре возмутились, что их княгиня — простолюдинка, и стали упрашивать князя бросить ее и взять в жены кого-то из их дочерей. Петр же поступил по совести: вместе с любимой женой покинул город и отплыл на ладьях искать новый дом. А бояре принялись делить в Муроме княжеский престол, в городе началась смута. Тогда к Петру и Февронии отправили гонцов с просьбой вернуться. Те согласились и всю оставшуюся жизнь провели в Муроме.

Петр и Феврония прославились как мудрые и добрые правители. Они заботились о народе, не держались за богатство, помогали нуждающимся. Их союз, полный любви и гармонии, стал образцом семейных отношений.

На склоне лет супруги приняли монашество. Они так сильно любили друг друга, что начали молиться с просьбой послать им смерть в один день. Также они завещали похоронить их в одном гробу, разделенном тонкой перегородкой.

По легенде Петр и Феврония ушли из жизни в один час. Однако люди не осмелились упокоить тела монаха и монахини вместе. Вместо этого тело князя Петра похоронили рядом с церковью Пречистой Богородицы, а Февронию — в загородном женском монастыре. Однако наутро тела супругов оказались в общем гробу, который они приготовили для себя и который стоял до этого пустой в храме Пречистой Богородицы. Горожане предприняли еще одну попытку разделить супругов, но наутро святые вновь оказались вместе. После этого горожане не осмелились больше тревожить их. Вскоре место захоронения Петра и Февронии стало местом паломничества. Верующие приходили сюда с молитвами о здоровье, семейном благополучии и счастье в браке.

У Петра и Февронии была очень интересная история любви. Несмотря на все трудности и противодействие бояр, в итоге они соединились. Их отношения были не просто красивой любовной историей, они были подлинными. Даже после смерти супруги не хотели расставаться. Чудесным образом они оказались в одном гробу, так их и похоронили. До сих пор люди приезжают к муромским покровителям за поддержкой. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Чему учит нас история Петра и Февронии

Отношения Петра и Февронии — это живой пример любви, описанной апостолом Павлом в послании к коринфянам, отмечает священник. «Любовь, которая никогда не перестает» — эти слова из Священного Писания как нельзя лучше отражают отношения между супругами.

«Любовь — это не сезонное явление, она не появляется и исчезает в зависимости от настроения или трудностей в жизни. Настоящая любовь — это серьезное, глубокое чувство», — подчеркнул Николай Конюхов.

Из истории Петра и Февронии и того, как они строили свои отношения, можно извлечь три важных урока, обратил внимание священник.

Урок 1. Не бояться трудностей

«Люди всегда ищут в отношениях легкости, комфорта, удобства, но это стремление играет с нами злую шутку. В начале отношений, пока есть эффект влюбленности и бушуют гормоны, мы не замечаем недостатков другого человека, идеализируем его, летаем на крыльях. Но со временем начинаем замечать, что рядом с нами — не сказочный персонаж, а реальный человек. На смену очарованности приходит разочарование», — пояснил Конюхов.

Очень часто, столкнувшись с этими первыми трудностями и препятствиями, люди опускают руки: мужчина перестает добиваться своей любимой, а женщина решает, что он ей не подходит. В результате первого кризиса пары расстаются, часто даже не дойдя до брака.

«Поэтому первый урок — это не бояться трудностей и испытаний в отношениях. Важно понимать, что перед тобой — живой человек со своими достоинствами и недостатками. И принимать его нужно целиком, а не частями. Ведь Бог нас любит не за то, какими святыми мы можем стать теоретически в будущем. Он любит нас такими, какие мы есть прямо сейчас», — подчеркнул Николай Конюхов.

Урок 2. Верность своему выбору

Князь Петр, который выбрал Февронию своей супругой, столкнулся с неприятием родственников и общества. Но для него верность своему выбору и супруге была выше общественного мнения, обратил внимание священник.

«Для мужчины очень ценно качество верности. Это признак того, что он уважает себя. Напомню, в Российской империи слово мужчины значило больше, чем документ, подписанный пером. Сейчас мужчины разбрасываются словами налево-направо, обещают золотые горы, клянутся, что когда-нибудь женятся, — все ради стремления быстро получить удовольствия, не беря на себя ответственности. История князя Петра и его верности своему выбору — пример того, как должен поступать мужчина», — пояснил он.

Урок 3. Гармония в отношениях

Петр и Феврония всю жизнь относились друг к другу с большой нежностью и вниманием. У нас же, отметил священник, люди дарят друг другу много внимания, как правило, во время ухаживания. Это золотое время, когда они стараются радовать друг друга, быстро разрешать все конфликты, говорят нежные слова. Со временем они перестают работать над отношениями: кажется, что гармония будет питать себя вечно. Но так не бывает.

«Отношения, семья — это очаг, куда нужно постоянно подкидывать дрова. Причем важно делать это с двух сторон. Иначе пламя любви быстро погаснет и в семье будет холодно и неуютно. Петр и Феврония на протяжении всей своей жизни вкладывались в свой брак, и эта работа была залогом их любви и верности», — подчеркнул Конюхов.

Традиции Дня семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности сопровождает множество красивых традиций:

* Обмен кольцами. Каждый год 8 июля множество пар по всей стране сочетается браком. Считается, что, если обменяться кольцами в этот день, брак будет особенно счастливым. 8 июля 2026 года в Москве стартует III Всероссийский свадебный фестиваль. В Национальном центре «Россия» сотни молодоженов примут участие в свадебном шествии.

* Чествование пар со стажем. По доброй традиции в этот день парам, прожившим в браке 25 лет, вручают медали «За любовь и верность». В некоторых регионах страны супруги со стажем в полвека получают подарки и выплаты от государства.

* Букеты ромашек. Символ праздника — ромашка. В этот день принято дарить букеты этих нежных цветов своим возлюбленным.

* Обмен февроньками. Февроньками называют маленькие открытки с поздравлениями с Днем семьи, любви и верности. Их можно купить, найти в интернете или сделать самостоятельно.

Что можно и нельзя делать 8 июля

Что стоит сделать в День семьи, любви и верности:

* Жениться и выходить замуж.

* Сходить в храм и помолиться благоверным князю Петру и княгине Февронии.

* Устроить праздничный семейный обед или ужин.

* Выбраться с семьей на прогулку.

* Порадовать свою вторую половинку нежными словами и милыми подарками.

* Простить супруга или супругу, если вы в ссоре.

* Помочь нуждающимся.

Что нельзя делать в День семьи, любви и верности:

* Ссориться, ругаться, выяснять отношения со своей второй половинкой.

* Жадничать и отказывать в просьбах о помощи.

* Венчаться в храмах — день приходится на Петров пост. При этом регистрация брака в загсах разрешена.