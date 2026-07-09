Почему в июне 1941-го Сталин отказался эвакуировать Москву

Иосиф Сталин в начале июня 1941 года отклонил предложение руководителя Мосгорисполкома о немедленной эвакуации населения Москвы в случае войны, отложив решение этого вопроса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал начальник отдела "Институт истории обороны и блокады Ленинграда" Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Никита Ломагин.

"В начале июня 1941 года к Сталину обратился руководитель Мосгорисполкома Пронин с предложением в случае начала войны провести немедленную эвакуацию более чем миллиона человек. Сталин сказал: "Нет, это не вашего уровня решения. Когда надо будет, примем и проинформируем вас об этом". Соответственно, таких же решений не было принято и в Ленинграде. Эвакуационная работа началась с недельной задержкой, время было потеряно", - заявил Ломагин.

По его словам, предложение об эвакуации Москвы возникло не на пустом месте: проведенный анализ эффективности средств противовоздушной обороны показал, что защитить город на сто процентов не удастся, а значит, необходимо заблаговременно выделить транспорт, определить места эвакуации и обеспечить материальные ресурсы.

Отказ Сталина рассматривать вопрос заблаговременно коснулся и Ленинграда, где к началу войны проживали 3,2 млн человек. При этом немецкий план предусматривал сохранение на всей территории Северо-Запада лишь около 200 тыс. жителей.

Ломагин напомнил, что 10 июля 1941 года было создано Главное командование войск Северо-Западного направления, что традиционно считается датой начала Ленинградской битвы.